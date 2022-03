Fiala v Kyjevě? Pomohlo to, zaznělo. OSN a další jsou prý k ničemu

reklama

Cílem útoku ruských okupačních vojsk na Ukrajině jsou opět i civilní objekty. Kryt v divadle v Mariupolu bombardování vydržel. Zachranáři z něj postupně vyprošťují lidi uvězněné pod troskami. Do úkrytu se tam podle novinářů schovalo tisíc žen a dětí.

Už tři týdny prý Perebyjnis kvůli situaci v jeho domovině pořádně nespí. „Neustále komunikujeme s centrálou, i v noci. A když ne, nemůžu se nepodívat do telefonu, jestli nezačalo další bombardování," uvedl.

Perebyjnisovým hlavním úkolem je jednat s českou vládou a s českými humanitárními organizacemi. „Nejdůležitější úkol je zajistit politickou podporu České republiky a samozřejmě zbraně,“ řekl ukrajinský diplomat k činnosti velvyslanectví v době války.

Spát mu prý nedala ani cesta českého předsedy vlády Petra Fialy (ODS) a dalších dvou premiérů, Polska a Slovinska, do Kyjeva. „To jsem vůbec nespal, sledoval jsem ty události. Přiznám se, že jsem měl starosti. Dozvěděl jsem se o cestě těsně předtím, než se o tom dozvěděla veřejnost,“ podotkl.

Věří, že tato akce premiérů evropských zemí by mohla odstartovat další návštěvy vrcholných politiků v Kyjevě. „My v to doufáme. Náš prezident řekl, že zve všechny světové politiky a lídry, aby přijeli do Kyjeva. Tím by ukázali svou podporu a solidaritu. Bylo by to velmi důležité a symbolické gesto. Nepřetržité návštěvy světových politiků by přispěly k bezpečnosti,“ míní ukrajinský velvyslanec.

Jedním dechem dodal: „Kdybych řekl, že jsem ale neměl strach, tak bych nemluvil pravdu. Ale na druhé straně byl jsem přesvědčen, že to dobře dopadne, protože vím, jak zodpovědně se k tomu staví ukrajinské bezpečnostní složky a armáda. Vím, že jsou schopny zajistit ochranu vrcholných politiků ze zahraničí.“

„Souhlasím s panem premiérem Fialou, že je těžké změřit rizika a přinos. Tady nejde uvažovat racionálně, tady se musí prostě rozhodnout: buď ano, nebo ne. A jsem rád, že se pan premiér rozhodl pro ano,“ reagoval na otázku, zda míra rizika této cesty nepřevažovala nad jejím přínosem.

Když se premiér Fiala ze schůzky v Kyjevě vrátil, mluvil o tom, že na ní padl návrh na vytvoření skupiny zemí, jež by mohly poskytnout azyl ruským vojákům, kteří se rozhodnou nebojovat a dezertují.

Nad otázkou, zda si umí představit takové ruské vojáky i v Česku, se velvyslanec Ukrajiny dlouze zamyslel, nadechl se a řekl: „Já nevím... to je na Česku, jestli to umožní. Tato otázka se diskutuje velmi dlouho. Je podle mě rozumné umožnit těm, kteří nechtějí bojovat, odejít z ruské armády.“ Doufá, že informace o takové možnosti se k ruským vojákům dostane. „I když je ta ruská propaganda a omezování informací velmi tvrdá, tak v současném světě je těžké něco utajit. Ten, kdo chce, tu informaci získá. Internet funguje i ruských vojáků. Taková informace by se šířila velmi rychle,“ domnívá se.

Velvyslanec Perebyjnis uvedl, že každý, kdo neprotestuje proti Putinovi v Rusku, je za tu válku zodpovědný. Je to fér vůči lidem, kteří v Rusku nemají dost informací? „Jestli je to fér? Každý člověk nese díl zodpovědnosti za vládu, kterou má, protože proti tomu neprotestují, nevycházejí na náměstí a nedělají nic proti tomu, aby se zbavili této vlády. Jsem přesvědčen, že každý nese svůj díl,“ trvá diplomat dál na svém názoru, že válka je vinou celého ruského národa, jenž dovolil takový režim v zemi prosadit.

