Farský? Tomuhle Rakušan neutekl, zase padaly otázky. Může přijít zvrat

Nechal se zvolit ve volbách a pak zmizí, je to „podvod na voliče“. Tak označují mnozí obyčejní lidé, ale i zástupci opozice a Farského koaliční partneři jeho dlouho utajovaný stipendijní pobyt do Spojených států. Poslanec chtěl původně do USA odletět už ve čtvrtek, průtahy sněmovního projednávání důvěry vládě ho však donutili cestu odložit.

Odletěl nakonec v sobotu večer i přes obrovskou bouři, kterou tím vyvolal, a hlasech volajících po tom, aby složil svůj poslanecký mandát. Okolo jeho cesty panuje stále mnoho otázek. Farský ale usoudil, že vše potřebné již řekl, a tak některé rozhovory, které měly do stáže vnést světlo v posledním týdnu, odmítal.

Novináři proto využili možnost položit otázky vedení hnutí STAN na dnešním brífinku.

První otázka směřovala k tomu, zda se Farský skutečně bude schopen účastnit jako český poslanec pobývající v Americe všech klíčových jednání, jak sliboval.

„Dnes jednal sněmovní mandátový imunitní výbor o tom, zda doporučí vydání Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání. Až bude o takové věci jednat Sněmovna, budete žádat pana Farského, aby se vrátil do Prahy a vykonal svůj poslanecký mandát?“ zajímal se Josef Kopecký z iDNES.cz.

A požádal o upřesnění, o jaká „klíčová hlasování“, při kterých by Farský neměl chybět, se má přesně jednat. „Aby vykonával práci, za kterou dostal hlasy od voličů,“ podotkl novinář.

Rakušan uvedl, že s Farským musí dořešit nejdříve celou vzniklou situaci: „Předně říkám, my se s panem Farským než o jednotlivých hlasováních budeme primárně bavit o celé té nastalé situaci,“ řekl.

Farského stáž prý STAN probere ještě s lídry pětikoalice i s Piráty: „Tohle dnes budeme rozebírat jak s koaličními partnery, tak pak ještě uvnitř hnutí STAN,“ uvedl šéf hnutí STAN.

Hlasování, kterých se bude Farský muset účastnit, budou zřejmě pouze ta nezbytně nutná: „Já ani nemám informaci o tom, že teď na plénu ten bod bude, neměl jsem čas to sledovat. Samozřejmě že hlasování o vydání – nevydání považuji za hlasování, které je důležité,“ řekl s tím, že klíčová hlasování se budou zcela jistě týkat rozpočtu a hlasování o důvěře – nedůvěře vládě. „To znamená ta nejzásadnější hlasování, u kterých by účast každého poslance měla být zabezpečena,“ dodal Vít Rakušan.

Sám Farský, který odjel do USA chvíli po očekávaném hlasování o důvěře vládě, řekl, že stáž bude pro Česko velmi přínosná: „To není výlet, to je vědecká stáž, která se, doufám, promítne do politiky České republiky,“ uvedl v rozhovoru pro Mladou frontu DNES, že bude práci poslance vykonávat až z amerického Oregonu. Svého poslaneckého křesla se ale odmítl vzdát, slíbil, že „pokud by byl průšvih, hned přiletí“.

Pro své voliče si připravil skutečně překvapení, v internetové obci nešetřili kritikou, že několik měsíců po volbách oznámil, že se rozhodl odletět na půlroční pobyt do USA, kde získal prestižní Fulbrightovo stipendium. Farský získal od voličů přes 15 tisíc preferenčních hlasů, díky nim se stal stejně jako v minulém volebním období šéfem poslaneckého klubu STAN.

Všemu pak Farský nasadil korunu, když se rozhodl hájit cestu tím, že o svém školení u Američanů před volbami nevěděl. Jak se ukázalo, ani to se nezakládalo na pravdě. Den poté, co oznámil, že odcestuje do zahraničí, to potvrdila Fulbrightova komise, podle které Farský věděl o tom, že dostal ne půlroční, ale osmiměsíční prestižní stipendium do amerického Oregonu již loni na jaře, tedy dlouhou dobu před komunálními volbami. „Výsledek se pan Farský dozvěděl na jaře v květnu. V únoru jsou pohovory s uchazeči, v březnu se vyjadřuje k nominantům americká strana a v květnu oznamujeme výsledky stipendia,“ uvedla v úterý Kateřina Kloubová z Fulbrightovy komise pro Echo24.

Jak bylo zmíněno, jeho chování většina politiků odsoudila. Rozčarovaný premiér Petr Fiala se snažil zachovat diplomaticky a konstatoval, že Farského stáž chod vlády neovlivní. Doufá prý, že dostojí svému slibu a na klíčová hlasování bude přítomen, více záležitost komentovat nechtěl.

Naopak například expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek vzkázal Farskému, aby složil mandát. Podle něj se dopustil podvodu na voličích, které zamlčováním stáže, o níž věděl už od jara, obelhal.

Problém má i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, ten rozhodnutí odjet označil v CNN Prima NEWS za špatné. O dalším působení Farského v Poslanecké sněmovně chce jednat i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj by se poslanec STAN měl vzdát buď mandátu poslance, nebo stáže v USA. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že z rozhodnutí Farského radost nemá.

Prezident Miloš Zeman chování Farského nazval „neuvěřitelným amatérismem“. V rozhovoru pro Frekvenci 1 označil jeho chování za hloupý podvod na voličích.

Prezident Miloš Zeman chování Farského nazval „neuvěřitelným amatérismem". V rozhovoru pro Frekvenci 1 označil jeho chování za hloupý podvod na voličích.

