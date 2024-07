Dvacet sedm minut drcení Síkely. Do ČT pozvali Okamuru

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10102 lidí v Interview ČT24 vládní výběr ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) coby kandidáta na eurokomisaře ostře zkritizoval a tvrdil, že Síkela bude v Evropské komisi hájit především zájmy Německa a unie. „Mně to připomíná soutěž o největšího zrádce českých občanů a firem. Splňuje na jedničku podmínku Fialovy vlády a Evropské unie, aby pokud možno celou dobu pracoval proti našim občanům a České republice a byl co nejvíce servilní vůči Německu a Bruselu,“ řekl.



„Za ministra Síkely platí naši občané a firmy nejvyšší ceny elektřiny v celé Evropské unii,“ vysvětloval, načež jej moderátor Daniel Takáč přerušil s tím, že to „není pravda“. „…V přepočtu na paritu kupní síly, Eurostat,“ pokračoval Okamura a moderátora se tázal: „Tak mám pravdu, nebo nemám?“



„No, to jste doplnil. To jste doplnil,“ odvětil mu moderátor, načež jej Okamura napomenul, že kdyby mu „neskákal do řeči, tak to dořekl“.

Následně Okamura poukázal na nárůst počtu lidí spadající do energetické chudoby či pokles českého průmyslu, který je rovněž v gesci Síkely. „A výkon naší ekonomiky je v tuto chvíli na úrovni roku 2017. Takže tenhle ministr a tahle vláda místo toho, aby nás táhla dopředu, nás táhne sedm let dozadu,“ zaznělo.



Vládnímu kandidátovi na eurokomisařskou funkci rovněž vyčítal, že „neustále lže“. „Říkal, že nás zbaví závislosti na ruské ropě… A teď za první čtyři měsíce platíme více než jsme platili dokonce před energetickou krizí,“ objasnil Okamura, co považuje za lhaní.



Na poznámku Takáče, že se vláda zavázala skoncovat s ruskou ropou až od poloviny příštího roku, pak Okamura připojil, že Síkela rovněž „říkal, že se k nám ruská ropa už nedováží a pak se ukázalo, že dováží“.

„Takový Síkela za hnutí STAN je teď nominantem na eurokomisaře. Člověk z vlády a člověk, který konkrétně opakovaně okrádá firmy a lidi i ve srovnání se západními i východními zeměmi,“ uvedl a vadilo mu například, že Síkela nechtěl zastropovat ceny energií u výrobců a chtěl čekat na „evropské řešení“.



„Poškodil republiku maximálně ve prospěch německé ekonomiky a ve prospěch Bruselu. A toto je nominant. Ano, je ten nejlepší možný kandidát z hlediska Fialovy vlády. Pro nás je ten nejhorší možný kandidát“ dodal.



Okamura také podotknul, že eurokomisaři nemají hájit zájmy svých národních států, takže kdyby on sám mohl o nominaci kandidátů rozhodovat, navrhl by „natruc“ někoho, kdo by tento požadavek na eurokomisaře nesplňoval. „Za SPD by ideálním kandidátem natruc byl člověk, který bude tvrdě hájit zájmy České republiky a konfrontovat Evropskou unii,“ zaznělo.

„Vy vyzýváte k porušování pravidel?“ ptal se na to Takáč Okamury, jak míní svá slova, že by navrhnul eurokomisařem člověka, který by hájil zájmy České republiky. „No samozřejmě, že ano!“ odvětil na to udivenému moderátorovi předseda SPD a vysvětlil, že je třeba unijní politice „vyhlásit demokratický odpor“. „Nemůžeme už k tomu mlčet… lidé už na to nemají peníze,“ doplnil.