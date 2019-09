Eva Jiřičná: Čechy poznamenala totalita. Mladá generace to změní

Eva Jiřičná, která opustila Československo v roce 1968, má za to, že komunisté zničili naši společnost. Když srovnává vývoj v poválečné Velké Británii s poválečným Československem, Britové byli podle ní poněkud dravější, ale přičítá to tomu, že Britové nezažili okupaci. Češi ano. Když sleduje zprávy o politice, prý jí vstávají vlasy hrůzou na hlavě, ale vidí tu jistou naději. Ona naděje je skryta v mladé generaci.

Architektka Eva Jiřičná opustila svou rodnou zemi před jednapadesáti lety, v roce 1968, po příjezdu sovětských okupačních tanků. A po tolika letech se prý cítí víc doma v Británii než v Česku, ale současně je toho názoru, že politická situace není nijak růžová ani v Británii, ani v Česku. „Celý svět je v takové situaci, že člověk si nemůže vybrat, kam odjet. Myslím si, že politicky ta situace není ideální nikde,“ prohlásila v rozhovoru pro Reflex.cz.

Pokud jde o rok 1968, Jiřičná se prý tehdy, ve svých 29 letech, domnívala, že se Západ za Československo postaví. „Já jsem se tehdy naivně domnívala, že někdo přijde a ty ruské tanky vyžene,“ poznamenala k tehdejší situaci dáma.

Už tehdy se ukázalo, že svět kvůli Československu nepůjde do války. Stejně tak se dnes ukazuje, že svět nejde do války kvůli Sýrii a kvůli dalším zemím. „Lidi neradi bojují, to jen politici mají tu odvahu zmáčknout ten knoflík a pozvat vojáky do Iráku, do Sýrie nebo kamkoliv jinam,“ poznamenala architektka.

Dvacet let následujících po srpnu 1968 prý Československo v podstatě zničilo. „Myslím, že těch 22 let po roce 1968 tu společnost jako zničilo. Když jsem sem začala jezdit po tom roce 1989, tak mě překvapilo, jak se ta společnost víceméně uzavřela. To období totalitarismu zanechalo své stopy. Teď se to samozřejmě mění, ale nemění se to tak strašně rychle, jak by člověk očekával. Anglie nikdy nebyla okupovaná. Oni trpěli válkou, ale nikdy nebyli okupovaní, takže ta mladá generace se tam prosazovala daleko rychleji, daleko bojovněji,“ poznamenala Jiřičná.

„Ale i když tady je mnoho problémů, když já si pustím televizi, tak mně vstávají vlasy hrůzou na hlavě, tak si myslím, že mezi mladými lidmi a studenty nebo lidmi, se kterými já se setkávám, tak myslím, že ten zdravý rozum a pozitivní přístup k životu se zlepšuje. A snad to někdy ta příští generace trochu změní,“ zadoufala architektka.

Psali jsme: Nevedeme dialog! Mikuláš Minář si vzal slovo na debatě o rozdělené společnosti. A jelo to... Komunisté tepou ministra zdravotnictví Vojtěcha: Poslouchejte krizový štáb! Pět bývalých příslušníků StB stojí před soudem. Hrozí jim tři až deset let vězení „Soukup bude ředitel ČT!“ Akce na podporu veřejnoprávní TV: Mládež povstala

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp