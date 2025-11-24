Vondráček (Svobodní): Typický Zděněk Hřib



Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předsedovi Pirátů Zdeňku Hřibovi.

Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

Tohle je typický Zděněk Hřib. Když Hřiba kritizujete kvůli dopravě, udělá z vás neználka, neboť za to logicky mohou úředníci či dopravní inženýři. Pokud se ovšem jednou něco povede, nasadí helmu a beží na staveniště mávat pirátskou vlajkou...

Ono je to vlastní pro celé Piráty. Když pokazili Digitalizaci stavebního řízení, což vám potvrdí každý na stavebním úřadě, tak od toho dali ruce pryč, ale o neznámých zásluhách na eReceptu umí mluvit pořád dokola v TV i ve Sněmovně.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec


