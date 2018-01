FOTO Horáček s Hilšerem dorazili osobně popřát Drahošovi. A my víme, co se při tom dělo

REPORTÁŽ Jiří Drahoš, Michal Horáček a Marek Hilšer pohromadě. To bylo možné sledovat v sobotu odpoledne v sále divadla La Fabrika v pražských Holešovicích, kde rozbalil svůj štáb Jiří Drahoš. Když se zjistilo, že postoupí do druhého kola, tak doposud akademicky strohý kandidát euforicky procházel mezi hosty, ukazoval palcem „jedničku“ a vykládal vojenské příměry své další kampaně. Skvěle se bavili i jeho hosté – v divadle se sešla značná část pražské divadelní i novinářské scény.

Fotogalerie: - Jiří Drahoš slaví postup

Atmosféra v sále divadla La Fabrika v Holešovicích byla také velmi bouřlivá a nadšená. V sále se pohybovalo množství umělců a osobností z uměleckého světa. Například zpěvák Petr Janda, režisér Milan Šteindler, dokumentaristka Olga Sommerová anebo operní pěvkyně Soňa Červená.

Petr Janda novinářům řekl: „Mám pocit, že je pokorný a i v tom úřadu by byl pokorný. Bude milý, to u Zemana hrozně postrádám, tu pokoru. Ani ta Zemanova orientace na Rusko a na Čínu se mi nelíbí, a to pan Drahoš změní.“ Milan Šteindler zase všem představoval svou novou přítelkyni.

Za jeho bývalé kolegy z akademického světa dorazil například astrofyzik Jiří Grygar, který bývalého předsedu Akademie věd vehementně podporoval celou kampaň. Politický svět zastupoval například poslanec TOP 09 a známý kritik prezidenta Zemana Dominik Feri. Ten později celou akci zakončil na pódiu koncertem na klavír.

Kole půl šesté nastal v sále holešovického divadla rozruch. Dostavil se totiž poražený prezidentský kandidát Marek Hilšer v doprovodu své manželky Moniky. Hilšer, který ve volbách získal více než osm procent hlasů, již dříve vyjádřil do druhého kola podporu právě Drahošovi.

„Přišel jsem pana Drahoše osobně podpořit a přinesl jsem mu srdce,“ řekl novinářům. Srdce, symbol Václava Havla, bylo i symbolem Hilšerovy prezidentské kampaně.

Pak se novinářům omlouval, že přichází jen na otočku, a pak zas musí zpátky do svého štábu. Události ale nabraly jiný vývoj. Po předání srdce se Drahoš s Hilšerem odebrali do privátních prostor kandidáta Drahoše s vysvětlením, že Drahoš Hilšera „pozval na panáka“.

O několik minut později se rozšířila informace, že do divadla má dorazit i další z protikandidátů, Michal Horáček. A po chvíli skutečně dorazil. Novinářům se naskytla unikátní příležitost vyfotografovat společně všechny tři kandidáty. Tomu odpovídal rozruch, který se kolem nich rozpoutal, reportér ParlamentníchListů.cz vyjádřil názor, že takovou „bitku“ fotografů už dlouho nezažil.

Michal Horáček uvedl, že Jiřímu Drahošovi přišel vyjádřit respekt. „Stříleli jsme po sobě, ale teď ho podpořím,“ řekl novinářům pateticky.

Marek Hilšer pak vysvětloval, proč se rozhodl Jiřího Drahoše podpořit. Odhalil přitom i jednu pro něj zjevně traumatickou rodinnou souvislost. „Můj dědeček má 76 let. Dříve volil komunisty, pak Zemana, teď volí SPD. Právě proto jsem přišel pana Drahoše podpořit,“ vysvětloval. Pak však uvedl, že jeho podpora není úplně bezvýhradná.

Pak Hilšer vyjádřil naději, že Drahoš vyhraje, protože prezident Zeman podle něj mezi voliči už příliš nemá kde brát. „Zeman nemá mezi voliči jiných kandidátů moc velký potenciál,“ myslí si lékař a univerzitní pedagog.

Po tlaku na sociálních sítích a telefonátu přímo s Drahošem se ale Fischer rozhodl vystoupit a Jiřího Drahoše podpořil. Pak už všichni kandidáti spěchali zpátky do svých štábů, aby po devatenácté hodině stihli živý vstup do Událostí ČT.

Večer v La Fabrice pokračoval v euforickém duchu, jak mohli vidět i diváci ČT, která přinesla v Událostech živý vstup s rozhovorem s kandidátem. V záběru bylo po celou dobu rozhovoru vidět za ním jeho manželku Evu v družném hovoru s bratrem bývalého prezidenta Ivanem Havlem. S ním pak rozmlouvali i další, třeba Michal Horáček.

Do divadla dorazil i Hayato Okamura, bratr místopředsedy Poslanecké sněmovny Tomio Okamury a sám neúspěšný poslanecký kandidát, který se stal v poslední době neoddělitelnou součástí akcí proti prezidentu Zemanovi či SPD.



autor: Jakub Vosáhlo