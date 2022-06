Fiala se schovává za válku. Tristní zjištění, takže... Šéf Podnikatelských odborů promluvil

Zrušit emisní povolenky i New Green Deal, zastavit dekarbonizaci a přestat českou elektřinu kupovat na německé burze. Radomil Bábek, předseda Podnikatelských odborů, má jasno v tom, co by českým podnikatelům a živnostníkům pomohlo nejvíce. Vládní kroky, které by snížily ceny energií. „Místo toho chce vláda rozdávat sto miliard na sociálních dávkách a příspěvcích, a to považujeme za zásadní chybu,“ řekl mimo jiné.

Jak podle něj zvládají podnikatelé a živnostníci současnou krizi, která přišla po covidu? „Řekl bych, že kromě toho, že přišla válka, také nastoupila nová vláda – další faktor, který výrazně ovlivňuje náš podnikatelský život. Válka na Ukrajině nás, kdo uvažují jako slušní lidé, zasahuje. Já osobně jsem velkým příznivcem Ukrajiny a velmi mě dráždí ruská agrese, takže například přijímání uprchlíků je pro mě standard a něco, co musíme udělat. Jinak si myslím, že ekonomicky – až na ceny pohonných hmot, nás válka příliš nezasáhla. To, co nás ekonomicky zasahuje, je úplně něco jiného,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Především je to podle Bábka politika Evropské unie, kterou Evropská unie už zhruba dva roky vede směrem k zelenému direktivismu. „Výrazné zvýšení cen energií a prudký nárůst inflace má velmi málo společného s válkou, i když se to někteří politici na válku snaží shodit. Zásadní pro nás, podnikatele a živnostníky, jsou vysoké ceny energií, a co vytýkáme za podnikatelské odbory vládě, že se nesnaží udělat nic, aby ceny snížila. Místo toho chce rozdávat sto miliard na sociálních dávkách a příspěvcích, a to považujeme za zásadní chybu,“ vysvětlil.

Bábek: Zrušit New Green Deal, emisní povolenky i dekarbonizaci

Redakci proto zajímalo, co by podnikatelům a živnostníkům v této době nejvíce pomohlo. Šéf Podnikatelských odborů se domnívá, že kroky proti inflaci a cenám energií a navíc větší pozornost politiků vytvořit k podnikání vhodné podmínky. „První část se týká nepochybně energií a cen inflace. V této oblasti bychom chtěli, aby česká vláda jednala v českém zájmu, v zájmu českých občanů a podnikatelů, aby zrušila emisní povolenky a vyvázala se z obrovské závislosti na Německu. To, že se vyvážeme ze závislosti na Rusku, je dobře, ale nemůže tvrdit, že se vyvazujeme ze závislosti na ruském plynu, když ho kupujeme pětkrát dražší z Německa. Jsem přesvědčen, že je třeba nastavit, překonfigurovat či zrušit New Green Deal a zastavit taktiku dekarbonizace. Naopak je v České republice potřeba znovu podpořit uhelné zdroje energie, aby se ceny vrátily na rozumnou mez,“ sdělil Radomil Bábek.

Domnívá se, že tyto kroky ovlivní vysokou inflaci, která je v České republice jednou z nejvyšších z Evropské unie. „A to právě proto, že doplácíme na energetickou, německou politiku, to je jejich právo. Oni mohou rozhodovat, jak chtějí, ale naše vláda se řídí Německem,“ podotkl. Druhou část pomoci by uvítal v oblasti rovných podmínek pro podnikání, o kterých se s vládou snaží vyjednávat. „Musíme konstatovat jako tristní zjištění, že vláda se schovává za válku na Ukrajině a bere si ji jako zástěrku pro to, aby nemusela zlepšit podnikatelské prostředí. A to mi vadí,“ sdělil.

EET je nutné zrušit bez náhrady

Podnikatelé a živnostníci prý nestojí o to, aby je stát podporoval nějakou formou finanční injekce. Potřebují změnit energetickou politiku, protože ta nynější táhne ceny vzhůru. „Je třeba ji změnit, aby ceny klesly dolů, a vláda pak nemusí vyplácet miliardy na příspěvcích a přídavcích,“ navrhl. Vadí mu také, že ačkoliv pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů sice tvrdí, že nejsou levicoví, levicově se chová. „Zásahy do energetického trhu, emisní povolenky, New Green Deal, dekarbonizace a burza v Lipsku, na které musíme kupovat naši vlastní energii a dotace do elektromobility, to vše jsou ryze socialistické nástroje řízení především energetické politiky. Ať vláda přestane zasahovat do energetické politiky a odstraní tyto zásahy. A naopak ať nerozdává peníze, protože to jsou levicové postoje,“ vyzval.

Bábek naopak vítá plánované zrušení elektronické evidence tržeb, podle něj je třeba zrušit EET bez náhrady, protože šlo vždy pouze o politický nástroj Andreje Babiše. „Dnes se začínají ozývat Babišovy pohrobci – nejen z hnutí ANO, ale i spolků, jako jsou Hospodářská komora České republiky nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu, že by byla škoda ji zrušit a lze ji zachovat jako dobrovolnou. „Jejich snahy nejsou nic jiného než snaha zakonzervovat EET, aby ve chvíli, kdy se jim to bude hodit a budou mít politickou sílu, ji zase udělali povinnou. Velmi držíme v tomhle Stanjurovi (Zbyněk, ODS, ministr financí, pozn. red.) palce, aby se mu podařilo prosadit zrušení EET. A oceňujeme, že si stojí za svým,“ zhodnotil Radomil Bábek.

Digitalizace státní správy jde velmi špatně

Kritikou naopak nešetří směrem k digitalizaci státní správy, která má ulehčit život právě těm, kdo podnikají. „Digitalizace jde obecně velmi špatně. Utraceno bylo sto miliard a kde nic, tu nic. My se na věc díváme z úhlu živnostníků a podnikatelů. Digitalizace státní správy je v pořádku, pokud nám to pomáhá. Jenže ona nám nepomáhá, naopak nás poškozuje,“ řekl.

Jako jeden příklad za všechny uvedl datové schránky. „Datové schránky existují 14 let a za 14 let si je dobrovolně pořídil jen zlomek živnostníků, možná 10 až 15 procent. A nyní přichází chvíle, kdy ji musejí mít od 1. ledna 2023 povinnou. Diskutoval jsem o tom s poslanci, kteří mi řekli, že živnostníci měli na pořízení 14 let, takže když ji nechtějí dobrovolně, budou ji mít povinně. To je úplně zvrácené myšlení. Odvětil jsem, aby si položili otázku, proč si ji živnostníci nepořídili dobrovolně? To je proto, že jim k ničemu není. Jediný, komu bude prospívat, je stát. Takže já jako živnostník musím mít datovou schránku ve prospěch státu? To není demokratické. Digitalizaci tedy podporujeme, ale ten způsob je katastrofální,“ shrnul Bábek.

S tím souvisí také kontrola a dohled státu. Ale vláda prý chce spíše než dohled ulehčit život státní správy: „Státní správa přichází s takovými věcmi, protože jí to ulehčuje život, ale nemyslí na dopady na živnostníka, zda je mu to k něčemu dobré a zda nejde o zátěž. To je špatně,“ uvedl s tím, že o zrušení povinnosti mít datovou schránku i ochraně osobních údajů nyní vyjednává s politiky.

O podnikateli zjistíte na internetu všechno

Co se ochrany osobních údajů týká, vadí předsedovi Podnikatelských odborů skutečnost, že kdokoliv má možnost si v obchodním rejstříku zjistit o majiteli firmy všemožné informace včetně rodného čísla, bydliště, dluhů i financí společnosti. Dříve šlo o informace pouze na požádání. „Srovnejte to s GDPR – s ochranou osobních údajů – a zjistíte, že je to jiný svět. Občané, kteří nepodnikají, jsou chráněni. Úřad pro ochranu osobních údajů dbá, abyste nepoužila něčí e-mail, ale když někdo podniká, tak anonymně a veřejně zjistíte všechno. A pak půjdete na Google a zjistíte, jak vypadá jeho dům, kdo jsou sousedé, jestli má na Facebooku děti a tak dále. My tvrdíme, že je to režim minulosti a je třeba ho výrazně změnit,“ vyzval Radomil Bábek.

„Pořád čekáme, kdy se česká vláda začne starat o podnikatele a živnostníky a především o ty malé a jejich potřeby nejen verbálně. Zatím slýcháme, jak o nás mají zájem, ale skutek utek,“ dodal.



