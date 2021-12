Energetická chudoba prý skončí, až se zbavíme závislosti na fosilu. Pirát Peksa vytočil Vondru

Prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství horoval za to, aby Česko dalo ruce pryč od evropského Green Dealu a pracovalo na vlastní energetické politice. Česká politická scéna je v této otázce rozdělená. Platí to i o českých europoslancích. Zatímco europoslanec Alexandr Vondra (ODS) vidí v Green Dealu celou řadu rizik, pirátský europoslanec Mikuláš Peksa se Zemanem nesouhlasí a vidí v Green Dealu příležitost pro Česko.

„Green Deal je obojí, příležitost i hrozba. Je samozřejmě příležitostí modernizovat ekonomiku, ale zároveň, pokud bude blbě připraven, a Evropská komise tady některé ty návrhy představuje způsobem, že to může být obrovská hrozba pro sociální a ekonomickou destabilizaci. V chudnutí obyvatelstva. Čili pokud nebude Green Deal modifikován, tak je podle mě víc hrozbou než příležitostí,“ prohlásil Vondra v Českém rozhlase.

Zásadní otázkou podle Vondry je, jestli je jaderná energie zařadí mezi bezemisní zdroje.

„Pokud Evropská komise neschválí jádro jako bezemisní zdroj, tak my tady máme usnesení obou komor parlamentu z prosince tohoto roku, kde se v zásadě praví, že pokud to EK nechválí, tak my závazky, ke kterým jsme se v Green Dealu a Pařížské klimatické dohodě zavázali, nebudeme schopni do roku 2050 splnit. A pak je na místě otázka, jestli se z takové dohody vyvázat, pokud ji nebudeme schopni splnit. Ale počkejme si, jak to dopadne,“ řekl Vondra.

Pokud by jádro nebylo zařazeno mezi bezemisní zdroje, pak by to banky či pojišťovny byly nuceny zohlednit ve svých plánech, což by v praxi znamenalo, že už by téměř nebylo možné získat za přijatelných podmínek půjčku na stavbu jaderné elektrárny. Zatížilo by to také český průmysl.

Podle Vondry má však odklon od jádra i velké dopady na české domácnosti.

„Faktor, že Německo z ideologických důvodů bude vypínat všechny své jadrné elektrárny v příštím roce, kde dneska to v tom mixu tvoří asi 8 - 10 procent na výrobu elektřiny, tak to vytváří obrovský tlak na ceny plynu, obrovský tak využívat dál i uhelné elektrárny, což vytváří obrovský tlak na ceny emisních povolenek a ty dopady my vidíme pak i tady v tom drakonickém nárůstu nákladů na topení, svícení, bydlení a potažmo i na potraviny a dopravu,“ upozorňoval Vondra s tím, že Němci si mohou dovolit podobné nápady realizovat, protože jsou bohatší, ale Češi či Poláci takovýto finanční polštář ve svých peněženkách nemají.

Vidíme to podle něj už dnes. Už dnes žijí v Česku lidé, kteří nemají dost peněz na placení účtů za energie.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, sedící v rozhlase proti Vondrovi, vykreslil Green Deal spíše jako příležitost.

„Já bych řekl, že s kolegou Vondrou souhlasím, ale lišíme se v těch důrazech,“ ozval se Peksa s tím, že rizika Green Dealu vidí, ale příležitosti, které nabízí, jsou podle jeho názoru větší. Pokud jde o jádro, Peksa vidí slabé místo ve skladování jaderného odpadu, což s sebou nese problém dlouhodobé udržitelnosti jádra.

Jedním dechem dodal, že proti globálnímu oteplování musí povinně bojovat celý svět.

„Všechny státy světa shledaly, že máme obrovský problém s globálním klimatem a musíme ho řešit společně. Žádný stát ho nedokáže řešit sám. Green Deal je v podstatě jenom takové evropské uplatnění Pařížské klimatické smlouvy. Ale v podstatě všechny státy na světě něco takového musejí mít,“ řekl Peksa.

Pirátský europoslanec nesouhlasil s tím, že by německé jaderné elektrárny měly tak velký dopad na ceny energií v Česku. Německé jaderné elektrárny už jsou podle něj zastaralé. Velký vliv na růstu cen energií má skokové zdražení zemního plynu, z něhož se v EU často vyrábí elektřina. A pokud je tu řeč o energetické chudobě, tak tu podle Peksy musí řešit EU jako celek. Podle pirátského europoslance se mají zisky z emisních povolenek využít k řešení energetické chudoby.

„Ono to nijak nesouvisí s Green Dealem, ono to souvisí s vysokými cenami zemního plynu. My jsme závislí na fosilních palivech a dokud se této závislosti nezbavíme, tak ta hrozba tady vždycky bude,“ zaznělo od pirátského politika.

A tady se Vondra pořádně rozčílil.

„Mně je tenhle systém z duše protivný. Přerozdělování, to je návrat ke komunismu,“ smetl ze stolu nápad přerozdělovat peníze z emisních povolenek. Evropská komise teď připouští, že se v problémech s energiemi může ocitnout až 150 milionů lidí, tedy třetina obyvatel EU. „Konec konců, největšími příznivci Green Dealu jsou komunisté a já si kladu otázku, proč tomu tak je. A je to možná proto, že oni sní o tom, že když to nevyšlo kulturně, tak bychom se k tomu totálnímu přerozdělování mohli dostat přes ekologii. To já samozřejmě odmítám, protože to je cesta k tomu, aby EU klekla na kolena a prohrála jakoukoli soutěž v tom globálním rámci, protože Sovětský svaz prohrál taky,“ vypálil.

