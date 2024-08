Fiala si tleskal za „levnější potraviny“. Z ulice křik: Nakupujeme v akcích, profesore Nutello

„Ceny potravin se snížily, a to výrazně. A snížily se nejvíc ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Meziroční pokles je teď kolem 3,8 procenta a takovým poklesem cen potravin se teď nemůže pochlubit žádná jiná členská země OECD,“ řekl nedávno premiér Petr Fiala na mezinárodním agrosalonu Země živitelka. A tak jsme se zeptali lidí napříč republikou, co oni na to…

Fialo, koukni na platy

„Je to pí***ina. Nevím, do jakých průzkumů se profesor Nutella zrovna podíval, ale ceny se za poslední rok dost slušně navýšily. Navíc platy nahoru nešly, takže je to bída. V Německu mají některé komodity lepší kvalitu a proto tam lidé jezdí stále nakupovat. Ne všechno je výhodné, ale vzhledem k jejich kupní síle je to pořád láce,“ řekl ParlamentnímListům.cz Jan z Prahy s tím, ať se Fiala hlavně zamyslí nad našimi platy.

„Za hranicemi nakupuju hlavně prací prášky a uzeniny, jejichž kvalita je neporovnatelně vyšší. Já sice neperu, ale říkala to máma. Jejich párky v konzervě jsou opravdu mnohem lepší než u nás. To poznáte. Lépe chutnají a nelovíte flaksy ze zubů,“ dodal muž ve středních letech, který bydlí v pronájmu.

Lenka, máma dvou dcer z Olomoucka, poznamenala: „Všechno je pořád strašně drahý. Týdenní nákup mě stojí dva tisíce. Všechno kupuju hlavně v akcích. Ostatně se zaměřuju hlavně na ně a nemám pocit, že by se ceny snižovaly. Chleba, rohlíky, tam už je cena dlouho stejná. I když skoro tři koruny za rohlík, to je dost. Pečivo a ovoce se zeleninou jsou prostě drahé.“

Pochvalovala si nicméně, že ceny pohonných hmot jdou momentálně dolů, takže naposledy tankovala benzín litr za 36,30 korun. Pracuje ve službách a určitého navýšení platu se prý dočkala, ale zmínila: „Já mám pořád málo. Potřebovala bych o patnáct tisíc korun víc, ale to bych se do té práce už musela odstěhovat“.

Když se jí ParlamentníListy.cz zeptaly, jestli se jako konzument musela v něčem omezit, odvětila: „Už nekupuju brambůrky k televizi. Za malý sáček pětatřicet korun, když není v akci, dávat nebudu. Ostatně i když v akci jsou, tak jsou drahé. Kdysi dávno stávaly dvacet korun, to se ještě dalo.“

„To je kravina. Potraviny jsou dražší. Dám příklad. Pijeme balenou vodu. Vyhlížíme proto slevové akce a nebudeme kupovat petku za dvacet, když ji můžeme koupit za deset korun. Brácha teď někde objevil obchod, kde mají dvoulitrovku za pět korun. Jde o prodejnu s nízkými cenami,“ sdělila třeba Eva z Poděbradska.

A hlavně důchodci žalují

Podle Fialy se pokles cen povedl především díky vytrvalému tlaku vlády a snížení sazby daně z přidané hodnoty na potraviny z 15 na 12 procent. K tomu je třeba říct, že jsou Češi evropskými lídry v nakupování ve slevových akcích, což nám většina dotázaných potvrdila, a za poslední rok se prodeje zboží v promocích ještě navýšily.

„Ať se Fiala jede podívat do německého Kauflandu a vyslechne si Čechy, co tam jezdí nakupovat léta. Ti mají přehled. Ti by mu to vysvětlili a myslím si, že by nestačil utíkat,“ sdělil důchodce Bohumil z Rakovnicka.

A dodal: „Kupuju hlavně v akcích a nemohu si dovolit to, co bych opravdu chtěl. Musím se pořád dívat na ceny. Vzhledem k výdělkům pracujících, nemluvě o důchodcích, je to bída. Ti si musí rozmyslet, jestli zaplatí dřív činži, léky nebo jídlo. Živím se hodně chlebem a někdy si na to něco dám. Jsem piják čaje, protože pivo či víno už si taky nemohu dovolit. Člověk se musí uskrovnit, ale je nenormální, co se v tomhle státě všechno zdražilo. Na co se podíváte, je dražší.“

„Stali jsme se oběťmi nadnárodních řetězců, zatímco vláda likviduje naše zemědělství. Naše potravinová soběstačnost je zlikvidována již dlouho. Oproti západní Evropě mají místní třetinové platy. Chodím mezi lidmi a neproducíruju se jako pan Fiala mezi špičkami Evropské unie, které provozují politiku ničící celou Evropu,“ podotkl nakonec.

Senior Petr z Chebska, který provozuje penzion, zmínil: „To je lež. Včera k tomu hovořila ekonomka Švihlíková. Jako důchodce nakupuju v akcích a ty nelze počítat. Celkově ale necítím, že by se potraviny zlevňovaly. V Polsku jsou laciné, ale tam je daň z přidané hodnoty (DPH) na potraviny sedm procent, kdežto my máme dvanáct. Celá ta mašinérie je příšerná.“

Následně podotkl: „Do Německa už nejezdím, protože se to nevyplatí. Nakupoval jsme tam do penzionu speciální kávu, ale už ji tam moc nemají a nahrazuji ji kávou ze specializovaných obchodů a běžný kafař to nepozná. Když tady nakupuji v akcích, tak to v Německu za ty ceny neseženu. Prostě nakupuju ve slevách a větším množství anebo v síti obchodů Výprodejové potraviny z celé Evropy.“ Slova o tom, že ceny potravin klesly, považuje za „Fialovo sladké řeči“ a dnešní vládu za bandu amatérů.