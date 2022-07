Emil Zátopek, agent StB, to je naše tvář v Bruselu? Železný se pustil do Fialy

reklama

Úvodem ve studiu zdůraznil moderátor Jakub Železný úspěch Fialovy vlády, když byla po projevu Petra Fialy v Evropském parlamentu schválena výjimka pro jádro a plyn právě na základě jeho slov. Zmíněný projev ale nechválili všichni. Dita Charanzová v pořadu Události, komentáře zmínila nedostatek sociálních témat, která hýbou Evropou, kritizován je Fiala i za opomíjení domácí politiky.

Jakub Železný upozornil i na samotné slavnostní zahájení českého předsednictví a zpochybnil v něm roli Emila Zátopka, který byl podle něj agentem StB a schválil vraždu Milady Horákové. Fiala si ale za prvními kroky v předsednictví stál a v souvislosti s nimi zmínil opět odkaz Václava Havla.

Železný však opět argumentoval tím, že se Emil Zátopek postavil právě proti Havlově Chartě 77.

Fiala pak kritizoval dřívější praxi Babišovy vlády, že doma křičíme a v EU se s nikým nedomluvíme. Podle něj je tomu teď jinak.

Diváci se také dozvěděli, že pro ČR je nyní výhodné nakoupit si od Německa tanky.

Podle Fialy také stoupla role středoevropských států v EU, kterým nyní velké země více naslouchají. Současně ale ČR musí naslouchat ostatním státům.

EU ale musí řešit i rozdílné vnímání ukrajinské krize jednotlivými státy, protože podle Fialy někteří evropští státníci mluví s Putinem až příliš. Fiala prý na toto téma mluvil s francouzským prezidentem Macronem i německým kancléřem Scholzem a nemyslí si, že jejich telefonáty s Putinem povedou k nějakému výsledku.

K tomu může podle Fialy vést jedině nátlak a síla. Rusko má pochopení spíš pro sílu, než dohodu.

Skřípe prý i jednota v energetické politice. Podle Fialy je to ale logické. Způsob, jak si jednotlivé země zajišťují energie, je totiž rozdílný. Někdo Rusko nepotřebuje, někdo je na něm závislý. Daří se ale prý postupně dialogem nalézat řešení pro všechny, viz embargo na ruskou ropu.

Železný se poté vrátil k domácí politice dotazem, zda vlivem našeho předsednictví nebude zanedbávána. Zmínil i problémy lidí s cenami energií a pustil Fialovi rozhovor s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Ten se podivoval, že prioritou vlády je obnova cizí země za situace, kdy u nás lidé chudnou a máme 40procentní nárůst exekucí a existenční problémy. V této situaci mu miliardy na Ukrajinu přijdou neuvěřitelné.

Železný se přidal, že není dáno ani konkrétní datum, kdy podpora občanů začne.

Na to Fiala odpověděl, že důležitější je dostatek energie. A opět kritizoval vládu Andreje Babiše za to, že zanedbala energetickou politiku. On prý zajistil, aby lidé měli čím topit. A i na cenové dostupnosti pracují. „Připravili jsme legislativní podnož, na základě které můžeme konkretizovat úspory v jednotlivých tarifech. Na podzim by to mělo být připravené,“ pokračoval akademicky.

Rozhovor pokračoval debatou o kontrole státu nad elektrárnami, kterou Fiala zmínil ve svém projevu k národu. „Česká republika je jednou z mála zemí, která nemá pod kontrolou žádnou energetickou infrastrukturu,“ vysvětloval Fiala.

Na dotaz, jak chce tedy stát zajistit kontrolu elektráren, Fiala odpověděl, že je to reálné nejdříve do dvou let a nyní o tom budou jednat. „Kolik to bude stát a jak to uděláme, to bude záležet na konkrétním řešení,“ vykládal dále.

V tu chvíli už se Jakub Železný neudržel: „Jak to, že tohle nevíte? Vy ohlásíte projev k národu a pak nemáte konkrétní parametry toho, co říkáte.“

„Já to vím. Mluvil jsem o spoustě věcí a ty konkrétní činy občané vidí. Já jsem řekl, co je cílem. To je ten rozdíl oproti minulosti, kdy se ohlašovaly chaotické věci,“ hájil premiér.

Dále se řeč stočila na téma daní a jejich možného zvyšování, které někteří představitelé ODS avizují.

Celý rozhovor je k dispozici ZDE.

„Přehodnotí vláda svůj závazek nezvyšovat daně, pokud dojde ke zvýšení, tak k jakému?“ ptal se moderátor.

Na dotaz, zda vláda přehodnotila svůj předvolební slib nezvyšovat nikomu daně, Fiala spustil, že energetické firmy mají obří zisky a my bychom měli přemýšlet o formě solidarity. Jestli to bude nějaká forma daně, nebo jiné řešení, o tom bude vláda teprve jednat.

„O sektorové dani jste dříve vůbec nechtěli slyšet, je tedy teď ve hře,“ zajímal se Železný.

Následovala odpověď, že za této situace by měli ti, kteří mají zisky, o které se nezasloužili inovacemi a vývojem, podílet na tom, aby společnost situaci zvládla.

„O tarifu budete jednat, o odkupu elektráren budete teprve jednat, o tom jaké daně a komu se budou zvyšovat budete teprve jednat... Člověk má pocit, že jsou věci, které by přece vláda měla mít už nějak nalinkované,“ shrnul tedy Železný svůj dosavadní dojem.

„Jsou věci, které jsme udělali a všichni to vidí, od sociální pomoci přes nákupy energií a u dalších věcí říkám politickou představu a strategii, kterou budeme naplňovat,“ reagoval Fiala.

