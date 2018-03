FOTO Je to vážné: Do demonstrací promluvil i Jiří Mádl

Filmový herec Jiří Mádl se obul do komunistického poslance Zdeńka Ondráčka a zajásal nad tím, že se už i v jeho milovaných Budějovicích chystají protestovat proti Ondráčkovi. Ukázal také, jak se na protesty připravuje on sám.

Na dnešní večer jsou napříč Českou republikou chystány demonstrace namířené proti komunistovi Zdeňku Ondráčkovi.

Ten se navzdory své minulosti stal předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). V lednu 1989 stál přitom s obuškem v ruce proti demonstrantům toužícím po svobodě a hájil komunistický režim. Dnes říká, že na tom nevidí nic špatného a odmítá se omluvit za to, že na některé z demonstrantů před 29 lety sám vztáhnul ruku.

Mnozí Češi, Moravané a Slezané si řekli, že jim tento Ondráčkův přístup k věci přijde odpudivý, a hodlají se ozvat. Přáli by si, aby Ondráček nestál v čele komise pro kontrolu GIBS. Tento svůj názor hodlají v pondělí večer vyjevit v Praze na Národní třídě, v Brně na náměstí Svobody, v Olomouci, v Liberci u radnice a také v Českých Budějovicích, nad čímž zajásal herec Jiří Mádl. Chystá se na protesty, protože nestojí o to, aby byly „mlátičky“ z roku 1989 znovu na koni.

Sám se hodlá akce proti Ondráčkovi také zúčastnit, protože jak říká – „tahle země je naše“. Obratem se omluvil „čínské firmě“ za to, že použil jeden ze sloganů českého prezidenta Miloše Zemana. Ve skutečnosti jde o větu, kterou Miloš Zeman pronesl ve svém vánočním poselství v roce 2015, kdy poznamenal, že tato země je naše a není a nemůže být pro všechny. Stejný název nese kniha rozhovorů s prezidentem Zemanem pro server ParlamentníListy.cz.

Není přitom bez zajímavosti, že lidé se na akce svolávají na internetu, ale sám Mádl před pár týdny volal po tom, aby b\l internet více regulován. Stálo by prý za to zablokovat především weby placené z Ruska nebo obecněji servery „šířící lži“. Dokud prý budou tyhle weby nerušeně existovat, nezmizí bubliny, v nichž budou nesmysly žít vlastním životem. Podle Mádla už se dá v klidu věřit jen České televizi a Českému rozhlasu. Jenže když své známé upozorníte na to, že čtou podezřelé zprávy, mnohdy se tito známí utvrdí, že dělají správnou věc.

Mádl by však nezůstal jen u blokování webů šířících lži. Ocenil by také, kdyby byli lidé nuceni nést větší odpovědnost za to, jak se vyjadřují na sociálních sítích.

autor: mp