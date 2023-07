Farage a zrušené konto. Senátor bije na poplach: Zachovat hotovost, jinak...

V průběhu měsíce července banka Coutts zablokovala účet svému slavnému klientovi Nigelu Farageovi, hlavnímu propagátorovi odchodu Velké Británie z EU. O pár dní později se banka Farageovi omluvila, ale kauza už žila dál vlastním životem. Ke kauze se vyjádřil český senátor Zdeněk Hraba, který popsal, co je třeba udělat teď. Do diskuse se zapojil také poslanec zvolený za ANO Patrik Nacher, který se dozvěděl, že „Farage je trochu ko**t“.

Nigel Farage nedávno oznámil světu, že banka Coutts, u které měl účet celé roky, mu ho náhle zrušila. Podle Farage pro jeho politické názory. Šéfka bankovního sektoru Alison Roseová se po pár dnech Farageovi, který do roku 2016 vedl stranu usilující o nezávislost Velké Británie – UKIP, omluvila. O vývoji této kauzy informovala mimo jiné i britská BBC.

Roseová se omluvila za „hluboce nevhodné komentáře“, ale zdůraznila, že tyto komentáře neodrážely názory celé banky.

V dopise určeném Farageovi uvedla, že je „velmi pevně přesvědčena, že svoboda projevu a přístup k bankovnictví jsou pro naši společnost zásadní, a rozhodně není naší politikou ukončovat klienty na základě legálně zastávaných politických a osobních názorů“.

Farage vyzval banku, aby ho nechala nahlédnout do dokumentů, které by osvětlily, co tedy vedlo banku ke zrušení jeho účtu. BBC již dříve s odvoláním na zdroj obeznámený s krokem banky uvedla, že jí bylo sděleno, že Farage nedosáhl finanční hranice nutné pro vedení účtu u banky Coutts.

Není bez zajímavosti, že klienty banky Coutts jsou také členové královské rodiny.

Ke kauze se vyjádřil také senátor Zdeněk Hraba.

„Británií hýbe kauza zrušeného bankovního účtu jednoho bývalého europoslance. Oficiálním důvodem zrušení konta je, že ‚jeho názory jsou nechutné, zdají se být nepříjemné a stále více se vymykají širší společnosti‘. Dále také, že má prý politik blízko k D. Trumpovi, že může za brexit apod. Schválně nepíšu jméno onoho politika, protože to není podstatné. Podstatný je fakt, že se do ‚progresivní revoluce‘ bohužel zapojují i některé banky a korporace. A v tom je obrovské nebezpečí, kdy je volný trh nakažen bojem za to jediné ‚progresivistické dobro‘, tak najednou padají základní principy naší civilizace jako svoboda slova, vyznání či respekt k odlišným názorům,“ napsal člen horní parlamentní komory.

Připomněl, že Nigela Farage se v této kauze zastal také současný britský premiér Rishi Sunak, který zdůraznil, že „nikomu by nemělo být bráněno ve využívání základních služeb pro vlastní politické názory“. Dodal, že „svoboda slova je základním kamenem naší demokracie“.

Podle senátora z kauzy Nigela Faragea plyne několik věcí, především nutnost zachovat pro klienty jako jednu z možností platby v hotovosti.

„Prvním je nutnost i do budoucna zaručit vydávání hotovosti, protože v čistě bezhotovostním světě se může jednoduše stát, že pro ‚špatný názor‘ skončíte z minuty na minutu bez peněz. A dále také to, že je nutné být na pozoru před progresivními ‚kazateli dobra‘ a neskákat jim na lep, na jejich sladké řeči. Protože dobře to myslí jen ve vztahu k sobě samým, ne ve vztahu k druhým. Tito lidé hlásají toleranci, ale ostatní netolerují. Stejně jako hlásají diverzitu, ale přitom ve skutečnosti chtějí všechny unifikovat, srovnat do jedné lajny,“ napsal Hraba na Twitteru.

„Jen dodám, že sám ne nutně se všemi výroky a kroky daného politika (není těžké zjistit, o koho jde) souhlasím. Ale ani politický a názorový nesouhlas pro mě není důvodem někomu upírat jeho práva či služby,“ dodal.

A přidal koláž, na které ukázal, co se podle něj děje.

Jeden z diskutérů se pod senátorovým příspěvkem zeptal, zda by každá soukromá společnost měla mít možnost říct si, koho přijme za svého klienta. Na tuto otázku, či spíše poznámku odpověděl poslanec zvolený za ANO Patrik Nacher.

„Najednou, když tuhle někde neobsloužili Romy v restauraci, byl to problém. Tak jak je to se soukromou firmou? Navíc do hospody nemusíte, ale současný systém nás nutí využívat služeb bank omezováním hotovosti… Ještě něco máte?“ ptal se.

A přišla odpověď.

„V Británii jsou jisté ‚protected characteristics‘, mezi něž patří rasa – takže nemůžete na jejím základě diskriminovat. Pan Farage si může otevřít konto v jiné bance, ne?“ zeptal se uživatel Twitteru.

A Nacher nenechal otázku bez odpovědi. Sám položil jednu otázku. „Takže podle rasy ne, ale podle politických názorů ano… A to vám fakt přijde v pořádku?“

„Vy říkáte ‚politické důvody‘, já bych to spíš řekl, že Farage je trochu kokot...,“ dozvěděl se v odpovědi Nacher, který poté tuto debatu uzavřel.

„Jste nesoudný. Buď to principiálně schvalujete, nebo ne, ale vy se u těchto věcí rozčilujete selektivně a tady vám to evidentně nevadí,“ pravil Nacher.

