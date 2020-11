Expert: Covid uvrhne děti do chudoby. Třetina z nich už nedožene školu

Vedoucí projektu IDEA antiCOVID-19 z výzkumného pracoviště CERGE-EI Daniel Münich v Českém rozhlase prohlásil, že uzavření škol během pandemie nenávratně poškodí značnou část obyvatel republiky. Až třetina žáků nabrala a ještě nabere v této situaci tak velký vědomostní skluz, že to velmi ovlivní i budoucí postavení dnešních žáků na trhu práce, což zabolí celou českou ekonomiku a bude ji to bolet ještě mnoho let po tom, co sama pandemie odezní.

Podle Daniela Münicha je třeba děti pustit zpátky do škol, ale jen za předpokladu, že přitom budou dodržena přísná hygienická opatření a současně jen za situace, kdy se nebude celková epidemiologická situace extrémně zhoršovat.

Velký problém vidí v tom, že Česko příliš málo testuje občany a proto také klesají počty nakažených. Ve veřejnoprávním rozhlasu volal především po testování mladých lidí, kteří jsou často bez příznaků, věří, že jsou zdraví, chovají se normálně, ale ve skutečnosti šíří virus v populaci a to i do ohrožených skupin. Údaje o nakažení mladých lidí však podle Münicha nutně potřebujeme, pokud chceme školy otevírat.

Česko podle něj trpí jednou nemocí. Stát může mít k dispozici poměrně velké množství dat, ale neumí s nimi pracovat, neumí je beze zbytku vytěžit.

Pokud budou splněny ony dvě podmínky, pak by se podle ekonoma žáci do škol vrátit měli, protože pokud se nevrátí, bude tím jednou trpět česká ekonomika.

„Existuje nezanedbatelná skupina žáků, mluvíme např., o třetině, o kterých vlastně nikdo neví, kteří žádný pokrok nedělají a kteří naberou takovou ztrátu ve vzdělání, že už se znovu nechytí, až škola začne normálně fungovat. Ukazuje se, že pokud je ta výluka takhle dlouhá, tak už nelze učivo jen opakovat, tam už je třeba navazovat novým učivem a to se řadě žáků nedaří,“ upozornil ekonom.

České školy měly podle jeho názoru alespoň částečně přejít na distanční výuku už dávno, pak by lépe zvládly i současnou situaci.

To se bohužel projeví na budoucích výdělcích těchto dětí a tím i na příjmech státu.

„Uzavření škol představuje tak velké náklady, že by měly jít stranou ty úvahy o tom, jak drahé jsou testy nebo že jsou drahé testovací kapacity. To je přesně to, co se zanedbalo v létě, kdy se hovořilo o tom, jak drahý je PCR test a jak drahé je navýšení testovacích kapacit,“ upozornil Münich.

Kdyby vláda položila na jednu misku vah cenu PCR testů a na misku druhou budoucí ekonomické ztráty, které si s sebou ponesou dnešní děti, vládní opatření by se podle Münicha musela chovat jinak.

Vláda měla připravit trasovací kapacity, měla mít připravenou strategii pro případ, že přijde to, co přišlo v září. ... To, že virus znovu může přijít, vláda předpokládat měla a měla mít připravené i varianty pro ten černý scénář," pustil se ekonom do vlády. To, že to koaliční vláda ANO a ČSSD připravené neměla, to je podle Münicha velká chyba, kterou vládě Andreje Babiš už nikdo neodpáře.