Argument, že Rusové mají strach protestovat, protože jim hrozí 15 let vězení, není podle něj dostatečný. „Proti Ukrajincům dnes stojí ruské tanky, přesto vycházejí ven s ukrajinskými vlajkami, protestují a křičí na ně, aby vypadli z jejich země. Tady by mohl být strach mnohem větší, než jít před policisty na Rudém náměstí v Moskvě,“ řekl s tím, že Rusové, kteří protestují, si úctu zaslouží. „Ale bohužel takových jsou jen stovky na 150milionovou zemi,“ podotkl.

Podle Perebyjnise se z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského stal lídr, jenž promlouvá k světu. „Je to velké překvapení. Jsme velmi pyšní na našeho prezidenta, na to, jakým je lídrem, jak se chová, jak dokáže sjednotit národ pomocí krátkých a působivých vzkazů. Bezpochyby se z něj stal světový lídr, je to lídr svobodného světa,“ prohlásil Perebyjnis, jenž s ukrajinským prezidentem mluví skrze lidi z jeho prezidentské kanceláře. V kontaktu jsou téměř každý den.

Mohl by se svět kvůli bezletové zóně nad Ukrajinou, po které Zelenskyj volá, dostat do třetí světové války? „Samozřejmě nemůžeme vyloučit nic. Putin se chová tak, že si nemůžeme být jisti, jestli se chová racionálně. Samotný útok na Ukrajinu je šílenství. Nevíme, jaká úroveň šílenství ještě v Kremlu existuje,“ řekl ukrajinský diplomat.

Osobně v takovou eskalaci konfliktu nevěří. „Já osobně na jadernou válku a na třetí světovou válku nevěřím, protože Rusko, jak se ukázalo, není žádná velmoc, ani vojenská. Rusko uvízlo v Ukrajině a Ukrajinci mu způsobují obrovské ztráty, které nemělo nikdy ve své historii během tak krátkého času. Rusko nikdy nebude schopno vést válku proti tak obrovské přesile jako je NATO. Rusko rozumí jen síle, kdyby Západ ukázal více síly už dříve, Rusko by nezačalo tuhle válku,“ odvětil na dotaz o možném zapojení NATO do konfliktu v podobě uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou. „Možná bych také měl obavy na místě světových lídrů, jsou zodpovědní za své státy, ale ve 21. století, když jeden stát se rozhodne zničit jiný, zabít jeho národ, tak nikdo nemůže nic udělat?“

Poukázal na počet mezinárodních organizací, OSN, Rada Evropy, bezpečnostní organizace, že jsou prostě neúčinné. A nikdo nic nemůže udělat? „Musíme ale něco udělat, abychom tuto válku zastavili, protože to hlavní nebezpečí je ze vzduchu. Žádáme Západ, aby uzavřel nebe nad Ukrajinou, nebyl by to přímý vojenský střet s Ruskem. Proboha, musíme něco udělat, abychom tuto války zastavili. Kdyby Západ varoval Rusko, že uzavírá nebe, netrouflo by si Rusko toto porušit,“ doufá Perebyjnis.

Věří, že se podaří tuto válku uzavřít diplomatickou cestou? „Věřím, že se podaří tuto válku ukončit... asi by to měla být diplomatická cesta. My jsme na to připraveni,“ řekl.

Je Ukrajina schopna vůči Rusku udělat ústupky? „Jakákoliv dohoda bude kompromis, víme, že budeme muset přistoupit na kompromisy, ale to musí i druhá strana. Červené linie jsou suverenita Ukrajiny a územní celistvost Ukrajiny. Požadavky, které dnes Rusko klade, nejsou pro nás přijatelné, předpokládají kapitulaci Ukrajiny, na to nemůžeme přistoupit,“ připomněl.

Územní celistvost prý znamená Donbas i Krym. „Územní celistvostí myslíme území Ukrajiny včetně Krymu a Donbasu. Jednat můžeme o míře decentralizace pro určité regiony, o věcech spojených s budoucí bezpečností, co se týče NATO a neutrality. Předpokladem je zastavení války, palby a odchod ruských vojsk. Jednat se samopalem u hlavy není jednání,“ sdělil.

Dokáže si představit, že by se na jednání sešel Putin se Zelenským? „Ano, samozřejmě, to si dokážu představit,“ zmínil ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis.

