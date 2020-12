EU proti vůli národů, správně! řekl Havel a Jan Kraus kýval. Bude vás mrazit

21.12. tomu bude třináct let, co Česko vstoupilo do schengenského prostoru a odpadly tak hraniční kontroly. Ovšem dnes má toto výročí poněkud ironickou pachuť, když cestování po Evropě je omezenější než dříve. Právě před třinácti lety o Schengenu hovořil Václav Havel s moderátorem show "Uvolněte se, prosím" Janem Krausem. A i tehdy do do natáčení zasáhl vir. Bývalý prezident předvídal, že cesta na Západ bude zakončena, až Česko přijde euro. A sjednocení Evropy prý bylo dosaženo proti vůli většin velkými politiky. I na pravdu a lásku došlo.

Koronavir zastavil nejen restaurace, ale i divadla. I divadlo Archa, ve kterém se natáčí jedna z nejúspěšnějších českých talkshow, Show Jana Krause. Pokud se nic nezmění, chystá se Kraus obnovit natáčení 14. a 15. prosince, ovšem poslední díl jeho show pochází ze 14. října, jedná se tedy o dvojměsíční pauzu. A navíc na natáčení nebudou smět diváci, kteří si dle rozpisu na představení, na něž mají po zaplacení vstupenky nárok, počkají velmi dlouho.

Není to ovšem poprvé, co do natáčení pořadu zasáhla nemoc. V roce 2007 řádila chřipková epidemie. Kvůli ní se do divadla Ponec, ve kterém se natáčel Krausův předchozí pořad "Uvolněte se, prosím", nemohl dostavit bývalý prezident Václav Havel. Ovšem podle hesla o Mohamedovi a hoře se Kraus vydal za ním, i s červenou pohovkou. Tento díl je také připomínkou, že tomu brzy bude 13 let, co Česko vstoupilo do schengenského prostoru. A i když se nejedná o kulaté výročí, pro některé může třináctka značit, co Schengen Česku přinesl nebo naopak to, že cestování bez hranic teď není možné.

Havel v pořadu řekl, že idea stát se součástí integrující se Evropy nebyla samozřejmá. Jako 4 fáze tohoto vstupu označil vstup do NATO, dále vstup do EU, do schengenského prostoru a jako čtvrtou, zatím nesplněnou fázi označil přijetí eura. Dodejme, že k té se za současné vlády neschyluje ani teď. "Zdá se mi, že to je proces nesmírně důležitý, který boří to bipolární rozdělení Evropy, které kdyby v té či oné podobě dlouho trvalo, tak by mohlo znamenat nástup různých nacionalismů a populismů v té naší části Evropy, kde by říkali všichni ti Sládkové, že Západ nás nechce a my půjdem vlastní cestou. V tomto ohledu je to veledůležitá součást toho celkového procesu," pravil již zesnulý prezident.

"Samozřejmě, že ty nové země přijímané jak do aliance, tak do Evropské unie tak do Schengenu přinášejí rozmanité problémy. Protože neměly ten kontinuitní vývoj demokracie. Což byl i důvod jakýchsi rozpaků, odkládání, zdrženlivosti té západní Evropy. A to bylo to hlavní, s čím bylo třeba se tehdy utkat," pokračoval.

Kraus už se tehdy Havla ptal, co říká na to, že se z hesla o vítězství pravdy a lásky stal posměšek, dokonce i nadávka. "Říká se dokonce pravdoláskaři, říká to například můj kolega Jandák. Můj názor je, že oni pravdu a lásku považují za abstraktní témata a mají místo toho racionální a pragmatický náhrady, lež a závist. Ale co si o tom myslíte vy?" položil otázku. Havel přitakal, že se termínu někteří smějí a dodal, že to jako "hlavní pravdoláskař" pozoruje.

"Já vím, jak to vzniklo. To byla jedna z těch velkých manifestací na Václavském náměstí, už mě čekali, už jsem musel jít na balkon, dopisoval jsem si projev a nakonec musí být nějaké hezké zvolání. Ale to má hlubší kořeny. Že má pravda zvítězit, to bylo součástí standarty, to se jaksi vědělo. Ale že to musí být osobně ručeno nějakou osobností, to nebylo tehdy ještě tak zřetelné. Že pravda není jenom nějaká informace, která poletuje tak volně jako virus, ale že to je něco, za čím někdo stojí svou osobností. To jsem chtěl vyjádřit v podobě patetického trošku hesla," řekl Václav Havel.

I na média došlo, bývalý prezident konstatoval, že hrají v moderní civilizaci stále větší roli. Dodejme, že rozhovor se odehrál ještě před skutečným rozpukem sociálních médií. "Například to evropské sjednocování by možná po druhé světové válce vůbec nezačalo, kdyby tehdy ta média byla tak mocná, jak jsou dnes," teoretizoval Havel. "To totiž bylo vybojováno velkými politiky jako De Gasperi, Churchill a další. To bylo vybudováno trošku proti vůli těch národů, proti vůli těch většin. Kde ještě po 2. světové válce žili ty strašné vzpomínky a nenávisti a animozity," řekl.

Kritizoval, že politici ráno koukají, jaké mají ohlasy v novinách, aby si upravili, co řeknou večer, aby to další ráno opět zkoumali. Politici podle něho musí myslet v dlouhodobých perspektivách. "Dali jsme jim důvěru proto, protože si myslíme, že ví, co dělají, že si umí poradit. A nebudeme chtít referendum o každé věci, protože jsme delegovali na ně cosi, a oni musí vědět, jak to udělat," zabrousil do politické teorie. Politici by podle něho na média neměli tak dát.

Kraus mínil, že média nejsou v dobrém stavu. "Tady jsou troje noviny, tři televize, tady není trh, který by vedl k soutěži v tom být lepší, je to soutěž o to víc vydělat. A myslím si, že tam je ještě dost co dělat." Havel zase varoval před plíživou bulvarizací tisku, Kraus si rýpl, že bulvarizace je ostrá a invazivní. A bývalý prezident se přiznal, že už nečte noviny, jen sleduje večerní zprávy.

Nakonec Havel dodal, že vstup do Schengenu je velký úspěch, který si občané ani tolik neuvědomují, když už, tak spíše ti starší, kteří se museli "pokořovat" pro výjezdní doložku do Jugoslávie. "Jinak ta společnost se mi nezdá, že by ta společnost chystala nějaké celonárodní oslavy," komentoval Havel.

