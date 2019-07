Dyť víte, že to je absurdní! Kvůli Babišovi hádka v ČT: Terčem Marie Benešová

Na ČT24 se opět řešila nezávislost justice, tentokrát návrh Pirátů, ODS a lidovců. Rychle, aby to stihlo platit ještě na Babiše, vyjádřil se v Událostech komentářích Jakub Michálek z Pirátů k důvodům, proč tak spěchají s novelou o státních zastupitelstvích. Ale podle poslankyně Heleny Válkové z ANO není ke zbrklosti důvod, zvláště když opoziční návrh neprošel připomínkovým řízením. A že by premiér Babiš odvolal vrchního státního zástupce ještě před platností? „Dyť vy sám víte, pane poslanče, že je to úplně absurdní.“ Pavel Zeman je podle ní v současné situaci neodvolatelný.

Vláda odmítla úpravu zákona o státním zastupitelství z pera opozičních lidovců, Pirátů a ODS, informovala na úvod moderátorka Daniela Písařovicová. Dle ministryně spravedlnosti Benešové se novela nezabývá výběrovými řízeními a nesouhlasilo s ní prý ani vrchní státní zastupitelství. Anketa Bojíte se, že Babiš zneužije svého postavení k tomu, aby zastavil vyšetřování Čapího hnízda? Bojím se toho 10% Nebojím se toho 90% hlasovalo: 779 lidí

Michálek uvedl, že odmítnutím není překvapen, protože to znamená, že vláda nechce řešit obavy části populace o nezávislost justice. „Kdyby to řešit chtěla, tak postupuje rychle, aby Poslanecká sněmovna stihla ještě do konce července projednat ten návrh,“ řekl Michálek a dodal, že u kulatého stolu připravili velmi úzkou konsenzuální novelu, která by mohla začít platit už v září, ale po odmítnutí vládou budou zřejmě změny zavedeny až po skončení vlády Andreje Babiše v roce 2022.

Podle Válkové je opoziční řešení šito horkou jehlou a vládní návrh nemá nedostatky. Doplnila, že pokud na tom bude shoda, mohl by komplexní vládní návrh platit již od 1. ledna 2021. „Myslím si, že i vy sami máte zájem na nějaké dobré právní úpravě než na nějaké zmetkovité, která se bude muset opravovat,“ reagovala na Michálka. Ten ovšem namítl, že s vládním návrhem je jeden podstatný problém, a to, že neexistuje. Je v připomínkovém řízení, ale ministryně Benešová u kulatého stolu prý slíbila, že návrh bude podán do června, červenec se chýlí ke konci a návrh stále nikde. A tvrdil, že navíc vládní návrh bude paskvil, protože si ministryně údajně bude jmenovat šéfy státních zástupců.

Novinkou v návrzích je, že vedoucí státní zástupce bude možné odvolat jen po kárném řízení. Válková se ohradila, že ČT „kriticky zmínila“, že ministr či ministryně vybírá tři členy výběrové komise, která rozhoduje o vrchním státním zástupci. Argumentovala, že jeden z těchto zvolených členů je soudce, který musí být z principu věci naprosto nezávislý. A prohlásila, že jako bývalá ministryně spravedlnosti si nedovede představit, že by ovlivnila volbu nejvyššího státního zástupce výběrem členů komise. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanec Pirátů prohlásil, že budou prosazovat svůj návrh, ale pokud ten neprojde, tak jsou připraveni podpořit i vládní návrh, aby se problém vyřešil. „Ale nesmí to dopadnout jako těch sedm přechozích zákonů, jeden z nich předkládala mimochodem i paní Benešová, kde všech těch sedm velkých komplexních novel padlo pod stůl, protože se je nepodařilo projednat v Poslanecké sněmovně,“ dodal. „To my nechceme, my nemůžeme takhle vodit voliče za nos. My chceme, aby do konce volebního období nabyl účinnosti zákon, který znemožní panu Babišovi, aby jeho vláda odvolala nejvyššího státního zástupce, protože je tady trestní stíhání a my nechceme, aby si pan Babiš ovlivňoval vlastní trestní stíhání,“ odhalil motivy spěchu s novelou.

Válková si rýpla, že vládní návrh prochází připomínkovým řízením, zatímco návrh Pirátů, KDU-ČSL a ODS žádným takovým řízením neprošel. „V září, nejpozději v říjnu to budeme mít ve Sněmovně. Takže nechápu ten trysk, jenom za cenu toho, abychom politicky manifestovali, že jsme udělali rychlý návrh, který neprošel řádným připomínkovým řízením.“ A obořila se na Michálka: „Mně už to připadá jako takový laciný argument, ‚aby pan Babiš mohl odvolat nejvyššího státního zástupce‘. Dyť vy sám víte, pane poslanče, že je to úplně absurdní. Teď, v současné době, i díky vašim aktivitám, je naopak státní zástupce, já si myslím, že je to správně, že je neodvolatelný za té citlivé politické situace, ale je to tak. Teď by si ho nikdo, ani pan Babiš, ani jiný premiér netroufl odvolat, aby nepadl v podezření, že se něčeho obává.“ Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Michálek prohlásil, že pro novelu není politická vůle, protože kdyby byla, už by novela dávno platila. A vyčetl Válkové, že ANO mělo ministerstvo spravedlnosti pod kontrolou 6 let a stále novela není schválena. Ale ta se bránila, že to je důsledek lobbistických tlaků a že vina padá především na Poslaneckou sněmovnu. „To teď myslím nehrozí, i díky tomu, že jste tam a tak bedlivě dbáte na to, abychom rychle pracovali. To je pochvala, to není ironie,“ měla poslední slovo poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti.

Celý pořad ZDE

Psali jsme: „Skoro jsem se počural.“ Hledání migrantů u hranic s Německem: Zveřejněno VIDEO Exministr Herman nahradil v radě pro lidská práva Kroupu, napsal Deník N Schwarzenberg s Kalouskem si chtějí vzít zpět svou stranu. Pomoci k tomu má hrabě z Dymokur Hospodský chtěl udělat hospodu jen pro dospělé. Co pak zažil s úřady jej šokovalo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas