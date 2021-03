Egyptolog Bárta popsal situaci v Česku: Je to katastrofa!

Ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta nevidí budoucnost Česka ani trochu růžově. To, že děti nebyly rok ve škole, považuje za katastrofu. Teď podle něj budeme v čele státu potřebovat politiky, kteří budou slibovat jen tvrdou dřínu a pot. „To je katastrofa. To, co se tady stalo, budeme řešit minimálně deset let,“ upozornil Bárta.

reklama

Egyptolog Bárta má za to, že se Česko nachází ve vážné krizi. Česká společnost jako celek podle jeho názoru selhala v řešení koronavirové krize. Důkazem toho je, že jsme rok děti nepustili do školy. Pokud se tváříme jako vzdělanostní společnost, tak je to opravdu velký problém.

„Tohle je katastrofa. To není ani krize, to je katastrofa celorepublikových rozměrů. Dneska u nás umírá o 1000 až 1200 lidí víc na milion obyvatel, než je průměr Evropy, což jsou obrovské ztráty. A samozřejmě ani to, jak se chovají lidé ve vedoucích společenských funkcích i v politice, nepřispívá k tomu, že by měli nějakou silnou legitimitu jako tzv. lídři,“ nešetřil kritikou Bárta.

Celé vyjádření Miroslava Bárty naleznete zde

Zatímco čeští politici hrozili od podzimu občanům tresty, v jiných zemích na západ od nás se politici snažili lidi motivovat. To jsou dva diametrálně odlišné přístupy a jejich efekt se ukazuje i dnes. U nás dramaticky klesá chuť lidí vládní zákazy respektovat.

Obnovit důvěru lidí v to, že elity, ať už politické, ekonomické a společenské, vědí co dělají, že umí Česko směřovat k lepší budoucnosti, bude velmi obtížné.

Podle Bárty však teď nemá smysl hledat konkrétní viníky. Češi, Moravané a Slezané by teď prý měli hledět spíše do budoucnosti.

Profesor volá po tom, abychom se třicet let po sametové revoluci posunuli dál od montoven směrem k ekonomice, která bude umět vyrábět konečné sofistikované produkty, o které bude ve světě zájem. Dnes vyrábíme spíše polotovary, které se na západě dokončují. Pokud půjdeme cestou, jakou jsme šli posledních 30 let, už se nikam nedostaneme. „My máme poslední šanci, jak se z toho dostat. V tom je to zásadní varování alespoň pro mě,“ uvedl profesor Bárta.

Psali jsme: Volný volá za plexisklem: Piráti už nám nebudou smrdět do lavic. Bartoši, Michálku, kluci jedni LGBT ušatí Ekonomka Šichtařová to vzala od podlahy: Vystrčilův nápad? Všechno špatně! Radomil Bábek: Pane premiére, vyzýváme Vás, abyste odstoupil ČSSD: Každá maličkost je důležitá a záleží na každém z nás

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.