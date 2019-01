Fakt to chcete vědět? Jak přesně mučila CIA vězně? Vše v nové knize

Americká tajná služba je podepsána pod desítky zpackaných operací. Během nich nevyšly jejich plány, zhatila se příprava. Opakovaně se například pokoušela zavraždit Fidela Castra, ale nikdy to nevyšlo. Stejně tak v mnoha případech naletěla takzvaně špičkovým informátorům. V neposlední řadě po 11. září vytvořila tajné věznice, kde mučila podezřelé. Jak? Na to přesně odpovídá Černá kniha CIA, kterou měly ParlamentníListy.cz možnost listovat.

CIA se po letech rozhodla otevřít svoji Pandořinu skříňku. Výběr bezmála 50.000 dokumentů z archivů této tajné služby zveřejněných v roce 2007 ukázal, že zpravodajská služba, legendárně popisovaná jako vševědoucí a všemohoucí, až taková není.

Nejvíce šokující při čtení dokumentů je podle anotace fakt, že CIA se v průběhu těch šedesáti let, které byly poznamenány zásadními událostmi: letecký most do Berlína, ovládnutí jádra Rusy, Korejská válka, Vietnam, Kubánská raketová krize, přetrvávající konflikt na Blízkém východě ? často dopouštěla závažných chyb v úsudku.

Autor Yvonnick Denoël hledá odpověď na otázku: udělala CIA zpřístupněním svých archivů tlustou čáru za minulostí? Nebo to byl jen ďábelský trik, jak odvrátit kritiku jejích současných aktivit? Kniha obsahuje nejen logickou a smysluplnou předmluvu, která vysvětluje přístup ke stovkám tisíc stran dříve utajovaných dokumentů, ale současně s tím i brilantní překlad uvedených textů (opravdu doporučujeme hned úvodní záznam rozhovoru mezi tehdejším prezidentem Fordem a šéfem zahraničí Henry Kissingerem). Ty jsou obvykle zdůrazněny tmavě a tučně, tudíž nebudete mít problém ani s listováním v kapitolách.

Psali jsme: „CIA a KGB jsou to samé.“ Vlastimil Tlustý k Zemanovi i k církevním restitucím tak, jak se to nebude líbit

Ty se soustředí na kauzy během působení jednotlivých prezidentů USA. Harry S. Trumanem počínaje a Obamou konče. Zřejmě nejcitlivější pasáže budou pro mnohé čtenáře obsaženy v tom, co nám ještě zůstalo v živé paměti. Jedná se o teroristické útoky z 11. září 2001, které ukázaly abnormální neschopnost tajných služeb na území USA.

Následné vyšetřování sice přineslo výsledky, ale i blamáž. Ta je spojena především s tajnými věznicemi CIA a životními podmínkami podezřelých, často zcela nevinných lidí.

Báječnou knihu s řadou pozoruhodných informací vydává nakladatelství Práh v překladu Kateřiny Rubášové.

Psali jsme: Dohoda KGB a CIA. Dělení majetku a moci. Schůzka Havla a Sorose v roce 1986 na ambasádě USA v Praze. Vondra, Uhl, Šabatová… Dokumentarista o tom, kdo připravil 17. listopad FOTO Odtajněno: Adolf Hitler přežil válku, tvrdí hlášení CIA Pozor na kampaně proti ,,šíření nenávisti" na internetu, varuje Edward Snowden Akta Snowden, příběh nejhledanějšího muže světa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový