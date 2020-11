Ekonom tvrdě ke covidu: Kdyby Zeman za něco stál, svolá debatu. Pozve největší chřipečkáře i rouškaře, někoho z ciziny

Zrušení superhrubé mzdy nepovažuje Tomáš Sedláček za dobrý nápad, prý to přidává další nejistotu. A navíc to podle něho nebude prospěšné těm, kteří to potřebují: „Ten problém téhle logiky je, že na ty zdaněné peníze, na to snížení dosáhne jenom člověk, který ty daně už platí. To znamená člověk, který má zisk. A to jsou zrovna lidé, kterým úplně koudel nehoří. Takže ten efekt podle mě nesplní to, co vláda očekává,“ řekl. A kdyby byl prezident co k čemu, uspořádal by podle Sedláčka debatu, na které by se sešli jak největší chřipečkáři, tak rouškaři. Prozradil to v interview v Prostoru X.

Hned na začátku se moderátor Strakatý zeptal, zda to, co dělá vláda, tedy rušení superhrubé mzdy a zvyšování mandatorních výdajů, není ekonomickou sebevraždou. Sedláček to korigoval, že to není sebevražda, ale bratrovražda, tedy že problémy ze zrušení vzniklé nepadnou na ANO. Superhrubá mzda podle něho byla ve vybírání daní světová anomálie, ale přidávat v dnešní době další nejistotu podle něj nebylo rozumné. Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 2366 lidí

Strakatý se odkázal na sociologa Prokopa, který tento krok označil za ten nejhorší možný, i kvůli nejistotě. „Oni říkají, že kdy jindy než teď pustit tyhle šílený, 130miliardový částky do té ekonomiky než v době nouze, kdy je korona, ale ten problém téhle logiky je, že na ty zdaněné peníze, na to snížení dosáhne jenom člověk, který ty daně už platí. To znamená člověk, který má zisk. A to jsou zrovna lidé, kterým úplně koudel nehoří. Takže ten efekt podle mě nesplní to, co vláda očekává,“ řekl ekonom.

Moderátor se pak oháněl názory Danuše Nerudové, která hovořila o „ukradeném dětství“. Sedláček mínil, že můžeme hřešit na relativně nízký veřejný dluh ČR, který je hluboko pod Maastrichtskými kritérii, ale takováto forma podpory mu nepřijde vhodná.

Sedláček mínil, že vláda by především měla snižovat nejistotu. Pochválil ministerstvo za tabulku PES. K ekonomice prohlásil, že fiskální a monetární politika je trik. „Na chvíli zmáčknout turbo na autě, tak takhle funguje fiskální a monetární politika, ale nedá se na tom to auto řídit,“ přirovnal státní výdaje a politiku ČNB, pomoci mohou prý pouze hluboké reformy na straně nabídky. „Potom se můžeme dostat do nepříjemné situace, pokud se budeme tvářit, že pořád budeme jezdit na páru do 21. století, jak hezky nazval svou knížku Bob Kartous,“ dokončil metaforu.

Fotogalerie: - Žerty z prezidenta

„Já bych prostě vzal ministerstvo, nějaké jednoduché, nebo nějakou agendu, a řekl si do pěti let, pojďme to přestěhovat, pojďme prodat budovu. V momentě, kdy nedejbože v únoru zase bude lockdown, tak už bude práce pro lidi, bejvalý číšníky nebo prostě číšníky, kteří nebudou moci pracovat, nebo taxikáře, prostě tyhle obory, a ti můžou pomoct za tu mzdu, kterou dostávají od státu, tak by stavěli takovou Hladovou zeď, ale ta Hladová zeď by zároveň měla smysl,“ navrhoval ekonom a tvrdil, že by to byla Hladová zeď, která má smysl.

