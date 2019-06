EU jako nacisté? David Rath dostal 7 let. A na tiskovce řekl, kam až celou věc potáhne

Za sedm milionů v krabici od vína dostal Rath sedm let v chládku. Ač by se vtipálkům mohlo zdát, že by mu to v parném létě nemuselo vadit, opak je pravdou. Rath se vidí jako oběť Evropské unie, kterou prý vnímá jako další z řady říší po nacistické třetí říši, a z tohoto úhlu pohledu je mu prý ctí EU poškozovat.

Rath byl odsouzen za zakázku na Buštěhradský zámek, přičemž trestný čin spočíval v poškozování zájmů EU.

„Tady bych mohl s trochou nadsázky říct, že se cítím být hrdý na to být odsouzen za poškozování zájmů EU, protože je to obdoba, jako když naši předci byli odsuzováni za poškozování zájmů (nacistické) třetí říše. Myslím asi, že takovéhle paragrafy do demokratického státu vůbec nepatří. Přestože to na mě dopadá velice tvrdě, tak vnitřně cítím jistou hrdost nad tím, že jsem odsouzen za poškozování zájmů nové říše,“ prohlásil Rath.

K dobru Evropské unie by prý snad přičetl jen to, že nebyl odsouzen k trestu smrti, zatímco za poškozování zájmů nacistického Německa by pravděpodobně popraven byl. Svůj sedmiletý trest odnětí svobody však i tak považuje za příliš tvrdý, ba přímo exemplární. A protože tento, podle jeho mínění nespravedlivý, verdikt očekával, nepovažoval za důležité dostavit se k soudu osobně. Jako spravedlivý by verdikt vnímal v okamžiku, kdyby byl zcela zproštěn.

Navzdory pravomocnému verdiktu soudu se prý i nadále cítí nevinen a hodlá se dál bránit právními prostředky, klidně až u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Verdiktu soudu se však podrobí, o tom ujistil novináře přítomné na své tiskové konferenci. Video z ní přinesla ČTK.

Bývalý středočeský hejtman má také za to, že soud se podřídil tlaku médií a tlaku politiků a odsoudil ho. Tím prý jen pokračuje řada faulů, kterým byl vystaven včetně toho, že byl rok a půl ve vazbě. Další faul podle jeho názoru spočívá v tom, že byl původně obžalován za několik zakázek a najednou z nich zbyla jedna. Odvolací soud si tím prý „popudroval své svědomí“, uvedl Rath doslova.

Trvá také na tom, že netušil, že v krabici od vína, kterou nesl, je sedm milionů korun, protože tuto krabici neotvíral. Bývalý poslanec se domnívá, že mu dal odvolací soud v této věci za pravdu, protože ho neodsoudil za korupci, ale za poškozování zájmů EU.

