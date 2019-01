Erik Best se vysmál Francii a Německu za novou dohodu. A nebyl sám

Dohoda z Cách, kterou podepsal Emmanuel Macron za Francii a Angela Merkelová za Německo, už rozpoutala vír spekulací, zda se oba státy nechystají vytvořit jeden super stát. A nabízí se otázka, proč dohoda přišla tak znenadání, a dále, kdo bude v tomto „super státě“ tahat za delší provaz. K tématu si řekla své jak komentátorka Karolína Stonjeková, tak novinář Erik Best.

Komentátorka Karolína Stonjeková si myslí, že tímto krokem lídři dvou největších evropských států udělali čáru přes rozpočet všem zastáncům evropské integrace ve zbytku EU. „Tak já pořád čekám a čekám, až se Honzejci, Ehlové, Palatové a jiní europromotéři pochlapí a napíšou komentář – abych vůbec věděla, co si mám o tý včerejší smlouvě myslet. Čekám, jak mi kucí vysvětlej, že to, že se Němci a Francouzi v naprostý tichosti dohodli na něčem, o čem těch zbejvajících 26 členů krapánek zapomněli informovat, je cajk. Že je cajk, založit si svojí vlastní Unii v Unii. A ono pořád nic! Začínám mít pocit, že jsou z toho hoši zdeptaný jak manžel, kterej se právě dozvěděl, že mu panimáma nasadila parohy s jeho vlastním bráchou,“ ironizuje Stonjeková.

Anketa Vítáte novou mezivládní smlouvu mezi Německem a Francií? Vítám 4% Nevítám 96% hlasovalo: 2569 lidí

O super státu hovoří Erik Best ve svém Posledním slově. „Jeden z mnoha vtipů kolujících včera Prahou po podpisu francouzsko-německé dohody Angelou Merkelovou a Emmanuelem Macronem byl, který z pražských velvyslanců si bude muset sbalit své saky paky a vrátit se domů, až bude vytvořen ten nový super stát. A který český oligarcha pak koupí uvolněný malostranský palác toho poraženého velvyslance?“ Žertovná odpověď na tuto otázku prý je, že záleží, jestli manažer, který dohodu mezi Merkelovou a Macronem řídí, je z Deutsche Bank nebo z BNP Paribas. Bestovi chování Německa a Francie připomíná chování bank, které když mají existenciální problémy, tak se ještě více zadluží a někoho převezmou. „Díky konvergenci/fúzi Francie s Německem by mohla ze dvou unijních států vzniknout entita příliš velká na to, aby padla,“ tvrdí novinář.

