Facka lidem a osudům v období totality, pravil v rádiu duchovní kvůli řečem o zdanění církevních restitucí

„Pro nás je to spíše principiální otázka než otázka těch konkrétních finančních prostředků. Účelem zákona bylo napravit křivdy minulosti a učinit finanční narovnání,“ řekl Přibyl úvodem, co by pro církev znamenalo případné dodatečné zdanění církevních restitucí. „Ten účel, který směřuje do minulosti, by to jistě zpochybnilo. Byla by to facka lidem a osudům v období totality,“ míní.

„Gesto státu, které je i v preambuli toho zákona, že je to snaha napravit křivdy, by naznalo šrámu, a to si myslím, že by nebylo dobré,“ dodal s tím, že současnou diskusi však považuje za politický folklór.

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 90% Nepodporuji 10% hlasovalo: 8378 lidí

Přibyl zmínil, že chce věřit v základní právní principy našeho státu. „Zpochybňování principů demokratického a právního státu je tu však bohužel denní chleba,“ poznamenal Přibyl s tím, že mu přijde, že se zkouší elasticita právního systému.

Závěrem se Přibyl vyjádřil ke slovům kardinála Duky, který podpořil Slušné lidi v jejich protestu proti divadelní hře Naše násilí a vaše násilí. Za to se Duka dočkal kritiky, že hájí extremisty. „To se musíte zeptat jeho. Já nevím, jestli jsem plně schopen interpretovat jeho myšlenky,“ sdělil Přibyl. „Je ale potřeba oddělovat nositele křesťanských hodnot,“ dodal Přibyl. Podle něj je důležité, že někdo hájí křesťanské hodnoty, důležité však je oddělovat právě ty extremistické myšlenky. Následně zdůraznil také tradiční podoby rodiny, nutnost práva a spravedlnosti.

autor: vef