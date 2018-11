FOTO Teď se vám Okamura hodí. Brutální výsměch Fialovi a spol. A navrch vymetený Kalousek

Předseda vlády Andrej Babiš je pod palbou kvůli tomu, že byl údajně unesen jeho syn. Možná se tak stalo proto, aby nemohl vyjevit, jak to bylo s firmou Čapí hnízdo. Opoziční strany svorně volaly po svolání mimořádné schůze a po pádu kabinetu Andreje Babiše. A stal se věc nevídaná – vedle předsedy ODS Petra Fialy, předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila nebo předsedy KDU-ČSL stál i šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Tentýž Okamura, se kterým TOP 09 STAN či ODS nechtějí mít zpravidla nic společného.

To jim také připomněl někdejší jihomoravský hejtman a bývalý předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek.

„A je to. Okamura a SPD se teď hodí ???? a budou se hledat „státotvorní“ vládní poslanci . Další scénář případné ústavní krize nejasný. Tipuji to na předčasné volby do PSP spojené s volbami do EP příští rok v květnu,“ napsal Hašek.

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl k tomu doplnil, že by si tuto situaci mohl měrou více než vrchovatou užít prezident Miloš Zeman, který se nepochybně pasuje do role moderátora politické krize. Pár slov přidal i na adresu novinářky Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, kteří prý otevřením své kauzy otevřeli šanci, aby ze Sněmovny zmizela jak ČSSD, tak TOP 09.

