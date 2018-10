Emma Smetana přiznala, jak se chová k hostům, kteří se jí nelíbí

Emma Smetana se svěřila, že si v práci vytváří pracovní tlak sama, když jí na něčem záleží. Například když přijde host, na kterého se těší, a tak ho nechce zklamat a nebýt na intelektuální výši. Též se prý nervuje, když přijde někdo, koho vnímá jako „radikálně zápornou postavu“. Takový host by se prý měl v pořadu odhalit, aby to pochopil i divák. Ale musí si údajně hlídat polohu neutrální moderátorky, která by neměla mít radost, když se dotyčný „začne sám pohřbívat“.

Anketa Půjdete ke komunálním volbám? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 4707 lidí

Smetana dále uvedla, jaký je rozdíl mezi jejím bývalým a současným působištěm. „V DVTV jsme v podstatě pankáči, ta svoboda je tam v podstatě neomezená,“ řekla Emma Smetana k oblékání a stylu, takže měla i modré nebo růžové vlasy, zatímco na Nově mělo prý vše jasně daná pravidla, což se dalo i pochopit, dodala. Na DVTV se prý hlavně řeší obsah a formální prostředí je „šumák“.

Když už Smetana nakousla téma práce pro Novu, tak se také zmínila, že pracovat tam šla s tím, že jí byly slíbeny věci, které pak nebyly splněny. „Myslela jsem si, že dojde k velkým změnám, které nenastaly,“ prohlásila, s tím, že se mělo jednat hlavně o zpravodajství. Prý se naučila velmi dobře zjednodušovat, ale také ji toto zjednodušování údajně frustrovalo.

Fotogalerie: - Na podporu České televize

Pak přišla řeč na Smetanin konec na Nově. „Kromě toho, že jsem tam měla pocit, že se tam zabývám obsahem, který je plytký, povrchní, v mnoha případech zavádějící a nikdo to se mnou nehodlá řešit, protože to všem prostě vyhovuje, tak potom přišel zlom, respektive to gradovalo tak, že nám tam degradovaly ty osobní vztahy, protože jsem ty zprávy s vedením chtěla řešit,“ vypovídala Smetana o podmínkách svého odchodu a dodala: „Dostali jsme se do fáze, kdy můj šéf, když mě uviděl, tak dělal, že mu zvoní telefon nebo že musí odběhnout na záchod.“ Na maily jí prý nechodily odpovědi. Vzhledem k tomu, že Nova je „korporátní“, tak prý když nadřízený nechce, tak k debatě prostě nedojde a demokratické principy tam nikdo neuznává ani teoreticky. Údajně při zpravodajství docházelo ke zjednodušování, které už bylo za hranou, bylo manipulací.

Na Nově se prý děly i horší věci, alespoň měla takové podezření, které pak přerostlo v interní audit, ale společnost, která ho měla udělat, údajně nic nepotvrdila, ani nevyvrátila, a Emma Smetana dostala pak po týdnu výpověď. Prý se jí ulevilo a od té doby si Novu nepustila. Dodává, že její bývalý šéf zpravodajství již šéfem zpravodajství není. Dle jejích slov kvůli podezřením, která měla při svém působení na této televizi.

Celý rozhovor ZDE

Psali jsme: EXKLUZIVNĚ Máme utajovaný záznam výslechu lídra ČSSD: „Kde jste vzal ten obraz? Nevím. Jak byl velký? Nevím. Kdo ho maloval? Nevím. Vždyť jste za něj dostal 600 tisíc v hotovosti! A kde jste vzal ty diamanty?“ ČT propaguje nový deník za peníze koncesionářů. Mlčí už ale o tom, kdo za ním stojí. Erik Best má tyto informace Svinstvo, blázni! Petr Štěpánek si to přes PL vyřizuje s ANO, demonstranty i ředitelem ČT Lži v ČT! zasahuje Andrej Babiš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas