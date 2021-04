Expremiér Sobotka bouchal u Moravce do stolu: Babiš je slabý. Já jsem Zemana krotil

Do Otázek Václava Moravce v České televizi zavítal bývalý premiér Bohuslav Sobotka, který vedl vládu právě v době, kdy vybuchl dnes tolik řešený muniční sklad ve Vrběticích. Vláda konala správně, ale dělala i chyby. Zeman prý nahrává ruské propagandě. Sobotka se zastal dnes již bývalého ministra Petříčka, měl prý dobré styky v EU a nechápe, proč byl odvolán. Současná vláda, dle slov Sobotky, by si měla posvítit na prezidentova muže Nejedlého. A Babiš je prý slabý.

„Já si myslím, že ta reakce vlády je směsicí správných kroků a chyb,“ prohlásil na úvod Sobotka s tím, že za správný krok považuje zejména vyhoštění části ruských diplomatů. Za chybu pak to, že Česká republika nebyla schopna přimět ke stejné reakci i ostatní západní demokratické státy v EU a v NATO.

Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 24231 lidí

Sobotka se vyjádřil také k nedělnímu projevu prezidenta Miloše Zemana, který v něm mimo jiné uvedl, že pokud se prokáže, že ruské tajné služby byly zapojeny do výbuchu ve Vrběticích, měla by být ruská strana vyřazena z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Zeman také zmínil, že pokud tomu tak ale nebylo, šlo zřejmě o hru tajných služeb. Sobotka k tomu uvedl: „Pokud má prezident republiky projev k národu, tak by měl vládu podpořit v těch krocích, které vláda učinila, ale já jsem tam tu podporu neslyšel.“

Zeman se, podle slov Sobotky, nepřidal na stranu diplomatického úsilí české vlády a nesnažil se vyjednat pro Českou republiku podporu na mezinárodním poli. „Myslím si, že to podlamuje to diplomatické úsilí. A do značné míry to, co zaznělo v tom dnešním projevu, relativizuje ta sdělení, která sdělovali naši představitelé na půdě EU našim partnerům a partneři se logicky po tom dnešním projevu prezidenta budou ptát, jak to tedy vlastně je,“ zhrozil se Sobotka a dodal, že Zeman podle něj v tuto chvíli nahrál spíše ruské propagandě.

Sobotku očividně také mrzí, že byl nedávno odvolán ministr zahraničí Tomáš Petříček. Byla to podle něj chyba a nekompetentnost ze strany vlády. „Ministr zahraničí pracoval v úřadu několik let, měl vybudované osobní kontakty směrem do evropské diplomacie. Tohle všechno vlastně vláda zahodila a já úplně nevím proč. Myslím, že Česká republika dostatečně nevyužila prostor ke komunikaci s našimi spojenci,“ stěžoval si dále Sobotka.

Pak se ještě vrátil k prezidentovi. Z jeho projevu je podle Sobotky údajně cítit „ta stará nechuť vůči panu Koudelkovi a vůči současnému vedení Bezpečnostní informační služby“.

Jak se dívá Sobotka na iniciativu, zřídit na místě vrbětického areálu památník, který by připomínal dva nešťastně zesnulé pracovníky skladu? „Já doufám, že to teď již bude možné. My jsme se již po tom výbuchu jako vláda zavázali, že to obrovské území, které bylo využíváno jako muniční sklad, tak už nikdy nebude využíváno pro jakékoliv nebezpečné účely tohoto typu a že po dohodě s okolními obcemi se rozhodne, jakým způsobem se bude toto území dál využívat. To pietní místo je bezpochyby namístě,“ pravil Sobotka.



Moderátor Václav Moravec. (Screen: ČT24)

Moderátor Moravec se podivoval, že například poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý nepobírá za svou činnost žádný plat, a přesto disponuje diplomatickým pasem a byl dokonce přítomen na schůzkách Zemana s Putinem v Moskvě, místo českého diplomata Remka. „To je samozřejmě něco, co vypovídá o tom, jak je složeno okolí prezidenta republiky. Kdyby Miloš Zeman nebyl prezidentem, tak by se pan Nejedlý asi neocitl na Pražském hradě, máte pravdu, že možná jsme mohli tu otázku diplomatického pasu pro Martina Nejedlého vyřešit za mojí vlády, ale vždy je čas napravit chybu. K tomu se může vrátit i současná vláda,“ domnívá se dnes již soukromá osoba Sobotka.

Podle něj se v České republice začal stírat rozdíl mezi činností prezidenta a premiéra, kdy prezident příliš často, podle Sobotky, hovoří do personálního složení buď přímo vlády nebo i jiných úřadů a bezpečnostních složek. Sobotka se dle svých slov během svého premiérství prý snažil hájit parlamentní demokracii a krotit Zemana v jeho ambicích rozhodovat. Sobotka vidí Zemana mimo jiné třeba za odchody ministrů Blatného nebo právě Petříčka. „Současný premiér je v tomto ohledu slabý,“ dodal Sobotka.

