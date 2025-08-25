Dusno u stánků na Zemi živitelce: Ale to je cena za sto gramů, pane

Grilovaná klobása kus za 145 korun, smažený sýr 1 kus 129 korun, kuřecí či vepřový řízek za 95 – sto gramů. Česnek 260 korun kilo, kremrole kus 30 korun. I takové ceny jsme letos objevili na Zemi živitelce. Prošli jsme si stánky v Pivovarské zahradě, kde jsme si vyslechli, že ceny udávané za sto gramů matou především důchodce. Ostatně podobné stížnosti jsme slyšeli i vloni, a jak jsme tak koukali, nic se v tomto směru nezměnilo. Obhlédli jsme i stánky mimo Pivovarskou zahradu a zašli jsme i do pavilonu s českými potravinami či do Agrofert bistra.
Řízek a grilované koleno... Ceny za sto gramů? Překvapení u placení…
Hned na začátku jsme se zašli podívat na stánky, které jsou ve vyhlášené Pivovarské zahradě. Objevili jsme tady například grilované vepřové koleno, grilovanou šunku od kosti nebo vepřový a kuřecí řízek za 95 korun. Tato cena je za sto gramů, což je sice na ceduli uvedeno, některé lidi to ale prý stejně mate. Už minule si nám na to stěžovalo několik důchodců a ani letos to nebylo jiné.
„Já už vím, že to tak je. Ale minule mě to překvapilo, když za řízek, kde je cena 95 korun, chtěli víc. Vysvětlili mi, že je to podle gramáže. Ale kdo si toho na té ceduli všimne? A můžete si tedy říct, že chcete akorát těch 100 gramů?“ rozčilovala se starší paní s tím, že letos tady také prý pár lidí kvůli tomu „nadávalo“. „To víte, pro důchodce to může být problém,“ krčila rameny. Jméno prozradit nechtěla.
Prošli jsme si nabídku v Pivovarské zahradě dál a objevili jsme například hranolky, porce za 95 korun, grilované kuře, opět za sto gramů 59 korun nebo halušky s uzeným a zelím, sto gramů za 75 korun. Půllitru Budvaru originál jsme viděli za 70 korun. O deset korun levnější byl pak Budvar výčepní. Nealko Budvar vyšel na 55 korun.
U jednoho ze stánků mimo Pivovarskou zahradu jsme pak našli klobásu za 140 korun. Pokud jste chtěli ještě hořčici, křen nebo kečup, zaplatili jste za každé ještě deset korun. Cena chleba? Pět korun.
Mimo Pivovarskou zahradu jsme také viděli „čerstvé langoše“. Například langoš – česnek, kečup, sýr, vyšel na 140 korun. Kousek odtud pak byl trdelník s nutellou za 120 Kč, bez nutelly o 20 korun levnější.
Na radu několika návštěvníků agrosalonu jsme se zašli podívat i na nabídku nedalekého Agrofert bistra, kde prý jim přišly ceny příznivější. Připadalo to tak i nám. Například hasičská klobása s pečivem vyšla na 120 korun, hotdog se smaženou cibulkou na 60, hranolky 90 korun.
Místo klobásy obložené chleby… A nostalgické vzpomínky…
Někteří lidé z Českých Budějovic chodí na Zemi živitelku doslova celý život. A mnozí tak nostalgicky vzpomínají. Nejen na to, že se tady dříve, ještě před revolucí, daly sehnat věci, které jinde k sehnání nebyly – takzvané podpultovky, ale také na ceny občerstvení. „Jako malý jsem na Živitelku chodil s tátou na klobásu na grilu. Dnes je to na to, udělat dětem obložené chleby s sebou. Za klobásu bych skoro 150 korun nedal!“ dal se s námi do řeči muž středního věku. Podobné vzpomínky ohledně „grilované klobásy dříve,“ zřejmě už i před rokem 1989, jsme si už párkrát na Živitelce vyslechli. Starší ročníky totiž prý mají dodnes ve své paměti tu vůni a hlavně chuť. Jak říkají, „dnes už to prý není ono“. A nejen kvůli dnešním cenám.
Kremrole za 30 korun, česnek „paličák“ kilo za 260 korun
Velkému zájmu se jako obvykle těšily potraviny od českých potravinářů a zemědělců. „No, je to asi dražší, než co běžně kupujeme v obchodě, ale zase to skvěle chutná. Klobásky donesl hned první den syn a nezůstalo z nich vůbec nic. Tak jsem se dnes vypravil znovu,“ prozradil nám pán, který se představil jako František Potůček. Usmíval se a vyloženě nasával vůni u pultu plného klobás, salámů, uzeného masa a dalších dobrot.
Nakoukli jsme a viděli například karlovarskou čabajku 69,90 Kč za 100 gramů, za stejnou cenu byla i sušená klobása chorizzo. O deset korun dražší byl pršut. Na 49,90 Kč pak vyšlo stejné množství myslivecké slaniny. 89,90 Kč stálo 100 gramů panenky.
Zájem byl i o sladké i slané pečivo. Viděli jsme například koblihu povidlovou za 12 korun, lomnický koláč, kus za 40 Kč nebo máslovo-smetanové kremrole za 30 korun za kus, případně deset kusů za 250 korun.
„Jsou čerstvé,“ lákal nás prodejce s úsměvem.
O kousek dál byl stánek s česnekem. Bjetin – ostrý paličák, nedráždí žlučník, byl v nabídce za 260 korun za kilo. Vedle byl o deset korun levnější Anton – modrý nepaličák.
autor: David Hora