Farmaceuti, potravináři, kšefty s lidským zdravím. Mladý Kennedy bude ministrem a slibuje velký úklid

Znovuzvolený prezident Donald Trump oznámil, že Roberta Kennedy mladšího, synovce slavného demokratického prezidenta J. F. Kennedyho, jmenoval ministrem zdravotnictví a sociálních věcí. Ve vládě Donalda Trumpa tak zasedne velký kritik covidových restrikcí a odpůrce očkování.

„Jsem nadšený, že mohu oznámit budoucí uvedení Roberta F. Kennedyho Jr. do pozice ministra zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států amerických (HHS). Američané byli příliš dlouho drceni průmyslovým potravinářským komplexem a farmaceutickými společnostmi, které se zabývaly podvody, Fake News a dezinformacemi, pokud jde o veřejné zdraví,“ napsal zvolený americký prezident Trump.

Robert Kennedy mladší býval stoupencem demokratické strany, který jednoho dne demokraty opustil, letos kandidoval na prezidenta USA jako nezávislý a nakonec podpořil Donalda Trumpa.

Trump naznačil, že si Kennedyho vybral, „aby ukončil epidemii chronických nemocí a učinil Ameriku opět skvělou a zdravou!“

Server Politico naznačil, že v některých kruzích to vyvolalo zděšení. „Tato volba rozruší mnoho odborníků na veřejné zdraví, (protože Kennedy) po léta vychvaloval vyvrácená tvrzení, že vakcíny způsobují autismus,“ napsal server.

Kennedy Trumpovi za budoucí ministerskou funkci poděkoval a oznámil, že si vytkl za cíl „udělat z Američanů opět ty nejzdravější lidi na zemi“. Slíbil také, že ve zdravotnictví se znovu začne dělat výzkum „založený na důkazech“ a resort zdravotnictví očistí od korupce.

