Emma Smetana si pozvala piráta Bartoše a ten spustil kanonádu: Babiš? Ostuda!

„Praha nebojuje s Evropskou komisí na rozdíl od pana Babiše, který si bere Českou republiku jako své rukojmí,“ vysvětlil Ivan Bartoš důvod, proč jeho stranický kolega a pražský primátor Zdeněk Hřib prozatím odmítl zveřejnit audit o střetu zájmů Andreje Babiše vypracovaný Evropskou komisí. EK považuje dokument za důvěrný až do chvíle, než celé řízení definitivně skončí.

Mezitím však audit uveřejnil Deník N. Bartoš odmítl, že by audit unikl od někoho z Pirátů, ale je rád, že audit unikl, protože to ukazuje, jak špatně si Babiš jako premiér vede. „Máme tedy evropské audity a pan Babiš do všech kope,“ nešetřil kritickými slovy předseda Pirátů.

Zdůraznil také, že Česko už poslalo Evropské komisi řadu připomínek, Komise je prostudovala a konstatovala, že Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmů a Česko má 60 dní na to, aby to vyřešilo. Bartoš nechápe, jak ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová může na jedné straně tvrdit, že audit nečetla, a na straně druhé je odhodlána se jeho závěrům bránit třeba i u soudu. Předseda Pirátů nepochybuje o tom, že takovýto soud prohrajeme, protože audit Evropské komise je důkladný.

„To, že ta naše dotační politika neodpovídá legislativě a ty peníze se braly v nesouladu se zákonem, je prostě zjevné, to se nedá vyhrát. Ty korekce by byly tak jako tak. A já prostě odmítám, aby někdo tvrdil, že hájí zájmy České republiky, když ten problém je Agrofertu, je to problém firem v holdingu, Penam, který načerpal 100 milionů dotací, a teď se tady někdo tváří, že to je zájem České republiky? To teda není!“ rozohnil se před kamerami Bartoš.

„Jestli půjdeme do soudního řízení k Evropskému soudnímu dvoru, tak to bude ostuda. Zaplatím to já, zaplatíte to vy, zaplatíte to z národních zdrojů a prostě takhle nejde dělat politika,“ pálil ostré slovní náboje do Babiše Bartoš.

Co by se tedy mělo dělat? V prvé řadě by se měly přestat vyplácet peníze Agrofertu, a to i z národních zdrojů, a okamžitě začít vymáhat dotace, které Agrofert čerpal neoprávněně.

Osobně by si předseda Pirátů přál, aby se Babiš vzdal postu premiéra a vyřešil si problémy se svým podnikáním, čímž by otevřel cestu k řešení úkolů, které stojí před Českou republikou. Dokud Babiš neodstoupí, budou se problémy Andreje Babiš vracet jako bumerang a předseda vlády bude mít čas tak akorát na to, aby řešil tyhle problémy, a pak se ještě fotil na Facebook.

Bartoš by proto rád věděl, jestli budou ČSSD, KSČM a občas Okamurovi poslanci držet Babiše dál u moci. Toto je podle Bartoše sněmovní většina, která opanovala situaci, a dokud nezmění názor, česká politika se nepohne.

Ve druhé polovině rozhovoru Ivan Bartoš prohlásil, že nechystá žádnou užší spolupráci s ostatními opozičními stranami před volbami. Předseda Pirátů prý tuší, že by řada dnešních voličů Pirátů jeho stranu nevolila, pokud by Piráti svolili k ustavení předvolební koalice např. s ODS.

