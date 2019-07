Důvod, proč Zeman nechce Šmardu? Novinář odhalil. A bojí se, že se bude věšet

Do XTV po čase opět zavítal novinář a autor nechvalně proslulý únikem odposlechů Marek Přibil. Demonstranti z Letné si podle něj neuvědomují spoustu souvislostí. A na Facebooku se chovají příliš soudružsky jako například režisér Vít Klusák. „Mně to přijde jako z těch knih z padesátých let, kdo není s náma, toho pomalu pověsíme,“ říká. A odhalil také, co má asi Miloš Zeman proti Michalu Šmardovi i jak je to s dotacemi. Šmarda totiž figuroval v mediálně známé kauze nevyznamenání Jiřího Bradyho.

Přibil napsal novou knihu s názvem Bod Evropa, úvodním tématem byla tedy literatura. Přibil tvrdil, že nyní v Čechách chybí literatura, která by definovala věci, které se dějí. Média podle něj tato témata zpracovávají jako tzv. pěnu dní, přitom témat, která by si zasloužila třeba i románové zpracování, je nespočet. Anketa Má se ZRUŠIT přímá volba prezidenta, jak navrhuje předseda ODS Petr Fiala? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 2971 lidí

„Mám to štěstí, že třeba znám již několik let poměrně dobře paní Marii Benešovou. Vždycky jsem k ní vzhlížel jako k autoritě, jako k člověku, který je zárukou pro justici, že justice nebude ohýbána. Vnímal jsem ji jako poměrně statečnou ženu, za jistou prostořekostí jsem viděl schopnost říct si svůj vlastní názor navzdory tomu, kdo si co myslí. A tady se konají demonstrace a ona je člověkem, proti kterému přichází 150–300 tisíc lidí, jsou tam transparenty „Rudá Marie!“, přitom to byla antikomunistka, nevstoupila do strany, tak to je třeba jedno téma, které by si takové zpracování vyžádalo,“ mínil Přibil. Navrhoval pohled mladého člověka, který tyto demonstrace pořádá, ale za deset či patnáct let si toto zpětně připustí a uvědomí. „Tím nechci v žádném případě znevažovat tu velkou sílu nebo to, že se lidi sešli, zcela jistě jsou jejich ideály čestné a poctivé, nicméně myslím si, že v tomhle případě to dostoupilo do jisté krajnosti,“ dodal.

Zmínil Facebook a sociální sítě a poznamenal, že se zastánci demonstrací chovají „až příliš soudružsky“. „Teď jeden dokumentarista zveřejnil právě na sociální síti takový soudružsky agilní dopis, kde vyzýval svého skoro švagra, který pracuje pro Babiše...“ nejmenoval Přibil, ale Xaver Veselý odhalil, že se jedná o režiséra Víta Klusáka. „Mně to přijde jako z těch knih z padesátých let, kdo není s náma, toho pomalu pověsíme. Já jsem si to soukromě nazval ‚vlajkonoši kýčovitého humanismu‘, na druhé straně třeba ‚kořistníci‘, ale mám pocit, že ta druhá strana až takhle přespříliš nevystupuje vůči...“ nedokončil novinář kritiku propagátorů demonstrací. Ale dodal, že jeho slova se nemají vykládat jako obrana vlády.

Xaver Veselý namítl, zda nebyly demonstrace namířené hlavně proti Andreji Babišovi. „Když jsme zmínili ty nahrávky, tak já jako redaktor a komentátor, který už tehdy ani moc nic nepsal, tak přes mě se zaútočilo na Babiše. To nebyl útok na mě, já jsem to jenom odnesl. Babišovi to zvedlo preference, protože v zemi, kde maj lidi zkušenost s fízlováním, tak nemaj rádi tohlencto. Já to taky nesnáším,“ začal Přibil a vysvětlil, že stejně tak je to s Marií Benešovou, že skrze ni se útočí na Andreje Babiše. „Je úplně jedno, kdo tam je. Když tam je paní Benešová, nebo kdyby tam byl kdokoliv jiný, tak v podstatě to schytá úplně stejně. Já to pokládám za hrubou nespravedlnost.“

Veselý se zeptal, jestli pochopil správně, že pro demonstranty má Přibil pochopení. Což novinář a spisovatel potvrdil. Uvedl, že nemá rád mediální lynče, kádrování a nálepkování. Jeden významný filozof mu řekl, že dnes je prý více kádrováků než za komunismu. „Já to nemůžu posoudit, protože jsem byl v 5. třídě,“ dodal novinář. Pochopení pro demonstranty má prý proto, že celá řada jich jde demonstrovat s čistými ideály a je přesvědčena, že Andrej Babiš je zločinec, ale neuvědomují si řadu věcí.

