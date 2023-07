Fiala se fotil s hvězdami ve Varech. A vy jste taky herec, ptali se lidé

reklama

Ministerský předseda Petr Fiala si festival v Karlových Varech užil, setkal se zde osobně například se skotským hercem Ewanem McGregorem, který v sobotu převzal z rukou Jiřího Bartošky, prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, cenu Křišťálový glóbus. „Myslím, že mám velké štěstí, že mohu být hercem, mám rád to, co dělám," uvedl McGregor, která na festival vzal také svoji dceru Claru. „Je to jako sen, být tady," řekla Clara McGregorová.

Premiér Fiala se s McGregorem nechal zvěčnit se skleničkou šampaňského v ruce a fotografii poté sdílel na sociální síti Facebook.

Jeho fotografie na Facebooku vyvolala bouřlivou diskusi. Lidé si z Fialy utahovali, že je také dobrý herec a ptali se premiéra, zda se McGregorovi také pochlubil politikou své vlády, která sklízí kritiku.

„…Si myslí, že jste taky herec, ne? Vaše výkony jsou hodné Oscara. Politicky ovšem katastrofa,“ neudržel se diskutér Martin Vejslík.

„A pochlubil jste se mu, jak hlasovali poslanci ODS v otázce manželství pro všechny? Určitě by vás ,pochválil',“ napsala pod Fialův příspěvek Radka Fuksová.

Fiala si také potřásl rukou s Russellem Crowem, který získal Oscara za film Gladiátor a Zlatý glóbus za roli ve filmu Čistá duše. V pátek večer si herec Crowe na filmovém festivalu v Karlových Varech přidal do sbírky také Křišťálový glóbus za mimořádný přínos kinematografii.

„Moc rád jsem poznal Russella Crowea,“ připsal ke společnému snímku na Instagramu premiér.

I v tomto případě se ale ozvala v následující diskusi ostrá kritika.

„Chcimíři be like: Pane Russell Crowe, měl jsem vás rád, ale po tomhle už se na Gladiátora nikdy nepodívám,“ napsal jeden z přispěvatelů do diskuse.

Jiní například vyjádřili spokojenost, že si Fiala podal ruku s někým, za koho se „nemusí stydět“.

Na rozdíl od nálady lidí na sociálních sítích to alespoň podle fotografií, které premiér přidal na své sociální sítě, vypadalo, že jej v Karlových Varech čekalo ze strany veřejnosti přívětivé přivítání. Premiér se na místě fotil a prohodil pár slov se svými spoluobčany.

A nechybělo samozřejmě ani festivalové přivítání ze strany prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, kterého teprve ve středu pustili z nemocnice, kde byl kvůli komplikacím s virózou. Bartoška tradičně festival zahajuje a předává i jeho hlavní ceny.

Poprask svou účastí vzbudil premiér Fiala i během loňského pořádání filmového festivalu v Karlových Varech, kde byl tradičně přijat prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou a setkal se se slovenským premiérem Eduardem Hegerem.

„V Karlových Varech jsme se s Janou sešli s Eduardem Hegerem a jeho ženou Lucií. Byla to první příležitost, kdy se mohly naše manželky seznámit, a zároveň jsme zašli společně do kina na film. Vlastně to bylo takové sobotní rande ve čtyřech,“ podělil se tehdy na svém Facebooku.

Mnohé nejvíce zaujala fotografie z restaurace grandhotelu Pupp, kde premiér s manželkou večeřeli. Slavnostní galavečeři pro ně uspořádal Jiří Bartoška a nálada u bohatě prostřeného stolu byla podle fotografií výtečná.

Petr Fiala svému Facebooku svěřil, že měl možnost pohovořit si s řadou hostů festivalu.

Fotografie rozesmáté společnosti v grandhotelu ale mnohým přišla minimálně necitlivá vzhledem k tomu, že premiér nedávno občanům sdělil, že je čekají těžké časy a šok při pohledu na účty za energie.

Letos to ale někteří premiérovi fanoušci vidí jinak. Podle nich dokázal dostat republiku z marastu a za to si odpočinek na festivalu plně zaslouží.

