Dušan Neumann: Volby vyhrává, zlomit krk mu můžou jinak. Na Trumpa jdou přes peníze

Trump s přehledem zvítězil nad Nikky Haleyovou. I v jejím domovském státu. Přesto se kandidátka nevzdává. Proč? Podle publicisty Dušana Neumanna, který v USA žije dlouhodobě, je to proto, že Trumpa mohou ještě zlikvidovat žaloby. Zvláště ta z New Yorku, kde bude muset složit miliony dolarů, aby se mohl odvolat. Na což si bude muset půjčit. „Na lichvářský úrok, což mu v kampani může zlomit krk, neboť i když mu voliči naposílali miliony dolarů, nemůže nic z nich podle volebních zákonů použít na kauci. A s tím podle mne Nikky Haleyová počítá,“ říká Dušan Neumann v komentáři pro ParlamentníListy.cz.

Je to potvrzeno. Donald Trump rozhodným vítězstvím v Jižní Karolíně, domovském státě Nikky Haleyové, kde byla dvakrát guvernérkou, stvrdil, že bude kandidátem Republikánské strany v listopadových prezidentských volbách. Konečný výsledek 61 : 39 je dostatečně přesvědčivý. V Jižní Karolíně jsou otevřené primárky, což znamená, že se k volbě republikánského kandidáta může přihlásit i tvrdý demokrat jen proto, aby vyzyvatelka získala více hlasů, což se pravděpodobně stalo.Trump se vítězství zhostil s přehledem, ale hlavně se čekalo, zdali Nikky Haleyová odstoupí a vyjádří podporu Trumpovi, třeba už jen proto, že ji ve své vládě jmenoval velvyslankyní USA v OSN. Nikky poněkud překvapila prohlášením, že neodstoupí a bude v primárkách pokračovat dále. Podle mne ji k tomu vedlo několik faktorů.

Mezi republikánskými voliči se odhaduje asi 25 % těch, kteří nebudou Trumpa volit za žádnou cenu. Jsou to především mladí voliči, pro něž je Trump stejně starý a nepoužitelný jako Biden. Druhým významným segmentem jsou mladší voličky, jimž byl Trump vypodobněn jako misogyn a sexuální predátor, ač přímé důkazy nejsou. To by ještě k zvrácení preferencí nestačilo. Zdá se, že Nikky Haleyová počítá, že by následkem 4 likvidačních politických procesů byl Trump nakonec donucen odstoupit.

Podobné je to s nedávno skončeným procesem vinícím Trumpovy organizace z nekalých praktik. I tento proces, jehož výsledkem byla pokuta ve výši 350 milionů dolarů a zákaz činnosti ve státě New York na 3 roky, je třeba rozklíčovat. Ke „zločinu“ nadhodnocení majetku za účelem získání výhodné půjčky došlo dlouho předtím, než Trump vůbec začal uvažovat o kandidatuře na prezidenta.Většinou se majitelé velkých nemovitostí snaží majetek podcenit, aby se vyhnuli enormním daním. (Představte si, že majitel rodinného domku s garáží někde v Brooklynu platí ročně na dani z nemovitosti okolo půl milionu korun). Trump si tehdy potřeboval na jeden ze svých projektů vypůjčit nemalou částku – přes miliardu dollarů. Na to jeden věřitel nestačil. Tím největším byla Deutsches Bank. Taková banka, než něco půjčí, si udělá podrobný audit zastaveného majetku, aby si byla jista, že v případě neúspěchu věřitelova projektu nepřijde o peníze. Odhad hodnoty majetku je čistě v dohodě mezi zákazníkem a věřitelem. Konsorcium věřitelů bylo evidentně s auditem spokojeno a požadovanou částku půjčilo. Trumpova organizace projekt úspěšně zvládla a půjčku do posledního centu i s úroky vrátila. Nikdo nepřišel ani o dolar. Pro účel žaloby si prokurátorka z New Yorku Letitia Jamesová (demokratka, která už před lety prohlásila, že Trumpa zničí) nechala odhadnout Trumpův zastavený majetek vlastními odborníky. Ti odhadli Trumpovo floridské sídlo Mar-Lago na 18 milionů dolarů. Podstatně menší sídla v okolí se prodávají za 50 milionů. Hodnota Mar-Lago se odhaduje na půl miliardy. Když se žaloba předhodila newyorské porotě, jíž je Trumpovo imperium trnem v oku, bylo předem jasné, že bude shledán vinným. A soudce Engoron, přesvědčený demokrat, odsoudil Trumpa k likvidační pokutě. Trump, aby se mohl odvolat, musí nejdříve pokutu složit. Protože ani miliardáři nemají takovou hotovost doma pod peřinou, musejí si na obě pokuty vypůjčit na lichvářský úrok, což mu v kampani může zlomit krk, neboť i když mu voliči naposílali miliony dolarů, nemůže nic z nich podle volebních zákonů použít na kauci. A s tím podle mne Nikky Haleyová počítá.

Co bude rozhodujícím faktorem listopadových voleb, se dá těžko usoudit. Nedokážeme odhadnout vývoj války na Ukrajině, ani úspěšnost likvidace Hamásu v Gaze, ani případný vstup Iránem podporovaného Hizballáhu do konfliktu. V současnosti je pro většinu Američanů nejpalčivějším problémém inflace a otevřená jižní hranice, jíž přešlo do USA za poslední dva roky asi 9 milionů ilegálních imigrantů. (To jsou jen ti, kteří byli zadrženi, zaevidováni a propuštěni). Pochopitelně ekonomika a ztenčující se peněženka jsou vždycky tím rozhodujícím faktorem. Podle převažující většiny průzkumů – na různém stupni erudovanosti – je současná generace Američanů první od 2. sv. války, která se má materiálně hůře než ta předchozí. Předpokládám, že Biden vzhledem ke scházející mentální kapacitě kandidovat nakonec nebude a na nominačním sjezdu Demokratické strany v srpnu odstoupí. Na jeho místo bude nominován někdo mladší, komunikačně zdatnější, snad charizmatičtější. V zákulisí se mluví o guvernéru Kalifornie Gavinu Newsomovi. (Michelle Obamová zatím tuto nabídku odmítla).

Média, zejména sociální sítě, podle mne sehrávají nejen v kampani, ale sociálním životě společnosti velmi negativní roli. Neberou žádné ohledy a na každého potenciálního kandidáta se snaží vyhrabat tu nejhorší a málokdy opodstaněnou špínu. Dovedete si představit, že by dnes mohl být zvolen J. F. Kennedy s jeho sexuálním apetitem a styky s italskou mafií? Proto se do politiky nikdo z těch, kdo mají potřebné znalosti, erudici, talent a odpovědnost nehrne. Takže k výběru zbývají senilní loutky a narcistní jedinci s egem o rozměru Švýcarska.