Mgr. Marie Benešová



„Třeba ty dotace. Holt žijeme v kapitalismu, který je založen na systému, kdy jsou vybraní určití jednotlivci, firmy, které ty dotace čerpají. Téměř všechny tyhle velké společnosti je čerpají, najímají si špičkové experty, aby našli kličky a nasáli co nejvíce peněz. Může se to zdát nemorální, ale žijeme-li v tomhlectom systému, který je teda velmi socialistický, nebýt dotací EU, tak nemáme kapitalisty, ale tak důležité je, jestli ty peníze skončí v těch firmách, v těch lidech, co tam pracují, nebo jestli se vytratí; a takhle se jich vytratily miliardy,“ dal novinář příklad něčeho, co si demonstranti údajně neuvědomují.

Přibil také okomentoval kauzu odvolávání ministra Staňka. Konstatoval, že si sociální demokraté naběhli, když jako nástupce Staňka určili Michala Šmardu, protože ten podával Senátu návrh na vyznamenání Jiřího Bradyho. A tuto kauzu prezident Zeman podle Přibila vnímá jako účelovou. „Myslím si, že sociální demokracie tímhle zcela pohřbívá sama sebe a současně oni neustále hovoří o nějakých restartech a podobně, ale to si myslím, že je hloupost, protože celé kouzlo té politiky nebo vzestupu té politické strany spočívá pouze v tom, jestli dokáže najít lídra, který má respekt u lidí,“ dodal novinář s tím, že takovým lídrem byl právě prezident Zeman.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



O novém uskupení Trikolóra prohlásil, že by mohlo překročit hranici pěti procent. „Jistou šanci na úspěch mají, těch lidí je poměrně hodně, nejsem politolog ani sociolog, ale to hnutí by těch 5 % překročit mohlo. Možná jo, pokud ta společnost bude nadále tak rozdělená a to napětí tak velké, ono zasahuje už do jednotlivých rodin, tak si myslím, že hlasy získat mohou.“

Celý pořad ZDE

Jaká byla role Michala Šmardy ve snaze vyznamenat Jiřího Bradyho, informovalo v říjnu roku 2016 rádio Impuls. Píše, že Jiří Brady byl jednou z nejvýznamnějších osobností Nového Města na Moravě, byl čestným občanem, jeho rodný dům s číslem popisným 13 zdobí pamětní deska, jeho jméno nese třeba i fitness klub. Třikrát prý město, i s pomocí žďárských zákonodárců, navrhovalo Bradyho na ocenění od prezidenta. „Podařilo se prosadit návrh na vyznamenání Jiřího Bradyho do usnesení Poslanecké sněmovny, kterým Parlament předkládá své návrhy prezidentu republiky,“ pochlubil se tehdy na sociálních sítích novoměstský starosta Michal Šmarda, nicméně Jiří Brady byl ze seznamu vyškrtnut. O důvodech se spekulovalo, zmiňováno bylo, že Daniel Herman, tehdejší ministr kultury, je Bradyho synovcem a Zemanova nevůle měla pramenit z toho, že se Herman sešel s dalajlámou.

„V současné době nevěřím, že je možné dosáhnout toho, aby Jiří Brady převzal 28. října letošního roku v přátelské a důstojné atmosféře ocenění z rukou prezidenta republiky,“ konstatoval tehdy zklamaně Šmarda. Podle něj měl být Brady oceněn už dávno. „Bylo to důležité. Jsem přesvědčen, že si to plně zaslouží,“ dodal novoměstský starosta. Zároveň přiznal, že je z celé situace rozčarovaný a naštvaný. A obratem navrhl, aby Bradyho při jeho návštěvě České republiky místo prezidenta ocenil premiér Bohuslav Sobotka. „Požádal jsem předsedu vlády České republiky, aby zvážil možnost udělit Jiřímu Bradymu medaili Karla Kramáře,“ zmínil Šmarda. Tuto medaili předává předseda vlády.

Celý článek ZDE

