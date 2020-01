Europarlament zakázal českou vlajku. Zakročíme! říká Zahradil. A co Zdechovský? A SPD?

Jednací řád Evropského parlamentu říká: „Poslanci nesmí narušovat řádný průběh jednání v plenárním sále a zdržují se veškerého nevhodného jednání. Nesmějí vystavovat transparenty.“ Co však je a není transparent, v jednacím řádu zakotveno není.

O tom, proč se tak stalo, informoval europoslanec ODS Jan Zahradil. „Na četné dotazy potvrzuji, že vedení EP zařadilo národní vlaječky na poslaneckých lavicích v plenární místnosti do kategorie ‚banner‘, jejichž používání je na plénu zakázáno. V klubu ODS si českou vlajku na lavici sice nedáváme, ale proti této stupiditě budeme protestovat,“ napsal na Twitter.

Na Zahradilova slova reagoval už europoslanec lidovců Zdechovský. Píše, že pokud má Jan Zahradil problém, může si buď stěžovat na předsedu EP a vyvolat debatu, nebo si dát vlaječku do klopy. „Osobně mám při jednáních rád čistý stůl a kauzu považuji za malichernost,“ prohlásil.

Čeští europoslanci nebyli jediní, kdo se proti tomuto kroku postavili. Britský europoslanec Nigel Farage měl také co říci: „Zrovna nám ze stolu odstranili vlajku Velké Británie, na rozkaz předsedy. Státní znaky jsou teď zakázané. Díky bohu, že už odcházíme.“

We have just had our Union Jack flags removed from our desks in the European Parliament, by order of the President.



National symbols are now banned.



Thank god we are leaving.