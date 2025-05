Fialovu show s Pazderkovou narušila žena s velmi nepříjemnou otázkou

Přišli sice většinou příznivci a členové koalice Spolu, do sálu v libereckém hotelu Liberec se však vetřela i hlasitá menšina rebelů. Ať už kritiků vlády, tak propalestinských, respektive protiizraelských aktivistů. Lidí přišlo dost, do sálu se všichni nevešli a mnozí zůstali venku. Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3887 lidí

V úvodním šotu jsme se dozvěděli burcující hesla, že jde o naši bezpečnost, budoucnost, a prostě teď prý jde o všechno. Poté už přišla Iva Pazderková a premiér Petr Fiala a rozběhl se kolotoč otázek a odpovědí. Pazderková vyzvala přítomné, aby se ptali na všechno, že žádná otázka není nevhodná či tabu.

„Dnes v České republice žije přes milion cizinců. My přestože máme nízkou porodnost, tak je u nás největší počet obyvatel od konce druhé světové války. Máme skoro 11 milionů obyvatel. Je to díky tomu, že sem přicházejí lidé z jiných zemí a pracují tady. Můžeme být hrdí na to, a já jsem jako premiér této země hrdý, že to ani nevíte, že tu žije tolik cizinců, protože s nimi nemáme problémy, naše společnost je přijímá a oni se dokáží do naší společnosti integrovat," řekl premiér v odpovědi na jednu otázku. Dle něj je u nás na pracovním trhu 900 tisíc cizinců. „Kdybychom je neměli, tak si s tím v některých oblastech ani neporadíme," uvedl a jmenoval například zdravotnictví a zemědělství.

Buď vyhrajeme, nebo se posuneme někam k Maďarsku a Slovensku

„Jakým způsobem se opět stanete premiérem této země?" zeptala se současného premiéra jeho příznivkyně. „Věřím, že vyhrajeme. Není to však založeno jen na víře. Tuto politiku dělám 12 let. A po celou dobu pořád poslouchám - pane profesore, s tou akademičností, slušností, jak mluvíte a vysvětlujete lidem, tím nemůžete uspět. Nezvednete ODS. Zvedl jsem ji. Nevyhrajete volby. Vyhrál jsem volby. Nebudete premiér, nesestavíte vládu. Sestavil jsem vládu. Nevydrží vám vláda, musíte být tvrdší. Vydržela. Bude to první středopravicová vláda od poloviny devadesátých let, která dokončí funkční období," připomněl.

„Teď zase poslouchám - takhle nevyhrajete volby. Jasně, když se podíváte na kampaň hnutí ANO - je masivní, brutální, neštítí se ničeho. Proč bychom si ale nevěřili my, kteří jsme je porazili, že je porazíme znovu. Já v tom zas tak velký problém nevidím," konstatoval Fiala. „Věřím tomu, že znovu přijdou naši voliči, i ti, které jsme třeba zklamali. Budou si vědomi o co v této zemi jde a znovu nám dají svůj hlas. Vždyť nejde o souboj mezi levicí a pravicí, jestli budou nižší nebo vyšší daně. Kdo toto říká, žije v iluzi. Toto je souboj o charakter této země. Buď ho vyhrajeme, nebo se posuneme někam k Maďarsku a Slovensku," tvrdil.

„Pokud tyto volby prohrajeme, a nebude vládnout koalice, která vládne teď, nejenom že to znamená riziko posunutí se na východ, ale bude to znamenat i ztrátu prosperity a ekonomického rozvoje. My jsme dnes na dohled těch nejúspěšnějších zemí. Roste nám ekonomika, rostou reálné mzdy. Máme nejnižší inflaci z okolních států, spoustu pozitivních ekonomických ukazatelů. Jsme kousek od těch nejlepších. Nejúspěšnější postkomunistická země. Musíme ale pokračovat v tom, co děláme," domníval se.

Dosud poklidnou atmosféru narušila jako první žena v bílém. „Myslím, že vláda je tu od toho, aby zajišťovala bezpečnost a prosperitu. Skutečnost je ale úplně jiná. Vy jste vykládal, jak jsme na tom ekonomicky úžasně. Nejsme. Kumulovaná inflace je 35 procent. Máme jednu z nejvyšších cen energií a spoustu migrantů, kteří nás zatěžují. Jsme jednou nohou ve válečném konfliktu. Neustále nás do něj vláda zatahuje. Podporuje vyzbrojování," uvedla. Vadilo ji, že nám Francie zasahuje do energetické politiky, že na Národním muzeu vlaje ukrajinská vlajka, že premiér jezdí na rady do Bruselu, Washingtonu či Londýna.

„Žádná země, zvláště dneska, nemůže být izolovaná. A kdyby byla, tak to země naší velikosti nepřežije. Takže jsme součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance, a to nás chrání. Jestli je někdo vlastenec a má na mysli zájmy České republiky, tak je pro to, abychom v těchto institucích byli. Bez toho bychom neměli prosperitu a bezpečí," odpovídal premiér. „Svět je plný dezinformaci a kampaň proti nám vedená je opravdu masivní. Inflaci máme teď 1,7 procent. Nejnižší z okolních zemí," řekl premiér. Ozvaly se však i nesouhlasné výkřiky. Nebyly poslední.

Premiér pak mluvil o agresivitě Ruska. „Jestli si myslíte, že nejsme na řadě, vzpomeňte si na naše dějiny. Na rok 1968. Ale i na to, co říká Rusko. Jak s ním můžeme mít dobré vztahy, když realizuje agresivní politiku. Zabírá území cizích států. Copak si nepamatujete z dějepisu - co se stalo v roce 1938? Obětovali nás velmoci s myšlenkou, že bude mír. A mír nebyl. Naopak nejstrašnější válka v historii. Vždyť je to totéž. Buďto zastavíme agresivní politiku Ruska a budeme žít v bezpečí. Nebo ne a naše země bezpečná, svobodná a nezávislá nebude," uvedl premiér za potlesku většiny spřízněné části obecenstva.

Ukončete okupaci, osvoboďte Gazu

Další divák nejprve ocenil naši pomoc Ukrajině. „I to, že jste proti terorismu Hamásu proti Izraeli. Jedna věc mi ale nesedí. Kdy se jako vláda postavíte po bok našich západních spojenců, kteří se čím dál hlasitěji staví proti systematickému vraždění civilních obyvatel v Palestině, proti blokádám humanitární pomoci, vraždění zdravotníků," ptal se.

„Nikdo z nás není rád, když vidí jak trpí nevinní lidé, jak jsou vražděni civilisté. Česká republika je země, která klade důraz na to, aby při jakékoliv akci byla dodržována humanitární pravidla a byla poskytována humanitární pomoc. Dobrou zprávou je, že začalo fungovat rozdělování humanitární pomoci v pásmu Gazy na základě spolupráce mezi Američany a Izraelci," konstatoval premiér. „Podívejte se ale, co se tam děje. Hamás staví zátarasy a brání těm lidem, svým vlastním palestinským spoluobčanům, aby pro humanitární pomoc chodili. Oni přesto překonávají zátarasy a jdou si pro pomoc, protože jsou samozřejmě zoufalí. Ale je to vina Hamásu," domníval se.

Zmínil také zničení evropské nemocnice izraelskými útoky. „Nikoho to nenechává klidným. Mě také ne. Pak však po pár dnech zjistíte, že pod tou nemocnicí opravdu bylo velitelství Hamásu. To, co se říká, je pravda. Hamás používá civilisty, Palestince, jako živé štíty. Je to ta nejodpornější politika, jaká může být," sdělil s tím, že musíme dbát a vyzývat Izrael, aby dodržoval humanitární pravidla, a aby dbal na to, aby se k lidem dostávala humanitární pomoc.

