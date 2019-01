Ekonom hrozil z Bakalových novin: Hrozné podkopávání našich spojeneckých závazků. Volit by měly i děti, vždyť ony jsou budoucnost

Investiční bankéř Ondrej Jonáš varuje před tím, že Česko jede setrvačností a neinvestuje do budoucnosti. Další krize nás tak podle jeho slov může vážně ohrozit. Uvedl to pro server iHNed.cz.

Jonáš mimo jiné také hovořil o tom, že by v případě modifikace demokracie rozšířil volební právo tak, aby ho měli všichni nezávisle na věku. „I děti by měly mít právo volby, protože jde o jejich budoucnost,“ poznamenal Jonáš.

Hovořil také o tom, jak v závěru roku došlo k prudkému propadu cen akcií. „Nárůst cen akcií od února 2009 byl 350 procent. A co jde nahoru, musí v nějaký okamžik spadnout dolů. Jestliže se v USA třeba cena Applu a Amazonu loni během jednoho roku zdvojnásobila, jistě to nebylo úměrné výsledkům těchto firem. Korekce a přiznání barvy znamenají, že lidé uvažují, jaké zisky budou firmy generovat do budoucna a co je rozumné za jejich akcie dát. To není ani krize, natož krvavá koupel,“ poznamenal Jonáš, že propad cen akcií byl očekávatelný.

Dodává, že jsou tu totiž obchodní spory USA s Čínou, spory Donalda Trumpa s Evropou či brexit. A poukazuje i na situaci v Česku, kdy jsme závislí na exportu do EU, hlavně do Německa. „Očekávání německých manažerů je na sestupné tendenci a to samozřejmě bude mít dopad na české firmy. Znamená to, že vůči krizi, která by byla generována takto, by Česko bylo velmi zranitelné,“ podotkl Jonáš.

Jako další riziko pak vnímá technologický vývoj. „Máme se dobře, jenže jakoby ze setrvačnosti. Jako by se spoléhalo na to, že se nebude nic moc měnit. Ke změně však dochází a technologický vývoj nás může tvrdě zasáhnout. Česká vláda přitom málo investuje do budoucnosti, dává málo do vědy, do vzdělání. Priority jsou nastavené úplně špatně,“ podotkl Jonáš se slovy, že ekonomické problémy můžeme mít i kvůli vztahu našeho premiéra k Evropské unii.

Původní text ZDE.

„Andrej Babiš není evidentně schopen chovat se státnicky a promluvit v Bruselu v zájmu všech – nejen v úzkém zájmu preferencí. Mluví sobecky, nepůsobí věrohodně. Křečovitě odmítá jakéhokoli uprchlíka, sděluje ‚nikdy neodejdu‘, celkově to působí smutně. A je to nebezpečné. Nakonec může dojít k tomu, že se nám kvůli jeho sebestřednému vystupování uzavře schengenský prostor, což by byla katastrofa,“ sdělil Jonáš, jenž by podle svých slov rád v úřadu českého premiéra viděl někoho, jako je Donald Tusk. Důležité pak podle něj je také to, abychom se rozhodli, zda chceme být na Západě, či na Východě.

V závěru se nebál ani najít paralely s Mnichovem 1938. „Určitou paralelu vidím v podobně nezodpovědném chování české politické reprezentace. Měli bychom upozorňovat na důležitost našich závazků vůči NATO a EU, na to, že bezpečnost země závisí na našem co nejužším začlenění do západního světa. Systematické podkopávání těchto závazků a vědomí civilizační příslušnosti, které se odehrává velice důvtipnými způsoby, je hrozné,“ poznamenal Jonáš se slovy, že hrozba leží východním směrem. A zcela jednoznačně se také vyjádřil pro to, aby Česko přijalo euro.

