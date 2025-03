Evropa chce věčnou válku! Elon Musk přitvrdil stran Ukrajiny

Americký viceprezident J. D. Vance v rozhovoru pro Fox News prohlásil, že nejlepší bezpečnostní zárukou je poskytnout Spojeným státům možnost, aby mohly na Ukrajině rozmnožovat své investice, protože Rusové pak na Ukrajince útočit nebudou.

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9143 lidí

„McDonald's na Ukrajině, který je 100% vlastněn McDonald's Corporation, je jednou z mnoha amerických korporací působících v zemi. Některé z nich měly jako zaměstnance americké občany. Ale zdá se, že by to Rusům (to při útoku na Ukrajinu) bylo jedno. Pokud chcete vědět, co si myslím, tohle je špatná bezpečnostní záruka,“ zdůraznil Tatarigami.

Zdůraznil také, že Ukrajinci na svém území mají některé zdroje vzácných surovin, ale některé z těchto zdrojů budou jen těžko dostupné. „A chybí pro ně infrastruktura. A co je nejdůležitější, tato ložiska ‚vzácné zeminy‘ jsou spekulativní odhady a neprošly geologickou analýzou,“ konstatoval Tatarigami s tím, že většina výnosných ložisek již byla vytěžena. Tyto zdroje byly známy ještě před rokem 2014, kdy byla válečná rizika nízká.

McDonald's in Ukraine, which is 100% owned by McDonald's Corporation, is one of many American corporations operating in the country. Some of them had US citizens as employees. Doesn't seem like the Russians cared. Poor security guarantee, if you ask me. — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) March 5, 2025

Poradce prezidenta Trumpa Elon Musk je však přesvědčen, že svět potřebuje na Ukrajině dosáhnout míru a obvinil Evropany, že chtějí vést „věčnou válku“.

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 59% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 39% hlasovalo: 12424 lidí

Vycházel přitom z prohlášení dánské premiérky Mette Frederiksenové, která veřejně zmínila, že je v zájmu Evropy podpořit Ukrajince tak, aby to ruského vládce Vladimira Putina odradilo od dalšího válčení. Ať už proti Ukrajincům, nebo proti jiným evropským státům.

Dánská premiérka je přesvědčená, že Evropa už tři roky dobře vidí, na čem je a teď musí ve svých reakcích na tuto situaci šlápnout na plyn.

„Protože Rusko a Putin neohrožují jen Ukrajinu, ale nás všechny, a my musíme být schopni se bránit. Moje představa o Ukrajině je stejná celé tři roky. Tuto válku musí vyhrát. Pokud dovolíme Rusku vyhrát válku, je mi líto, že to musím říci přímo takto, pak tato válka bude pokračovat, protože oni (Putinovi lidé) se nezastaví. Budou pokračovat,“ varovala všechny.

Navrch přidala ještě jedno důrazné upozornění. Pokud teď Putin dostane oddechový čas v podobě zmrazení konfliktu na Ukrajině. Nelze vyloučit, že se na svou příští válku v Evropě připraví mnohem lépe. Otevře se mu možnost „mobilizovat více prostředků, víc lidí a možná zaútočit na jinou zemi v Evropě“.

They want the forever war.



How many more parents with no sons?



How many more children with no fathers?



By their logic, it never ends. https://t.co/LplYYnfLnd — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2025

Psali jsme: „Berte to jako ironii.“ Zeman o kandidátu Lipavském a tajných službách Do koše. Vykašlete se na to. Ivan Hoffman mocným, které porazil Trump Rumun Georgescu vyslal vzkazy do světa. Obsáhlé Jako Němcová? Co se dělo při Trumpově projevu. A chvála z nečekané strany