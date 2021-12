EU nás uvedla v omyl s očkováním. Babiš vytáhl silné info

„Kdo za to může? Co nám říkala celý rok Evropská komise? Že když dosáhneme 70 procent proočkování dospělé populace, jsme z toho venku,“ opřel se do předchozích predikcí EU ke koronavirové epidemii premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Ve svém pořadu „Čau lidi“ uvedl, že se tak nyní „z toho bez povinného plošného očkování nevymotáme“. „Asi bude potřeba proočkovanost jako proti spalničkám, tedy 95 procent,“ ukázal Babiš na nový cíl s odkazem na autora petice za povinné očkování proti covidu-19 Petera Šeba. Padala i jména „falešných proroků“. „Beran, Šinkora, Hnízdil, Pirk, Pollert,“ předčítal jména předseda vlády v demisi.

I on sám se setkal s ústřední trojicí tohoto víkendu, Mikuláš však podle něj zřejmě holdoval vybraným pořadům veřejnoprávní televize. „Já jsem asi zlobil, protože Mikuláš mi dal uhlí. Tak nevím, asi se koukal na nějaké vybrané pořady ČT, že mě asi nemá rád. To ale nevadí, nakonec jsme se všichni spolu zabavili a zasmáli. Bylo to strašně fajn,“ glosoval.



Následně již končící ministerský předseda přešel k návrhu na povinnou vakcinaci, kterou jeho kabinet plánuje zavést pro vybrané profese i plošně pro všechny české občany starší 60 let. Babišovi se prý velice líbilo, když mikrobiolog a autor petice za povinné očkování proti covidu-19 Peter Šebo odpověděl na jeden z nespokojených ohlasů se slovy, že měl uvěřit „falešným prorokům“, mezi nimiž zazněla jména i některých českých předních odborníků ve zdravotnictví. „Beran, Šinkora, Hnízdil, Pirk, Pollert,“ jmenoval „falešné proroky“ Šebo. Andrej Babiš ANO 2011



„Vážený pane anonyme, jsem upřímně polichocen, že jste mě zařadil na seznam VIP, kterým má smysl psát. Dodal jste mi tak seznam adres, které nemusím hledat. Škoda jen, že jste uvěřil falešným prorokům, kteří věci říkají prakticky pořád špatně. Beran, Šinkora, Hnízdil, Pirk, Pollert a desítky a stovky dalších. Kdybych teď neseděl v práci a nedoháněl resty, měl bych čas vám to vysvětlovat. Daňový poplatník si mě ale živí za něco jiného,“ napsal Šebo jednomu z nespokojených občanů v odpovědi, která Babiše potěšila.



„Mně se to líbilo, taková odpověď,“ shrnul premiér v demisi s tím, že potom se rozhodl Šeba kontaktovat ohledně povinné vakcinace.



Po společné konverzaci Babiš míní, že dřívější tvrzení o 70 procentech proočkování dospělé populace byly milné a nestačí. Fotogalerie: - Andrej a Ursula

Odkázal přitom na slova Petera Šeby. „Naprostá většina tzv. expertů podcenila, že je to respirační virus, že systematická imunita po injekci do svalu nezabrání replikaci viru na sliznici nosohltanu a že asi bude potřeba proočkovanost jako proti spalničkám, tedy 95 procent, jak moc je tohle infekční. EU hlásá různé nesmysly…,“ odbyl odhady expertů Evropské unie Šebo. Podle Babiše tak i s nástupem mutace omikron jediným řešením je „mít maximum populace očkované, poté infikované a pak imunní“.



„Bez povinného plošného očkování se z toho nevymotáme. Jestli si vyšlechtíme nové varianty, omikron obejde vakcínu, tak máme problém. To se ale uvidí. To se dozvíme do Vánoc. Zatím věříme, že ji obejde jenom trochu a očkovaní nebudou moc nemocní. A vytvoříme si tak slizniční imunitu,“ zaznělo z úst předsedy vlády v demisi.



Lidé by se podle Babiše měli seznámit s tím, co Šebo, jenž tvrdí, že „tomu vůbec nerozuměli“ i Pirk, Žaloudík či Zima, hlásá. Obracet bychom se také v souvislosti s názorem na očkování měli na země jako Izrael či Rakousko. Fotogalerie: - Očkovací autobus

„Jedeme dále. Musíme to připravit, musíme zvýšit očkování. A hlavně musíme všechny přesvědčit, aby se nechali naočkovat. To je to nejdůležitější,“ uzavírá diskusi kolem očkování Babiš.



