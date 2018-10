Dvě kola senátních voleb. To je špatně, tvrdí nejmladší zvolený senátor

Ekonom a nově zvolený senátor Wagenknecht (nestr. za Piráty) je v Senátu bezesporu nejmladší věkově i služebně. Podle jeho slov jeho věk čtyřicet let ale už napovídá, že také něco zažil, a je přesvědčen, že svou novou funkci zvládne „v pohodě“. Vybral si klub pro liberální demokracii z důvodu, že právě tento klub združuje myšlenky, které jsou mu velmi blízké. „Liberální demokracii obecně je potřeba dlouhodobě podporovat a jsou tam i lidé, kterých si vážím,“ uvedl senátor.

Na to moderátor Daniel Takáč poznamenal, že ve větším klubu by ale měl Wagenknecht větší šanci něco prosadit. To si však ale senátor nemyslí. „Není to tak, tam je to o vyjednávání. Je potřeba hlavně věcně dávat témata na stůl a projednávat je napříč kluby,“ řekl s tím, že to je důležité a není to jako ve Sněmovně, kde někdo něco řekne a stranicky hlasujete. „Senát je o tom, že máte vlastní názor a diskutujete o něm,“ doplnil a zmínil, že pokud máte názor, který má ratio, není problém ostatní přesvědčit.

Prozradil, co je podle něj hlavním úkolem Senátu. „Senát má brát věcně návrhy ze Sněmovny, které přicházejí, hledat případně díry, chyby a napravovat je,“ vysvětloval moderátorovi hlavní roli Senátu, který prý není jen o tom, aby každý den dával nové a nové zákony do legislativního procesu.

Wagenknecht říká, že by měl být však Senát daleko akčnější. Senátor má podle něj dvě primární role: Hlídat zákony, komunikovat se Sněmovnou a to, aby politici komunikovali přímo s lidmi v daném území. „Je velmi potřeba i lidem komunikovat věci, které jsou. Naslouchat jejich názoru a pomáhat jim, protože senátor může nějaké věci zvednout, ale nemůže je případně vyřešit na té komunální úrovni,“ poznamenal.

Posilovat Senát v rámci ústavního systému České republiky prý v tuto chvíli podle senátora potřeba není, jelikož funguje dobře. To prezident Zeman se v pondělí v Českém rozhlasu vyjádřil, že by jej rovnou zrušil. „Tak to je asi jeho názor,“ komentoval jeho slova Wagenknecht s tím, že jediné, k čemu má výtku, je, že senátní volby měly dvě kola, což se negativně podepsalo na volební účasti. „Hodně lidí ani nevědělo, že druhé kolo vůbec probíhá a že mají jít ještě po týdnu k volbám, to byl velký problém s účastí,“ uvedl a dodal, že by bylo dobré je o tom masivně informovat.

„Dokonce si to lidé pletli s prezidentskými volbami, kde se volilo ve druhém kole až za čtrnáct dnů. Často říkali, že půjdou volit až druhý víkend. Valí se toho na nás z médií asi moc,“ uzavřel s tím, že voleb je hodně a už to zkrátka bylo moc na to, aby to lidé pobrali.

autor: nab