Dále však uvedl fakt, že jsme jako Česká republika vždy výrazně stáli na straně Izraele na rozdíl od řady západních zemí. „Je to jejich právo, že víc podporovaly palestinskou stranu. Česká politika napříč politickým spektrem dlouhodobě je dobrá. Navazuje na tradici T. G. Masaryka, který v roce 1927 navštívil židovské území v Palestině a od té doby - navázali jsme na to po roce 1989 - jsme zemí, která hájí právo sebeobrany a existence Izraele a podporujeme mírové procesy," konstatoval. Podle něj je nadějné úsilí sbližování Izraele s některými arabskými zeměmi. „Nepůjdeme do žádných jednostranných akcí, na humanitární pomoci nám záleží. Současně jsme schopni rozlišovat kdo je viník a kdo oběť. Kdo je původce terorismu a kdo se brání," řekl Fiala.

Několik propalestinských aktivistů to vidělo jinak. Doposud měli jen transparenty, teď však začali křičet. „Ukončete okupaci, osvoboďte Gazu," křičeli několikrát z několika stran. Už před samotnou akcí před vchodem do hotelu stáli zástupci libereckých Zelených a organizace Food Not Bombs s transparenty Hladomor nemůže být řešení či Spolu odsuďme genocidu, Právo vyvražďovat nerovná se právo vyvražďovat či Stát na straně genocidy nechceme.

Ve své zprávě Zelení uvádějí, že vyslali premiérovi Fialovi a celé koalici Spolu jednoznačný vzkaz: o utrpení lidí v Gaze už dál nelze mlčet. „Současná izraelská vláda postupně ztrácí podporu vlastních občanů. Stále více Izraelců otevřeně mluví o tom, že si přejí ukončení konfliktu. Uvědomují si, že podpora premiéra Netanjahua a extrémistů v jeho kabinetu jde přímo naproti zájmům samotného Izraele. Není možné schvalovat bombardování civilního obyvatelstva, odepírání zdravotní péče ani organizovaný hladomor," vysvětlila účast Zelených na protestu Anna Kšírová, liberecká zastupitelka.

„Není nám jedno, co se děje v Gaze, ale musíme se dívat na příčiny i na to, kdo způsobuje utrpení palestinského obyvatelstva. A to je prioritně a primárně Hamás a ten je původcem utrpení Palestinců. Ne Izrael. Jedinou šanci pro Gazu je to, že bude poražen Hamás. V tomto zájmu jedná Izrael i v zájmu nevinných Palestinců," myslel si Fiala.

Další vládní kritik se představil jako Snirch s tím, že je dezolát. „Je mi třiasedmdesát a už jsem ledacos zažil. Tedy i rok 1968 a 1989. Myslím si, že celý tento stát je jeden velký podvod. Takže se chci zeptat, jak dlouho chcete zůstat ve funkci díky korespondenčním hlasům?" Tento názor podpořily výkřiky, že korespondenční volba je lumpárna.

„Já jsem žádné korespondenční hlasy neměl k dispozici, když jsme s kolegy vyhráli volby, takže nebýt korespondenčních hlasů, vydržel bych ve funkci tři a půl roku," konstatoval Fiala a korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí hájil. „Tito lidé mohou za splnění určitých podmínek korespondenčně volit, a to je všechno. Jsou to čeští občané, mají na to právo. Vy tady v Liberci ujdete dvě stě metrů a odvolíte. Oni tu možnost nemají. To není spravedlivé. Čeští občané si musí být rovni. A my jsme tu rovnost vrátili zpátky," vysvětloval Fiala.

Jsme první vláda, která řeší dostupnost bydlení systematicky

Pak dostal premiér otázku, co udělali jako vláda pro dostupnost bydlení, které příliš dostupné pro řadu lidí není. A co chtějí udělat pro zlepšení v této oblasti, která je dosti palčivým problémem. Což si dle svých slov uvědomuje i premiér Fiala. „Jsme první vláda, která řeší dostupnost bydlení systematicky. Upravili jsme legislativu, aby se zkrátily lhůty pro povolování stavebního řízení. Vyřešili jsme tyto problémy novým stavebním zákonem, jsou tam zkrácené lhůty. Stát musí jednat rychleji. Mělo by to pomoci. Problémem je i nájemní bydlení. Proto jsme udělali program dostupné nájemní bydlení, který je extrémně úspěšný. Umožňuje hlavně obcím, aby si postavily nebo zrekonstruovaly byty a nabízely je mladým rodinám, zdravotním sestrám, lékařům, prostě koho potřebují, za nižší než tržní nájemné," objasnil Fiala.

