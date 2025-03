Fiala spěchá za „koalicí ochotných“. Jeho tým vypustil video. Výprask přišel ihned

Video začíná dramatickou hudbou a záběrem na premiéra Fialu u řečnického pultu. Poté přijde střih na premiéra Fialu přistupujícího k vojenskému letadlu. U letadla Fialovi salutuje voják. Další voják jej doprovází do letadla. V letadle pak Fiala skloněn nad papíry odlétá do Francie na jednání koliace ochotných. „Odlétám na setkání v Paříži, které se týká pomoci Ukrajině a také zabezpečení bezpečnosti do budoucna,“ provází video premiérův hlas. Následují dramatické prostřihy na vrtuli letadla.

Poté premiér Fiala přestupuje do limuzíny a uhání po francouzské dálnici doprovázen modrými majáčky. „Je zde naprostá shoda o nutnosti podpory Ukrajiny a podpory silné ukrajinské armády,“ zní premiérova slova při záběru průjezdu limuzíny kolem Eiffelovy věže. „To znamená dodávané zbraně, to znamená pomáhat i s výcvikem vojáků, to znamená také podpora ukrajinského obranného průmyslu a to znamená také výměna zpravodajských informací,“ zní hlas premiéra do záběrů setkání Fialy s francouzským premiérem Emmanuelem Macronem.

Poté se v záběru objevují další hlasy států koalice ochotných vítajících se s Macronem. Jejich příchod je lemován dramatickou hudbou a slovy premiéra. „Na tom všem a hlavně na té myšlence, že je třeba silná ukrajinská armáda teď a silná ukrajinská armáda do budoucna jako odstrašení vůči Rusku, na tom je jasná shoda,“ dozněl Fialův komentář při záběru Emmanuela Macrona pózujícího s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským pro fotografy.

„Ukrajina musí zvítězit, jinak je to prohra pro celou západní civilizaci,“ podělil se se svým přesvědčením s premiérem Adam Janek.

Přišel i požadavek na to, aby ČR poslala na Ukrajinu svou armádu. „A my pošleme naše vojsko? Bude to potřeba, jinak jsme koalice nepotřebných,“ myslí si Martin Hruška.

„Naprostý souhlas, není kde a kam ustupovat,“ vysvětlil premiérovi Radek Buršík.

Jenže nepršely jen pochvalné nebo podporující komentáře. „Pokud to myslíte vážně, že vám jde o mír na Ukrajině a naši bezpečnost; podejte demisi i s tou vaší válkychtivou vládou psychopatů,“ dočetl se Fiala pod svým videem.

Přišly i pochyby, zda je koalice ochotných na straně dobra, či zla. „Koalice ochotných, to je jako hra na ‚rychlé šípy‘ nebo ‚bratrstvo kočičí pracky‘,“ ptala se v diskusi jedna z diskutujících.

Podle Rudolfa Hájka ovšem válka na Ukrajině není naší válkou. „Není to naše válka. Chcete nás do ní zatáhnout. Nemáte na to od voličů mandát. Jste koalice všehoschopných ničemů,“ myslí si Hájek.

Zazněl i názor, že příměří na Ukrajině brání Fialova vláda. „Nejdříve se musíme zbavit vás a té šmejdoparty a pak nastane mír. Hnus fialový,“ zaznělo v diskusi.

Přišly i pochyby o tom, zda jsou premiérova slova míněna vážně. „A bude se něco reálně dělat, nebo stačí jen opakovat samozřejmosti?“ dostal premiér v diskusi otázku na komoru.

Josef Milkovec zvěstoval koalici ochotných neslavný konec. „Koalice ochotných dopadne jako kolonie malomocných. Nikdo s nimi nebude chtít mít nic společného, předpokládám,“ napsal.

Podle Radka Černého je za vším jen snaha o udržení se u výnosných politických pozic. „Koalice ochotných drbanů, psychopatů a sociopatů k válce si chce jen zajistit strašením lidí svoji moc a zůstat u koryt,“ je si jistý Černý.

A padl i návrh, jak válku zastavit okamžitě. „Tak tam přestaňte posílat peníze, jinak míru nedosáhnete,“ zaznělo.

Na přetřes se dostaly i obavy, zda koalice ochotných není proti principu Severoatlantické aliance. „Koalice ochotných, co to je? Pak tedy rozpusťte NATO, k čemu ho tedy máme? Nebo půjdete i proti USA? Šašci, kteří věří, že válka a vystrašení lidé je drží u moci, a je jim úplně jedno, co bude s Ukrajinou a Ukrajinci,“ rozčílila se v diskusi Stanislava Pawlas.

Nepovede koalice ochotných k našemu zapojení do války? I taková otázka zazněla. „Ochotni k cizí válce. Ochotni poslat naše syny umřít za koho?“

Zazněl i odsudek lidí, kteří s premiérem Fialou a koalicí ochotných nesouhlasí. „A v diskusi zase jen debilita proruských šmejdů! Jste opravdu k zblití, debilní lůzo!“

„Koalice ochotných chcimírů chrastící atomovkami je volba do pekel, jdi si prohrábnout patrony a zklidni hormon do doby, než vás na podzim vyměníme,“ oznámil premiérovi Martin Jech.

Premiér Fiala byl poučen i o tom, že by si nyní měl balit na Úřadě vlády a tiše sledovat amerického prezidenta, aby se poučil, jak se dělá zahraniční politika. „Hlupáku, že jste pro mír na Ukrajině nedělali třeba před rokem? Teď si sedni, začni si balit Úřad vlády a uč se od Donalda, jak se to dělá. Šašku.“

