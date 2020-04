Fiala se chlubil: Spousta lidí vládě nevěří. Kdybychom nepodpořili restriktivní opatření, nerespektovali by je

Petr Fiala, šéf nejsilnější opoziční strany, byl hostem rozhovoru na Novinkách. Řekl, že kdyby opozice v čele s ODS nepodpořila první represivní opatření proti koronaviru, tak by je lidé do takové míry nepřijali a nerespektovali by je. „Spousta lidí prostě Babišově vládě nevěřila a díky tomu, že jsme řekli, že je tato cesta správná, tak se to povedlo,“ vzkázal Fiala. V krizi prý posiluje každá vláda, pokud tedy nehraje golf. Předseda ODS však žádné posilování hnutí ANO nevidí.

reklama

Předseda občanských demokratů Petr Fiala poskytl rozhovor serveru Novinky.cz. Zprvu přišla řeč na plán, představený veřejnosti v úterý, kde je popsán harmonogram rozvolňování opatření. Fiala to však za plán nepovažuje. „To je přinejlepším předběžný hrubý harmonogram toho, jak se budou otevírat některé obchody a služby. Harmonogram trochu opsaný z okolních zemí, kde už ho mají,“ popsal. Plán by to prý byl až tehdy, kdyby obsahoval kritéria, na jejichž základě se vláda rozhodne, či podmínky, jaké budou muset provozovatelé splnit. Například prý to, co bude muset udělat hostinský, když bude chtít otevřít hospodu. To však v dokumentu podle Fialy není.

„Na druhou stranu vláda řekla, že je to časový harmonogram a do konce dubna bude konkrétní manuál k dispozici,“ zmínil redaktor. Fiala však odpověděl, že to není dostačující, stačí se prý podívat na to, jaký zmatek způsobily informace o otevírání škol. „Nevíme, jaká budou hygienická pravidla, se kterými vláda přijde. Nebude to nakonec znamenat, že řada hospod nebude moct otevřít vůbec, protože to pro ně bude příliš drahé a nebudou schopní to plnit, ale současně ztratí nárok na jakoukoliv pomoc, protože přece otevřít mohly?“ poznamenal Fiala.

Celý rozhovor ZDE:

Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 10210 lidí

Fiala nesouhlasil i s tím, že vláda kritéria zveřejnila, jako třeba velikost provozovny či fyzický kontakt nebo počet lidí v místě. Prý kdyby nějaká kritéria byla, tak například prodej na otevřené ploše je prý daleko méně rizikový než prodej v uzavřené hale. Prý vláda tedy nepostupuje rozumně, a to ani ve vztahu k veřejnosti. „Stejně tak jako nebyla ze začátku otevřená v oblasti zdravotnických pomůcek a lidem lhala, tak není otevřená ani teď a lidé se nemohou na ta opatření připravit,“ dodal. Kromě toho však podle Fialy nejsou dostatečná ani ta ekonomická opatření. Ekonomická pomoc se má vázat ke konci dubna, avšak podle harmonogramu budou moct některé provozovny otevřít až v červnu. „Kdyby vláda podpořila naše návrhy, tak jsme mohli být už mnohem dále. Navrhovali jsme totiž, aby opatření trvala až do té doby, dokdy budou trvat restrikce,“ vysvětlil předseda ODS.

Na dotaz, zda se kritika ODS v současné době nemíjí účinkem, když by si měly všechny strany sednout k jednomu stolu, kdy by měly být konstruktivní, ať je vláda jakákoliv, jelikož je to pro ni úplně nová situace, odpověděl Fiala, že je třeba rozlišit dvě věci. Opozice v čele s ODS prý zcela jasně podpořila první restriktivní opatření vlády. „A kdybychom to neudělali, tak lidé zdaleka v takové míře represivní opatření nepřijmou a nebudou je respektovat. Spousta lidí prostě Babišově vládě nevěřila a díky tomu, že jsme řekli, že je tato cesta správná, tak se to povedlo,“ dušoval se Fiala. Na to reagoval redaktor, že podle volebních průzkumů to vypadá tak, že lidé vládě věří a podpora hnutí ANO posiluje. Fiala však redaktora poučil, že všichni víme, že vlády z krizí profitují, pokud tedy nehrají golf. On sám však žádné posilování nevidí. Podpora ANO je podle Fialy konstantní. „Rozdělení společnosti 50 na 50 pro vládní a opoziční strany současná situace podle mě zásadně nepromění,“ dodal. Není to však slabostí opozice. „Jsem opravdu hrdý na to, že jsme předložili první koncepční a velmi účinná ekonomická opatření a vláda je akceptovala a v podstatě opsala,“ pochlubil se předseda.

Fotogalerie: - Pozdrav z Tchaj-wanu

Psali jsme: Jít na pole? Petr Fiala je v šoku z toho, co vypustil Hamáček

„Co říkáte na opatření ve vztahu ke školství a plán k postupnému otevírání škol?“ zněl další dotaz. Fiala odpověděl tak, že od úterka dostává dotazy, zda rozumí opatřením. Prý však ne. Petru Fialovi mají volat vyděšení starostové, kteří říkají, že prý nedokážou zorganizovat 15 dětí ve třídě, jelikož na to prý nejsou kapacity ani pedagogové. On sám by jako ministr školství či jako premiér byl u opatření otevřený. Postupoval by hlavně podle nějakých kritérií. Na veřejnost by pak šel pouze s konkrétními parametry.

Následně ho novinář vyzval na jeden příklad. Ten však Petr Fiala říct nedokázal. „To závisí na informacích, které bych jako člen vlády měl od epidemiologů, od členů krizového štábu a od lidí, kteří jsou schopní mi dát odborné stanovisko. Nebudu spekulovat, jak by se mělo postupovat, ale pouze říkám, že pokud se sdělí veřejnosti, že mohou do škol žáci prvního stupně, a pak se ozývají, že si s tím neporadí, tak je to asi špatný postup.“

Anketa Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020) Dobře 95% Špatně 5% hlasovalo: 11485 lidí

Dále vzkázal, že je nutné se do něčeho, jako je normální situace, vrátit, hned jak to umožní zdravotní a epidemiologická situace. „Ale hlavní podmínkou toho je, že budeme schopni intenzivně chránit ohrožené skupiny,“ pověděl. Dodal ještě, že budeme moct říct, že jsme si s krizí poradili, až tehdy, když se s pandemií vypořádají i ostatní státy kontinentu.

Rozhodně bychom však neměli přistoupit na obětování soukromých svobod. Lidé, se kterými šéf nejsilnější opoziční strany mluvil, prý dobře vědí o ztrátě svých svobod, jsou to však připraveni akceptovat, ale pouze dočasně. „Nesmí to trvat ani o minutu déle, než je ze zdravotnického hlediska potřeba.“

Na konci rozhovoru však za něco vládu pochválil, a to za rychlost, jakým tu byla zavedena restriktivní opatření, což ODS měla podpořit. „Už nemluvím o způsobu a o chaosu, co tam byl, ale o tom, že vláda vyslyšela doporučení epidemiologů,“ zakončil.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Osm bilionů? Kde je chce vzít?“ „Pořád lepší, než dementní škrtání Topolánka s Kalouskem.“ Čtěte názory na Babišův velkolepý plán obnovy Prasárny, rozčílil se Babiš. Navrhl prý poslancům, aby se vzdali tří platů a nepřejte si vidět jejich reakci Kalousek nad novinami: Stovky agentů se chopily řízení země... Nechutné, to může udělat jen buran. Zaorálek ostře setřel divadelní podnikatele, žádající peníze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.