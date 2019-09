Dusno kolem ČT: Skákání do řeči má dohru. Babišův muž odhalil, jak se zachová

Prvním tématem pro poslance za hnutí ANO byla abolice, o které hovořil prezident Miloš Zeman. Podle Nachera je abolice zbytečná a neví, proč prezident nenechá průchod orgánům k tomu vybaveným. „Jestli má teď rozhodnout pan Zeman jako nejvyšší státní zástupce, nechť tak rozhodne,“ řekl poslanec ANO a dodal, že již od začátku případ nekomentoval, aby nebyl nařčen, že ovlivňuje orgány činné v trestním řízení. A doplnil, že toto předsevzetí splnil i při zastavení trestního stíhání. Oznámení rozhodnutí prezidenta prý nepomáhá, znejisťuje, a ještě dává munici kritikům. Anketa Připomenete si 17. listopadu památku Václava Havla? Připomenu 5% Nepřipomenu 95% hlasovalo: 3069 lidí

Xaver Veselý zmínil ještě výrok europoslance Stanislava Polčáka, že snad souboj Zeman vs. Zeman rozhodne příroda. Nacher konstatoval, že takové výroky jsou pro něj nepřijatelné. „Koukám, že tady ta nenávist jde až za hrob,“ poznamenal a dodal, že je zvědavý, jak se s výrokem popasují novináři a komentátoři, kteří tak rádi nálepkují lidi na druhé straně. A přidal komentář k tomu, kdyby něco podobného bylo i na druhé straně. „Tohlecto napsat někdo jiný, tak si myslím, že by byla revoluce,“ zhodnotil Polčákův výrok. Dodal, že toto do politiky vůbec nepatří a politici by se prý měli snažit příkopy zakopávat, ne je prohlubovat.

Doufam, ze nejvyssi statni zastupce rozhodne o zruseni usneseni mestskeho statniho zastupitelstvi az v samem zaveru lhuty. Muzeme si jen prat, ze souboj Zeman vs. Zeman do te doby rozhodne priroda... — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) September 19, 2019

V poslaneckém klubu ANO je podle něj cítit úleva, že bude konečně možné se soustředit na konkrétní problémy a řešení bez neustálého připomínání, že premiér je trestně stíhaný. Dodal, že u některých připravovaných zákonů například spolupracoval s Pirátem Jiránkem nebo s Dominikem Ferim.

Xaver Veselý se ho pak zeptal, dokdy vydrží koalice na pražském magistrátu. Podle Nachera je to těžké říct. „Dokonce včera Jiří Pospíšil, já si toho cením, přímo na zastupitelstvu vyzval pana Hřiba, aby buď vyvrátil, nebo potvrdil, že skutečně na nějakém jednání řekl, že když koalice na Praze 5 vyhodí pirátského starostu, tak tam začne posílat kontroly z magistrátu, a vyzve ho koaliční partner v přímém přenosu, tak už to skutečně musí být velká tenze,“ ilustroval Nacher poměry na magistrátu.

Nacher se také vrátil ke svému výstupu v Událostech, komentářích, kde byl několikrát přerušen moderátorkou Písařovicovou. „Pokud jde o ten pořad, já jsem si to pak pustil, ono to člověku, jak je vystresovaný, tak nepřijde. Ta míra přerušování odpovědí ze stran moderátorů v Událostech, komentářích je podle mě už za hranou. Já napříště si tam pravděpodobně budu brát stopky, protože aby položení otázky trvalo déle, než mám možnost odpovědět, je podle mě nějaké základní pravidlo novinařiny, že když už v té otázce už mám nějaké tvrzení, a já se to snažím nějakým způsobem vysvětlit, a moderátorka mi po deseti nebo pěti vteřinách do toho skočí,“ stěžoval si poslanec a zastupitel. A dodal, že se k němu moderátorka chovala, jako kdyby byl v koalici, i když tomu tak není. Prý po něm neměla chtít příklady PPP projektů, když byl pozván jako opoziční zastupitel, který tvrdí, že s premiérem měl primátor Hřib jednat důstojněji.

Na toto téma moderátor navázal otázkou, zda poslanec zvedne ruku pro schválení výročních zpráv ČT, které se nahromadily v Poslanecké sněmovně. „Já jsem zpravodaj té zprávy o hospodaření a tam, i přes ta podezření, která tam zaznívají, a i přes ty věci, které nás vedly k tomu, že někdy na začátku října má jít generální ředitel ČT a náměstci a klíčoví lidé ČT na nějaký seminář, kde by měli objasňovat a vyjasňovat ty věci, tak já jsem po prostudování té výroční zprávy, a já musím vycházet pouze z té výroční zprávy, ne z těch informací dalších, tak já jsem doporučil schválit, to říkám férově. Takže u těch zpráv 2016, 2017 já se musím chovat konzistentně už jen proto, abych já se nechoval tak, jako se chovají oni, že bych naskakoval a bylo by to bráno jako nějaká msta za to, že mi někdo skočil do řeči, a ta zkratka by se tady vysloveně nabízela,“ vyjádřil se bez přerušení Nacher.

Ale dodal, že zmíněného semináře se hodlá zúčastnit a ptát se na prostředky proinvestované v ČT. Prý také žádal generálního ředitele ČT, aby ke zprávě doplnil některé detaily, protože z ní například nevyplývá, zda na vytvoření seriálu bylo vypsáno výběrové řízení. Xaver Veselý chtěl vědět, zda z výroční zprávy vyplývají podezření Stanislava Berkovce, že z ČT se vyvádějí peníze. Nacher nebyl schopen dát přímou odpověď, přímo ze zprávy tomu tak prý není.

Celý pořad ZDE:

