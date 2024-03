EU a kotle: Neříkejte, že je chceme zakázat. Jenom je chceme nevyhnutelně vyřadit

reklama

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 11% Neškodí 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21806 lidí

V ní uvádí, že výměnu kotle lidé odkládají kvůli nedostatku peněz, často se však nedokáží rozhodnout, jaký způsob vytápění zvolit. Odborníci radí mít dva zdroje. „Řešíme dokonce kombinaci s tepelným čerpadlem a pak na topení kusovým dřevem, je to nejlevnější způsob topení,“ uvádí pro Českou televizi topenář Václav Kahoun.

Instalaci nového kotle by podle České televize lidé neměli odkládat nejen kvůli blížícímu se zákazu provozu starých zařízení, ale i z důvodu kapacity topenářů. Solidní topenářské firmy mívají program na několik měsíců dopředu. „Určitě by se dalo vyměnit hodně kotlů, ale ne těch 150 tisíc,“ upozorňuje prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka.

„Každý kotel má procházet revizí každé tři roky. To znamená v průběhu následujících tří let dojde k tomu, že takovéto kotle, pokud by dále byly v provozu, by byly identifikovány," řekl pro ČT lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík.

S objednávkou kotle samotného by neměla být potíž. Na nové zařízení také mohou lidé získat podporu třeba z programu kotlíkové dotace. O dotaci mohou žádat do konce srpna i v případě, že výměnu provedou až po tomto termínu, dodala ČT.

Staré neekologické kotle budou za pár měsíců zakázané, zbývá jich vyměnit odhadem asi 150 tisíc. Jde o kotle 1. a 2. emisní třídy. Zájem o výměnu je zatím nízký a topenářské firmy mají omezené kapacity. Všichni tak možná termín nestihnou. pic.twitter.com/1NqoXs9lAK — ČT24 (@CT24zive) March 30, 2024

Informace o tom, že Brusel schválil zákaz kotlů na uhlí, plyn či lehké topné oleje, následně vyvrátil místopředseda hnutí STAN a kandidát do Evropského parlamentu Jan Farský: „Zpráva je to bombastická. Jen není pravdivá,“ napsal na platformě X, kde odkázal na tvrzení z Ověřovny, že jde o „nezodpovědné strašení“.

Zpráva je to bombastická. Jen není pravdivá. https://t.co/xUNwAPuvoN — Jan Farský (@JanFar_sky) March 30, 2024

K informaci šířící se na sociálních sítích o tom, že schválením nové směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) zakázala Evropská unie kotle na tuhá paliva, plyn a lehké topné oleje shodně vyvracejí pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál oslovené orgány. „EU kotle na fosilní paliva nezakazuje. Myšlenkou směrnice EPBD je podporovat postupné vyřazování kotlů na fosilní paliva, nikoli zakazovat plynové kotle ve stávajících budovách,“ objasňuje pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Zastoupení Evropské komise v Česku.

Unie chce dosáhnout klimatické neutrality. Výhledově proto bude konec kotlů na fosilní paliva nevyhnutelný, připouští analytik a zástupce ředitele institutu Europeum Viktor Daněk. Nicméně to se nyní neděje. „Jak přesně bude konec vypadat, to je zatím zcela otevřené. Hrozit v předstihu šestnácti let totálním kolapsem vytápění se mi zdá přinejmenším jako nezodpovědné strašení,“ uvádí Daněk.

Český plynárenský svaz uklidňuje, že s plynovými kotli se počítá i po roce 2040. „Ve veřejném prostoru se objevila mylná informace, že EU zakázala využívání plynových kotlů po roce 2040. Není to pravda. Plynové kotle bude možné pro vytápění dál využívat, a to jak v nových, tak ve starších budovách,“ uvedl svaz v tiskové zprávě. Nicméně také se v ní píše: „Konečné znění textu neobsahuje žádný plošný zákaz používání plynových kotlů po roce 2040. Naopak, technologie využívající obnovitelné plyny jsou jedním z uznaných zdrojů energie pro vytápění.“ Zde je ovšem namístě otázka, co bude v roce 2040 uznáváno jako „obnovitelné plyny“ a zda se nebude jednat o něco podobného jako jsou syntetická paliva.

Psali jsme: Topení uhlím? Dřevem? Vláda „vyslala signál“. Abyste byli „rozumní“ Zákaz kotlů: Naštvaná důchodkyně a ministerstvo. Byli jsme u toho „Podfuk na Čechy i Němce.“ Petr Bystroň: Kdo to všechno platí 100 tisíc, 10 tisíc, každý rok. „Na to Češi nemají.“ Past. Plus jídlo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama