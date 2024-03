Důvod, proč Macron hrozí Rusku. Jak dlouho?

reklama

Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil nutnost, aby evropské země nadále podporovaly ukrajinské vítězství proti Rusku, aby byla zajištěna ukrajinská a evropská bezpečnost. Macron v rozhovoru z 16. března pro ukrajinské televizní kanály 1+1 a My-Ukraina prohlásil, že „v Evropě nebude mír, pokud bude Ukrajina nucena kapitulovat“. Na vyjádření francouzského prezidenta upozornil mimo jiné i washingtonský Institut pro studium války (ISW). Macron vyzval evropské země, aby urychlily dodávky vojenské pomoci Ukrajině a prohlásil, že „trvalý mír“ obnoví územní celistvost a suverenitu Ukrajiny a zaručí bezpečnost Ukrajiny a celé Evropy.

Macron také naznačil, že jednání vyžadují, aby se do jednání zapojilo jak Rusko, tak Ukrajina, a zdůraznil neochotu Ruska zapojit se do legitimních a v dobré víře vedených jednání s Ukrajinou jako s rovnocennou stranou. Podle ISW se Macon snaží Rusům říct, že pokud budou chtít jednat, buou muset jednat i s Ukrajinou a netvářit se, že Západ je jedinou silou, s níž je třeba jednat.

Britská veřejnoprávní stanice BBC si položila otázku, zda Macron nevystupuje tak tvrdě především kvůli blížícím se volbám do Evropského parlamentu, kde by mohla výrazně uspět Marinne Le Penová a porazit Macronovy středové, relativně umírněné, kandidáty. Podle BBC je třeba zvážit i to, že po volbách do Evropského parlamentu Macron svou rétoriku zmírní.

Sám Macron však argumentuje tím, že už vyčerpal všechny možnosti, jak s Ruskem rozumně komunikovat a teď už je třeba dát Kremlu jasně najevo, že se pohybuje za hranou.

Že se s nimi musí počítat, ukazují znovu a znovu i sami Ukrajinci. Museli se sice stáhnout z Avdijivky, ale podle všeho se jim daří vysílat drony proti ruským rafinériím. Server Suspilne oznámil, že drony SBU nedávno úspěšně zasáhly 12 ropných rafinérií v Rusku. Informaci převzal i server Ukrajinska pravda.

Jeden z ruských proválečných blogerů poznamenal, že ukrajinské údery na ropné rafinerie jsou vážnější než údery na sklady paliva, protože mezinárodní sankce proti Rusku komplikují schopnost Ruska opravit technologicky složitá zařízení ropných rafinérií. 17. března prý došlo na ropnou rafinerii ve Slavjansku na Kubáňi, v Krasnodarském kraji.

Podle zdroje SBU provedla nejnovější útok společně se silami speciálních operací a silami bezpilotních systémů. Obyvatelé Slavjansku na Kubáni hlásili, že ve městě slyšeli výbuchy a řekli, že hoří místní továrna, podle ruského telegramového zpravodajského kanálu Baza. Nejméně jeden pracovník rafinerie byl zabit, tvrdí Baza a ruské zpravodajské zdroje. Informaci převzal i server Kyiv Independent.

Mezitím se obětí ruského barbarství stalo další ukrajinské dítě. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo vnitra, které informovalo o dalším ruském úderu na Mykolajiv. Při útoku zemřelo 6 lidí. A mezi nimi i jedno dítě. Informoval o tom server Kyiv Independent.

Psali jsme: Lotyšský prezident burcoval. Z Ruska přišel výsměch. Ze Západu varování Bidene, zaplať! Pro Ukrajinu sice munici sehnali, teď ale dochází jinde Musíme zachovat možnost vlastní obrany, hlásí Vondráček ze Svobodných V německém parlamentu: Není čas přemýšlet, jak válku ukončit? A přišlo to z koalice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.