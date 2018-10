FOTO Romů, kteří pracují. Zeman prý nepostavil ani záchod

Miloš Zeman při návštěvě v Kojetíně prohlásil: „Za komunismu Romové museli pracovat. A většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení.“ Tento a další výroky byly Evropským centrem pro romská práva prohlášeny za rasistické. Nyní se Romové v iniciativě, kterou na Facebooku odstartoval Štefan Pongo, snaží dokázat, že pracují. A bývalý poslanec TOP 09 František Laudát se pustil do Zemana. „Za celý život nepostavil ani záchod,“ prohlásil.

Zeman také dodal: „Kromě toho tam byl takový systém, že romské pracovní čety vedli opět Romové, kteří měli přirozenou autoritu, takže když v jejich týmu někdo nepracoval, tak ho zfackovali. Je to velmi humánní metoda a zpravidla se osvědčuje.“ Anketa Je Senát užitečný? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 1409 lidí

„Už nás nebaví, jak někteří tvrdí, že nepracujeme. Ok, tak zahltíme FB fotografiemi z práce. Posílejte mi, prosím, vaše pracovní fota,“ takovouto výzvu po Zemanových výrocích umístil Štefan Pongo na svém profilu. Iniciativy se chopila skupina ROMEA a v komentářích se vskutku nachází přehršel fotografií s Romy na různých pozicích, od řidiče autobusu přes kosmetičku až po ochodníka s komoditami.

Fotogalerie: - Romové proti diskriminaci v Evropě

„S nápadem přišel můj kamarád Jiří Keleš. Chceme dávat ty fotky na internet, aby byly neustále na očích. Prezidenta Miloše Zemana je mi spíš líto, on už neví kudy kam,“ řekl serveru Romea.cz Štefan Pongo.

Mezi fotografiemi lze nají opravdu různé profese. Například Pavel Palko Barkoci píše, že pracuje jako krupiér-inspektor Carlsbad Plaza.

Olga Grundzová zase napsala, že pracuje jako klientský poradce ČSOB, a. s. Beroun.

Zemanovy výroky komentoval také bývalý poslanec TOP 09 František Laudát. „Zjevně neví, co mele: Zeman chtěl být v Olomouckém kraji vedle hejtmana Oklešťka (ANO, bude líp, jak jinak v roce 2011) vtipný a obul se paušálně do Romů, že nic nedělají. Ti mu teď posílají fotografie z práce. Na rozdíl od nejvyššího hradního blábola se pohybuji po stavbách a potkávám tam řadu Romů, kteří dělají jak řemeslo, tak i těžké pomocné práce. Například na Muzeu taková parta doslova oddřela stěrkování možná nějakého tisíce metrů čtverečních stěn a jejich broušení. Kdo si to nezkusil, netuší, co je to za dřinu. Jsem si jistý při pohledu na Zemana, že právě on naplňuje slogan, že za celý život nepostavil ani záchod.“

Pak se ještě věnoval zkušenostem s Romy a opět se pustil do prezidenta Zemana: „Každý máme s Romy nějaké zkušenosti, kladné i záporné. Ale kvůli těm záporným ještě nebudu paušálně ostouzet celou skupinu. To potom logicky urážím i lidi, kteří poctivě pracují a na rozdíl od Zemana vytvářejí skutečné hodnoty v naší společnosti. Z mého pohledu Zeman už jenom škodí. Například tím, že se stůj co stůj snaží rozeštvat českou společnost. Jeho vyjádření na adresu Romů je toho jasným důkazem.“

Prezident stomatologické komory a moderátor Roman Šmucler si myslí, že se Zeman přeřekl. „Myslím, že se pan prezident prostě přeřekl, ale je dobré, že jsou Romové hrdí na svoji práci a že nás učí rozlišovat. Jako musí mezi námi, Čechy, rozlišovat Němci a Britové,“ napsal na svůj profil na Facebooku.

