Fiala a Babiš u jednoho stolu s Pavlem? Toto padlo v ČT

reklama

„Myslím, že jsme viděli setkání u prezidenta, který chce být aktivním a vstupovat do politické debaty a hledat konsenzus tam, kde je možný. A protože sám si určil, nebo se dohodli s předsedou vlády, že bude mít na starosti politiku v rámci NATO, reprezentaci České republiky v rámci NATO, tak se bavili zejména o mandátu směrem k příštímu summitu NATO ve Vilniusu a pak k těm evropským otázkám, které se nabízejí. A že to bylo jednání smírné," poznamenal Eichler.

„To, co se od prezidenta dá čekat, je, že bude hledat prostory pro jednání nejenom v kruhu předsed y vlády, předsedy nejsilnější opoziční strany, ale třeba i v kruhu neziskových organizací, nebo i v kruhu širšího spektra odborníků na témata, která jsou klíčová. A já si nemyslím, že to vždy musí být téma, kde je shoda, ale může to být formulace nějakého obecného směru. To znamená, je-li téma energetika, jistě je to nějaké velké téma, protože energetická transformace je velké téma, a je důležité nehádat se o to, jestli budeme jezdit se spalovacími motory, nebo bez nich a jestli tato nebo onaká specifikace v normě Euro 7 je vhodná, či nevhodná, ale hledat ten směr toho posunu. Ty kroky pak může operacionalizovat vláda/jednání v Poslanecké sněmovně. A může se to týkat samozřejmě klimatické krize, ale pokud jsme tady narazili na to, že na té schůzce se nejednalo o konsolidačním balíčku, tak se to může týkat fungování státu. Protože je zcela zjevné a viditelné, že stát z řady viditelných důvodů - dá se to na řadě příkladů ukázat - neplní své základní úlohy. A prezident může říct: Přátelé, já vidím, že ten stát nefunguje, z nějakého důvodu se dostal do systémové krize - a teď se pojďme bavit o tom, jak má vypadat ten nový stát, například na konci mého mandátu, ať to překračuje váš mandát," zmínil Eichler.

Anketa Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023) Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24805 lidí

Prezident republiky za sebou nemá reálnou politickou sílu v podobě nějaké parlamentní silné strany. Jakou slabost, nebo váhu mají jeho kroky, které organizuje? „Ty kroky jistě mají váhu. Je to nejvyšší představitel státu, vytváří nějaký prostor pro dialog, v tomto případě mezi vládou a opozicí. A on se sešel s těmi představiteli ekologických organizací, ženských organizací, vyjíždí do regionů, které jsou strukturálně postižené. A tato témata může přenášet do politické debaty. A my jsme na to nebyli deset let přinejmenším zvyklí. V případě Miloše Zemana se to zpravidla nedělo, zvláště ne v jeho druhém mandátu, a nyní tady zase máme prezidenta, který s těmi vstupy bude přicházet. A třeba časem si střihne i nějaký rudolfinský projev a bude říkat: Ale, přátelé ve vládě, stát vám nefunguje, měli byste s tím něco udělat," sdělil Eichler a připomněl tak projev Václava Havla a jeho kritiku vlády Václava Klause v 90. letech.

Psali jsme: Základny USA. Temno kolem nich vyplulo na povrch: Zabitý chlapec, znásilněná žena, noční vloupání... Odborář: Nechceme vyvolávat neklid, ale pokud s námi vláda nebude jednat, budou protesty Nájemné za české pozemky poskytnuté Rusku. Co na nich vše stojí? MESIT na jubilejním IDETu představil nové výrobky i strojírenské technologie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.