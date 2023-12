Fiala v Rakousku – s kancléřem Nehammerem si notovali. Ale zbývá jim necelý rok

reklama

„Naše země se shodují v tom, že EU nutně potřebuje reformu migrační politiky. Současná situace je neudržitelná a potřebujeme velmi rychle najít společné evropské řešení. Naše země volají po posílení zabezpečení vnější schengenské hranice, rychlejším vyhošťováním a spolupráci se třetími zeměmi. Musíme nelegální migranty odrazovat od toho, aby se do Evropy vydávali a bojovat proti pašerákům a obchodníkům s lidským neštěstím,“ míní český premiér.

Zmiňuje také situaci ohledně dopravní infrastruktury. „My chceme do 10 let dostavět klíčové dálnice, a to se týká i dálničních spojení do Rakouska. Do 4 let bude konečně otevřen úsek D3 přes Dolní Dvořiště a dálnice Brno–Vídeň by měla být hotová do roku 2031,“ uvádí.

S kancléřem @karlnehammer jsme se shodli na tom, že česko-rakouské vztahy jsou snad nejlepší, co kdy byly. Máme podobný pohled na výzvy zahraniční a evropské politiky a máme zájem na rozvíjení konkrétní spolupráce.

Naše země se shodují v tom, že EU nutně potřebuje reformu…



— Petr Fiala (@P_Fiala) December 4, 2023

Pochvaluje si také rakouský kancléř: „Rakousko a Česká republika jsou nejen sousedy, ale i blízkými přáteli a partnery v mnoha důležitých otázkách. Týká se to boje proti nelegální migraci, evropské perspektivy států západního Balkánu i spolupráce na protiraketovém štítu Skyshield pro Evropu. Naši dobrou spolupráci chceme dále rozšiřovat. Děkuji vám, pane Fialo za Vaši dnešní návštěvu Vídně a velmi otevřená jednání!“

Doplnil, že se také společně pomodlili za památku nedávno zesnulého Karla Schwarzenberga. „Schwarzenberg byl velkým státníkem a osobností, která zanechala výraznou stopu jak v České republice, tak v Rakousku,“ uvedl rakouský kancléř.

— Karl Nehammer (@karlnehammer) December 4, 2023

Toto souznění však nemusí vydržet dlouho. Mandát vlády Karla Nehammera se blíží ke konci. K moci se dostala v roce 2019, kdy proběhly předčasné volby po aféře Ibiza-gate tehdejšího šéfa rakouských Svobodných Stracheho. S přehledem tehdy zvítězil i rakouští lidovci se 71 křesly, zatímco FPÖ (Svobodní) 20 křesel ztratili a měli pouze 31. Procentuálně ÖVP měla 37,5 % hlasů, FPÖ jen 16,2. Volby musejí proběhnout před koncem mandátu vlády, tedy před 23. říjnem. Spekulovalo se, že by k nim mohlo dojít už na jaře, zatím to ale vypadá, že proběhnou v září.

Podle posledních průzkumů se situace obrací. Průzkum z konce listopadu dává FPÖ 30 % hlasů, naopak ÖVP 20 %. Podobný průzkum, ovšem na dvakrát větším vzorku ukazuje dokonce 32 % hlasů pro Svobodné, ale zároveň také větší výsledek pro lidovce. A průzkum pro volby do europarlamentu pak dává lidovcům 23 % hlasů a FPÖ již zmíněných 30 %.

Austria, Market poll:



FPÖ-ID: 30 %(+1)

SPÖ-S&D: 24 %

ÖVP-EPP: 20 % (–1)

NEOS-RE: 11 % (+1)

GRÜNE-G/EFA: 8 % (–1)

BIER-*: 3 % (–1)

KPÖ-LEFT: 2 %



+/– vs. 16.–19. October 2023



Fieldwork: 21.–32. November 2023

Sample size: 800



? https://t.co/eu8YwSAYra pic.twitter.com/7Cv7CU1NUc — Europe Elects (@EuropeElects) November 27, 2023

Austria, Peter Hajek poll:



FPÖ-ID: 32 %

ÖVP-EPP: 22 %

SPÖ-S&D: 22 % (+1)

GRÜNE-G/EFA: 9 % (–1)

NEOS-RE: 9 %



+/– vs. 9.–12. October 2023



Fieldwork: 22.–29. November 2023

Sample size: 1600



? https://t.co/XWpToewZ7C pic.twitter.com/PkuRRQGS5c — Europe Elects (@EuropeElects) December 1, 2023

Austria, Hayek poll:



European Parliament election



ÖVP-EPP: 23 % (–12)

SPÖ-S&D: 24 %

FPÖ-ID: 30 % (+13)

GRÜNE-G/EFA: 12 % (–2)

NEOS-RE: 7 % (–1)



+/– vs. 2019 election



Fieldwork: 22.–29. November 2023

Sample size: 1600

? https://t.co/XWpToewZ7C pic.twitter.com/USkID69Qp7 — Europe Elects (@EuropeElects) December 2, 2023