Koronavirová krize je podle něj příležitost, aby se pohnulo s digitalizací a s ekologizací. A to nejen ve státní správě, ale i v soukromém sektoru. Jak se totiž ukazuje, banky podle něho mohou fungovat i bez budov. Doplnil, že na rozdíl od předchozích krizí jako finanční a uprchlická, tak jsme byli připraveni, respektive internet byl připraven a bez větších potíží se ekonomika celého světa přenesla na internet. „Ten koronavirus to hezky, no ‚hezky‘, urychlil, takže ty věci, které já jsem myslel, že se budou dít za 30 let, se dějí už teď. Ale moje teze byla, že budeme do reality chodit tak vzácně, jako teďka chodíme do lesů nebo do zoologické. Jasně, potřebujeme lesy, pocházíme z nich, ale lidé dnes už žijí ve městě,“ prohlásil Sedláček. Podle něho už ten, kdo kouká často do chytrého telefonu, tak jeho „těžiště bytí“ je v druhém, virtuálním světě.

Z těchto éterických úvah vrátil Strakatý Sedláčka zpátky na zem otázkou na systém PES. Ekonom uvedl, že ho stojí hodně energie lidi přesvědčit, že nechce ani přitvrzovat, ani uvolňovat, ale chce možnosti. „Když nevíte, buďto to bude A, B, C, D, v nejhorším F. Rozdíl mezi chytrou a blbou entitou je to, že ta blbá entita do toho vlítne a najednou: ‚Jé, vono prší.‘ A ono to občas taky vyjde,“ komentoval. Češi podle něj mají dobrou schopnost se v chaosu zorientovat a improvizovat. Ale chce, aby i v nejteplejším létě byli lidé, kteří nakoupí uhlí na zimu.

Fotogalerie: - Národní 2020

Strakatý se zeptal, zda je možné přinutit lidi, aby „drželi hubu a krok“. Podle Sedláčka to bylo možné na jaře, ale teď už nikoliv. „Kdyby tady byl prezident, který by za něco stál a zajímal se o věci, které zajímají jeho lid, když to takhle řeknu. Tak na začátku běženecké krize by se dalo říct, co se dá říct teď. Ty tomu vůbec nerozumíš, já tomu vůbec nerozumím, nikdo z nás tomu nerozumí, a kdo tady bude dělat věty a závěry během pěti minut, tak jen ukáže, jak je blbej. Protože to je tak nová situace, ten covid, že tomu nikdo (nerozumí). Takže se pojďme všichni uklidnit, s kamarády tomu říkáme porada s pivem, uklidníme se, dejte si každý pivo, a pojďme si udělat konferenci na Hradě, kam svoláme od největších rouškařů až po největší chřipkaře. Mezi to si tam pozveme někoho z ciziny, teď to není žádný problém. A poučme se, hádejme se čtyři hodiny, pak aspoň nikdo mezi doktory nebude tvrdit, že to je chřipčička, a jestli někdo máte ten pocit, tak to řekněte Smejkalovi do očí. A on vám to během pěti minut vysvětlí, a jestli nebudete schopný vyhrát argument, tak od vás decentně očekávám, že to nebudete troubit na veřejnost, co jste nebyli schopní obhájit mezi odbornou společností,“ navrhoval ekonom. Pak by se z tématu prý nestala politika a věděli bychom více.

Jeho libertariánští kolegové si prý stěžovali, že stát na jaře přikázal roušky, ale nedistribuoval. „A zavázat za tou hlavou byste nechtěli?“ komentoval ironicky. Když nechtějí, aby jim stát zasahoval do života, tak si prý mají roušku ušít. „Nebere to tak žádný národ. Včera jsem četl, že Švédům stačilo doporučit, nechoďte chlastat, a oni nechodili chlastat. U nás kdyby někdo řekl, nechoďte chlastat, tak to bude spíš výzva k tomu se ten večer ožrat, zrovna dneska i se psem. Opravdickým psem,“ komentoval dál národní povahu.

Sedláček vládu nepodezírá z totalitních úmyslů, tedy že by ze současné epidemie měla radost. Korupce prý pokračuje „standardním způsobem“ a ekonom se vyslovil pro přísné, několikanásobné tresty za podvody při nákupu zdravotnických potřeb. „Ale jinak si jako nemyslím, že by i naši vládcové snili o tom, že by se z nich stali totalitní diktátoři,“ řekl.

