Fiala a ministři. Když slyšíte u pultíku, co si povídají... Opoziční poslankyně vyprávěla lidem

Vláda, která nejen, že nekomunikuje se sněmovní opozicí, a dokonce se jí i vysmívá. Vláda, která ignoruje interpelace, schází se na pár hodin. Od sametové revoluce něco takového v České republice nebylo. K tomu ještě tři čtvrtiny zákonů a nařízení, které se implementují do našeho systému automaticky, povinně z Bruselu. To zaznělo na setkání poslankyň SPD a Trikolóry s občany Tachovska.

Salonek místní hospůdky praskal ve švech. Zájemci se sem sjeli i z okolních okresů. Jako hosté se zúčastnily tři vysoce postavené političky – poslankyně za SPD Marie Pošarová a Karla Maříková a bývalá poslankyně, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.

Do vlády patří odborníci, nikoliv politici

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 36945 lidí

„Před nimi máme letos troje volby. Před evropskými volbami Babiš něco jiného říká, ale něco jiného dělá. Třeba zrušení práva veta, nadřazení evropské legislativy nad naši legislativu, schvalování různých částí zeleného šílenství. Andrej ve Sněmovně říká, jak by to mělo být, ale paní Charanzová a všichni…za člověka mluví práce. A hlasování je výsledkem práce. To neokecáte. Takže je předčasné o tom mluvit, když Babiš nechce vystoupit z EU, absolutně odmítá referendum, které je pro nás legitimní nástroj lidí a je ve své podstatě v rámci letošních voleb politická konkurence,“ rozohnila se před několika desítkami posluchačů Majerová. „V rámci celostátních voleb je jasné, že v opozici má k nám nejblíž. Ale jedna věc je, že když poslanci kandidují do Sněmovny, tak slibují, že budou hájit vaše zájmy. Vždy jsem říkala, že jsem dala slib ne straně, ale republice a lidem. Když jsem odcházela ze Sněmovny v roce 2021, tak bylo 58 procent, a dnes se to blíží k 70 procentům, věcí, které Sněmovna Parlamentu České republiky... už nejsou z dílny našich zákonodárců, ale z Bruselu. Můžete plnit něco, co vám slibují, ale je to jen část. To by bylo dobré férově přiznat. Vždy, když bylo něco z EU, tak jsme byli vždy proti. Protože náš zákon už existoval a byl funkční.“

„Kromě referenda by bylo důležité nadřazení naší legislativy nad unijní legislativu. Tím bychom se mohli bránit tomu diktátu,“ uzavřela svoji řeč za aplausu publika předsedkyně Trikolory.

Brusel válcuje

Pošarová na to: „Dnes už 80 procent zákonů přichází z EU. Jen dvacet procent je z dílny České republiky. Cokoliv přijde z EU, tak proto zvedá ruku i ANO. Mnohdy to jde jen přes příslušný výbor a nikoliv přes parlament. Automaticky se pro to zvedá ruka. My jsme na výboru jen dva za SPD a v 90 procentech jsme ti rebelové, kteří zvedají ruce proti. Nemůžeme souhlasit s nesmysly, které tam chodí. A mrzí mě, že členové ANO ano? Byť se pan Babiš vyjadřuje, jak se vyjadřuje, tak jeho členové tam sedí a možná se už vidí v Bruselu. Je zajímají spíše posty než práce. A je to vidět na hlasování, protože když slyšíte od nich, že Green Deal ne že je úžasný, ale je docela dobrý. Oni jdou proti vědeckým zákonům! Tam už je ideologie a jedou si svou cestu.“

„Když budou úředníci na ministerstvech, tak raději přijmou odborníka, ať je tam jakýkoliv politik. Podívejte se dnes na ministry – ani jeden nemá vystudován svůj obor. Možná tak ministr Blažek, který je právník, tak je schopný vykonávat svou funkci. Pan Jurečka nechtěl mít nic společného se zemědělci, tak raději šel dělat sociální politiku. Ukažte mi někoho z ministrů, kdo tam sedí jako odborník.“

„Černochová,“ zazněl hlas z auditoria a odpovědí mu byl ryčný smích.

Špiclovaly tajné služby?

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 39458 lidí

„Když diskutujete v parlamentu, stojíte před premiérem. Ten by neměl se dívat na zadek nebo na záda, ale měl by sedět vedle, abychom viděli, jak se na to tváří,“ připomněl.

„On se ušklíbá, nebo tam není,“ uvedly unisono ženy političky.

