Fialo, táhni do Brna, banderovci, vylezte! Groteska před vládou. Ale pak přišli míroví bubeníci…

„Ať táhne Fiala zpátky na Masarykovu univerzitu do Brna. Ale asi i odtamtud by ho studenti vyhnali,“ řval jeden demonstrant. „Banderovci, vylezte, kto komandir vašeho otrajada,“ křičel druhý. „Jednou tam bude místo té zločinecké vlajky viset zločinec Zelenský,“ halasil další. Všichni tři hleděli ke Strakově akademii, sídlu české vlády, před níž je vyvěšena ukrajinská vlajka.

Trochu groteska, nicméně šlo o maličkou demonstraci s názvem „Stop uplatňování rasistického přístupu českých státních orgánů a českých soudů vůči původnímu českému slovanskému obyvatelstvu!“ Byli jsme při tom.

Za řidiče Bejvla

Akci svolal člen Národní demokracie Miroslav Kelnar na protest proti tomu, že řidiče Daniela Bejvla propustili z Dopravního podniku hlavního města Prahy kvůli xenofobii a agresivnímu chování. Ten vyhodil v únoru dost drsným a nevybíravým způsobem, alespoň podle videa svědka události, ukrajinské cestující z tramvaje, kterou řídil.

„Pro profesionálního řidiče je jeho dopravní prostředek jako obývák a to dítě tam všude skákalo. Prý ten Ukrajinec na něj ještě plivl. Dělám ve zdravotnictví a vím, jak je to nebezpečné, protože z Ukrajiny se k nám šíří tuberkulóza,“ řekla také do mikrofonu jedna z mluvčích a další sdělil třeba toto: „Rakušan, Černochová a další mají velmi stažené zadečky, protože se změnami v USA vůbec nevědí, která bije.“

Fotogalerie: - Bubnování proti vládě

„Cítím hanbu za to, že se nepodařilo tuhle vládu odstavit od koryt. Už dva roky sem před Úřad vlády chodíme, voláme po její demisi a ta vláda přežívá. To je ostuda českého národa. Tak zločinná vláda tady ještě nebyla. To nemá obdoby, co se tady za pětikoalice urodilo. Už se nám ji nepodaří sundat, ale doufám, že teď budou voliči vybírat lépe, odpovědněji, aby se podobní výlupci už nikdy nevrátili,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Kelnar a pokračoval o, jak on říká, obětech režimu: „Bejvl byl za hádku v tramvaji okamžitě vyhozen ze zaměstnání. Tak se s našimi občany jednat nedá. Když Ukrajinec zabil v Brně Roma Nicolase Zahrádku, byl osvobozen. Je před zákonem čistý jako lilie. Slávek Popelka za své názory stále bručí v base. Sám jsem byl v supermarketu napaden, a když jsem se bránil, dostal jsem větší pokutu než útočník.“

Kousek od minidemonstrace postávali její odpůrci s ukrajinskými vlajkami, například Tereza Hofová ze skupiny Illuminati, chránění policisty. Následně nám na kameru s úsměvem vystrčila prostředníček. Naproti vládě také seděl chlapík s nápisem „Dejte Zelenskému letadla, rakety a všechno, co potřebuje. Děkuji“, který držel tak, aby mu nebylo vidět do obličeje. Ještě později přivezl cyklista na vozíku transparent, na němž stálo: „Kdo papouškuje ruskou propagandu, nechce mír, pouze kolaboruje.“

Za světový mír

Mezitím byly z dálky slyšet bubny. Od Letné se k vládě vinul dav, který měl ve svém čele právě bubeníky. Bubnování je při jakékoliv příležitosti až magický rituál a stejně zapůsobil na Kelnera příchod „posil“. „To jsem nečekal. Na Protiproud jsem napsal dopis, že doufám, že se sejde alespoň dvacet lidí. Jsem ohromen, jsem nadšen,“ dodal.

Šlo o Český pochod za mír, jenž začali prý před dvěma lety pořádat hasiči v Karlových Varech, ale posléze se myšlenka nenásilného protestu rozšířila po republice. V průvodu nesli účastníci obrovskou státní vlajku a různé cedule s nápisy. Jedna paní přišla třeba s citátem amerického novináře a spisovatele Ernesta Hemingwaye: „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“

S nimi dorazila i starší bubenice Jana s cedulkou nad hlavou: „Vraťte nám, co jste vzali!“ „Je to čím dál horší. Všechno se strašně zdražuje. Víte, kdyby se věnovaly prostředky vynaložené na zbrojení raději do zvelebení naší země, tak bychom si všichni žili jako králové, protože země by nás uživila,“ řekla a ohledně války na Ukrajině dodala: „Trump a Putin jsou účastníky vysoké hry, jak tomu všichni říkají. Ale tak to dopadlo. Někdy se to tak semele. Když není někdo ochoten a nemá na to ani buňky, aby se snažil o dialog a mír, tak přijdou ti silnější a začnou to vyřizovat za něj.“

Podle dohlížejícího policisty mohlo v tu chvíli být na protilehlém prostranství od vládního sídla na sto padesát protivládních demonstrantů, podle autora tohoto článku, který nemá moc dobrý odhad, jich mohlo být ještě víc. Následně šli přímo před Strakovku bubnovat a pořvávat dost naštvané komentáře, až se nakonec vydali budovu obejít. V průvodu bylo i několik psů, kteří si to očividně moc neužívali. Nejspíš si mysleli: „Proč nás sem páníček bere, to je nějaká pomsta? Mám to ale psí život!“