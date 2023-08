EU svět nespasí. Zavřít uhelné elektrárny je hazard, vzkazuje předseda Svobodných

reklama

„Je velký hazard mluvit o ukončení uhelných elektráren, protože nemáme jistotu ani v tom, že se nám do roku 2040 podaří postavit nový blok jaderné elektrárny v Dukovanech. Když pak v roce 2032 zjistíme, že to bez toho uhlí nezvládneme, tak stát bude stát hrozné množství peněz, aby odkoupil uhelné doly a uhelné elektrárny a situaci zachránil,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných, v nedávném diskusním pořadu na CNN Prima News . Podle jeho slov se celosvětově za posledních 30 let zvýšila produkce elektrické energie z uhelných elektráren o 50 procent. „Všude jinde navyšují kapacity, jen my chceme uhelné elektrárny zavírat. Moc bych si přál, abychom energii dokázali někde vyčarovat, ale bez uhelných elektráren to podle mne nedokážeme,“ dodal Vondráček.

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 17944 lidí S tím však nesouhlasí expert Hnutí Duha Karel Polanecký. „Příprava dekarbonizace není nijak splašená. Je to proces, který probíhá uvážlivě. Ústup od uhlí a snaha o jeho náhradu je významným trendem. Samozřejmě, kdybychom ho nenahradili, tak je evidentní průšvih,“ připustil Polanecký. „Hlavní důvod, proč se nám nedaří více zapojovat obnovitelné zdroje, je ten, že se nám nepodařil nástup fotovoltaiky v roce 2010. Obnovitelné zdroje mají začátek zespodu, ale my jsme se tehdy pokusili o pravý opak a vývoj se u nás zastavil,“ dodal expert z Hnutí Duha.

Vondráček to však vidí trochu jinak. „Dnes vyrábí uhelné elektrárny přibližně 50 procent elektřiny, která vzniká na našem území. Neumím si představit, kde bychom těchto 50 procent elektřiny dokázali za deset let vyčarovat. Máme tu strašnou válku na Ukrajině, na všem zlém může být něco dobrého a já jsem doufal, že politici dostanou rozum a přestanou se řídit přehnanou zelenou ideologií, přestanou si dávat budovatelská předsevzetí. Musíme vyrábět tolik energie, kolik ji spotřebováváme. A to bez uhelných elektráren nedokážeme,“ vysvětlil svůj postoj předseda Svobodných a přidal hned několik čísel.

„Rok má přibližně 9 tisíc hodin, solární panely fungují v průměru asi 1200 hodin, větrníky asi 2000 hodin. Prostě nemám v České republice vhodné podmínky. O moc lepší to nebude ani do budoucna. Určitě má smysl se snažit zvyšovat efektivitu obnovitelných zdrojů, ale vnímat je jako doplněk. Nedovedu si představit, že by energie vyrobená z obnovitelných zdrojů mohla stačit na pokrytí energetických potřeb České republiky,“ dodal Vondráček.

V závěru diskusního pořadu pak přidal ještě jedno nekompromisní sdělení. „Člověk na území EU svojí činností produkuje 0,4 % celosvětové produkce CO2. Jestli si myslím, že spasíme svět, když budeme v tuto chvíli platit zbytečně moc za energie, tak jsme na omylu,“ dodal Libor Vondráček.