„Šlo by zařídit, aby premiér seděl na čestné pravé straně diskutujícího. Abychom na něj všichni viděli. Protože on se pošklebuje, směje, telefonuje, baví se s předsedkyní parlamentu, prostě si z nás dělá srandu,“ konstatoval dále starosta.

Na opozici z vysoka kašlat a tvářit se, jako by neexistovala

Pošarová na to: „Jestli on tam sedí, nebo nesedí, je jeho rozhodnutí. Při zasedání musí být přítomen alespoň jeden ministr. Ono jich tam moc není, žádná řada, vždy se tedy někdo obětuje. Jeden tam musí sedět, když hovoří opozice. Když by tam ministr neseděl, nemohla by Sněmovna pracovat.“

Karlovarská poslankyně za SPD Maříková: „Ale dávají jasně najevo, že nás jako opozici mají „na fraku“. Kdyby tam nemuseli být, tak by tam nebyli. Když se podíváte na záznam, jak se dívají, jaké házejí ksichty, tak to je opravdu zážitek. Ono stačí, když mluvíte, tak vám dávají najevo, jak vás ignorují. Povídají si docela nahlas, aby vás rušili, komentují váš projev a chovají se vyloženě nevychovaně. Dávají opozici jasně najevo, že oni mají tu svou 108 a vůbec se námi nebudou zabývat. Jim je to úplně jedno, stejně si to udělají po svém. Natvrdo vše protlačí a my je vůbec nezajímáme. Tak jako je nezajímáte vy a je jim to úplně jedno. Kdybyste je zajímali, tak splní sliby, které vám slibovali před volbami. Vidíte, že vám lhali a otočili o 180 stupňů a chovají se úplně jinak. To je proukrajinská vláda, která slouží Buselu a Americe. Není to vláda, která má sloužit českým občanům, protože je placená z peněz českých daňových poplatníků,“ uvedla Maříková za velikého potlesku přítomných.

Interpelace? Nezájem!

Pošarová doplnila: „My jsme neměli interpelace na ministry. Dva měsíce to bylo zrušené. My jsme se nemohli ani ptát, byť to má být každý čtvrtek. Takže dva měsíce nám vůbec neumožnili, aby probíhaly interpelace. Oni mají 108 a mohou si odhlasovat, jestli proběhnou interpelace, nebo ne. Prostě my jsme tímto způsobem umlčeni. My můžeme navrhovat body na jednání, ale není ani jeden, který by byl schválený, ať je již od nás nebo z ANO. Všechno smetou, byť to třeba bylo navyšování platů zdravotníkům nebo policistům. Nechtějí řešit ani školství.“

„A to vše na podporu uprchlíků,“ uvedla Maříková. „To se schvalovalo takovou rychlostí, že jsme se nestačili divit. Ale když se má projednávat něco, co tlačí tuto republiku nebo naše občany, tak na všechno je dost času. Tady vidíte, čí zájmy vláda hájí,“ konstatovala za neutuchajícího aplausu poslankyně SPD Maříková.

Líná nebo upracovaná vláda?

Šéfka Trikolory Majerová upozornila na další fakt: „Když jsem byla ve Sněmovně, neexistovalo, že by ve čtvrtek nebyly interpelace. Pokud nebyla nějaká extrémní situace, ale to bylo tak dvakrát za čtyři roky. Interpelace jsou jediný nástroj opozice, jak se dotazovat vládních činitelů a premiéra, který v období, když se interpelace ruší, není možnost se ani jménem lidí, kteří se dotazují, tázat. Že tam premiér nechodí, to je ohraná písnička. A k té pracovní době. Všechny porevoluční vlády držely to, že Sněmovna začíná v 9 hodin ráno a proto měly zasedání vlády každé ráno před jednáním Sněmovny. Čtvrtky byly interpelační. A když toho bylo hodně, pracovalo se i v noci. A třeba i o víkendech. Tato vláda jako první udělala to, že zkrátila jednání ve středu, které bylo nejdelší, třeba i do půlnoci. A třeba se končilo i nad ránem. Tak ta dnešní udělala to, že končí ve 14 hodin. A nebude pracovat před zasedáním Sněmovny. Tady vidíte tu jejich pracovní morálku.“

„Jsou také výborové týdny,“ konstatovala Maříková. „ Ministři nechodí na výbory, třeba ve středu odpoledne. My máme zdravotnický výbor a pan ministr, když je na vládě, přijde po jejím jednání na deset minut, pokud to tedy stihne. Takže nemáme ani možnost s ním mluvit nebo se jej na něco ptát. Takže tak vypadá jejich práce. Jsou tam sice političtí náměstci, někteří jsou i odborní, a ti nám na něco odpoví a na něco zas ne.“

