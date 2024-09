Fiala je ve vleku tajných služeb, tuší Zeman

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4464 lidí



K aktuální situaci se vrátil také při vzpomínce na své angažování se při pádu komunistického režimu. „Nemám rád lidi, kteří pouze kritizují a přitom nemají pozitivní alternativu. A jestliže jsem kritizoval komunistický režim za to, že Československo zaostává kvůli neefektivní vládě, tak jsem cítil jakousi občanskou povinnost – a nechci, aby to znělo jako fráze – pomáhat při tom, aby byla svržena vláda a aby bylo postupně odstraňováno ono zaostávání,“ zavzpomínal Zeman a prohlásil, že to je právě též důvodem, proč zůstává aktivní ve veřejném životě i teď. „Opět tady zaostáváme ve srovnání s jinými zeměmi a opět tady máme neefektivní vládu,“ přirovnal.



Ke slovům Bobošíkové o tom, že i dnes mají být jako před rokem 1989 lidé vyhazováni z práce za své názory, Zeman doporučil, abychom si „neidealizovali západní společnost“. „Také na západ od našich hranic můžeme najít příklady, kdy jsou lidé vyhazováni nebo ostrakizováni – například za prostý výrok, že jsou jenom dvě pohlaví,“ pravil exprezident a dodal, že zde zároveň však vznikají „ostrovy pozitivní deviace“, které jsou „proti Foltýnům a podobným bestiím“.

Na dotaz, koho má Zeman na mysli, když ve svém bonmotu hovoří o tom, že jsou „největším nebezpečím pro tuto zemi sebevědomí hlupáci“, odkázal na seznam členů vlády, vedoucí funkcionáře Poslanecké sněmovny a Senátu a „mnohé další“. „Jsou to například političtí náměstci jednotlivých ministrů ve velké většině případů… a mohl bych pokračovat dál a dál. Česká televize například,“ zaznělo z úst bývalého prezidenta.



Za své největší úspěchy z působení v pozici premiéra Zeman označuje zavedení krajských samospráv, profesionalizaci armády či privatizaci bank do rukou zahraničních vlastníků.



Vrátil se rovněž k trojici vlád, zvolených během jeho prezidentské funkce. „Tu první Nečasovu jsem svrhnul okamžitě po svém nástupu, takže tu nebudu jmenovat,“ podotkl Zeman, proč se nehodlá vyjadřovat ke kabinetu Petra Nečase.

První jím zmíněnou vládou byla ta expremiéra Bohuslava Sobotky, jež následovala po úřednickém kabinetu Jiřího Rusnoka. Zeman u Sobotkovy vlády ocenil pro něj její programovou blízkost, avšak netajil se tím, že k Bohuslavu Sobotkovi choval „naprostý nerespekt“. „Jestli si prezident premiéra neváží, tak samozřejmě ta spolupráce nemůže být optimální,“ zaznělo.



Zeman se neubránil také vzpomínce na kauzu spojenou se Sobotkovou nedokončenou rezignací, která vygradovala v květnu 2017 tím, že Zeman Sobotku uvedl před kamery novinářů a započal hovořit o podání demise, kterou přitom tehdejší předseda vlády před setkáním stáhnul. „Já se omlouvám, dámy a pánové, pane prezidente, nepřišel jsem podat v tuto chvíli demisi. Přišel jsem na politické konzultace, které se týkají vývoje kolem vládní krize,“ vysvětloval Sobotka, že na Hrad nedorazil kvůli demisi, ale aby prokonzultoval se Zemanem, zda Hrad bude krok vnímat jako demisi celé vlády či pouze jeho samotného.



„Pozval jsem ho na Hrad za přítomnosti novinářů, aby mě tu rezignaci přinesl. A on si to mezitím rozmyslel a rezignaci nepodal,“ vrátil se exprezident k třaskavému vrcholu vládní krize Sobotkova kabinetu, která se pojila se spory Sobotky s Andrejem Babišem coby tehdejším ministrem financí.

Bývalý prezident za dění Sobotku ani po letech nešetří. „To byl strašný člověk. Teď žije v ústraní někde na jižní Moravě. Ponechme ho vínu, případně jiným nápojům, a zapomeňme na něj,“ vyřkl.



Naopak u vlády expremiéra Andreje Babiše jmenoval respekt coby hlavní pozitivum. „Respekt k úspěšnému podnikateli a zakladateli úspěšné politické strany,“ vysvětlil s tím, že sice u vlády Andreje Babiše s jejím programem přímo nesouzněl, ale blízký mu byl.



Ocenil též aktuálního premiéra Petra Fialu se slovy, že jde o „vzdělaného člověka“. „Zajímavě se s ním povídalo. Měl zájem o historii, filozofii a tak dále,“ zavzpomínal. Zároveň by se však podle Zemana dalo u politologa Fialy doufat, že bude mít blízko k politice, avšak „vztah politologa k politice je zhruba stejný jako vztah sexuologa k sexu“.

O vládě Petra Fialy již Zeman nyní hovořil v minulém čase, jelikož zdůraznil, že „je prognostik“. „Nesouhlasil jsem s jeho pravicovou vládou – ona mimochodem není vůbec pravicová, ona je především amatérská – a nevážil jsem si jí, protože nedokázal dodržet dané slovo,“ zakončil své zhodnocení Zeman.



Doplnil též, že si myslí, že je Fiala „ve vleku tajných služeb“. „U Babiše bych o tom pochyboval, ale nemohu to zcela vyloučit,“ doplnil bývalý prezident Miloš Zeman.