Obce vytvořily cenové mapy tržního nájemného a už teď mají žádosti za sedm miliard. „Chceme v tom pokračovat. Během několika let by se měly objevit byty, které budou takto dostupné," upozornil. Vyjmenoval i další kroky, spolupráci se soukromým sektorem, nebo že se stát zbavuje svých pozemků ve prospěch obcí, které na nich budou stavět byty. „Umožnili jsme také v zákoně, aby do bydlení mohly investovat penzijní fondy. Očekáváme, že takto přijde do systému 20 miliard korun," objasnil Fiala.

Mladý muž se zeptal na podporu Ukrajiny, kdy zavládne spravedlivý mír. „Byl jsem první zahraniční státník spolu s kolegy z Polska a Slovinska, který navštívil Kyjev hned po invazi. Už tehdy, když jsem se setkal s prezidentem Zelenským a premiérem Šmyhalem, jsem si uvědomil, že rozhodnutí, která dělají oni, znamenají, že někdo bude žít, nebo ne. Jsou to rozhodnutí, na kterých závisí lidské životy. Oni jsou v tomto tlaku už tři roky. Lidé tam musí chodit do krytů, jsou vystaveni dronům, bombardování, raketám. To je nepředstavitelný tlak. Nemáte jistotu, že vaše rodina to přežije," uvedl Fiala.

„A abychom my takto nežili, musíme Ukrajinu podporovat. Podporujeme ji vojensky, humanitárně. Teď jsme uzavřeli s Ukrajinou smlouvu o ekonomické spolupráci v době, kdy tam bude mír, na což se všichni těšíme. Budeme i nadále podporovat Ukrajinu, protože je to spravedlivé, pomáháme lidem, kteří trpí, ale také proto, že tím chráníme svoji bezpečnost. Bráníme tomu, abychom my někdy žili v takových strašných podmínkách jakým jsou dnes vystaveni Ukrajinci," řekl s tím, že v tomto jde o shodu většiny evropských státníků. „Jediná cesta, jak zajistit bezpečí pro Evropu, je takovým způsobem podporovat Ukrajinu, tak vyzbrojit ukrajinskou armádu, aby Ukrajina sama byla odstrašující silou proti další ruské agresi," dodal Fiala.

Se zbrojením nesouhlasila další debatérka s tím, že mír se vyjednává diplomatickou cestou. „Podporujete korporátní zbrojařský průmysl, který na tom všem vydělává a jenom umírají Ukrajinci," vytýkala premiérovi. Ozývaly se výkřiky, že to má říci Kremlu. Dále si postěžovala, že pětikoalice nic ze svých předvolebních slibů nesplnila. „Například jste všechny lidi obrali o třicet procent jejich celoživotních úspor. Ničíte průmysl, zcela proti pravicové politice jste zvedli daně z nemovitosti, zvedli jste daně podnikatelům a živnostníkům," myslela si.

Naše ekonomika roste

Petr Fiala si naopak myslel, že jim roste důvěra u živnostníků a podnikatelů. Pak si nasadil v uvozovkách růžové brýle. „Roste ekonomika, roste průmyslová výroba, rozhodně to není tak, že by se likvidovaly živnosti, nebo končily podniky. Součástí tržního hospodářství je, že občas je někdo v rámci konkurence úspěšnější, někdo méně úspěšný. Problém státu nebo vlády by byl, kdyby krachovala celá odvětví. To se neděje. Naše ekonomika roste. Víc než je průměr Evropské unie. Roste víc než u všech sousedů. Z toho všichni musíme mít radost. Vždyť to znamená větší mzdy pro naše lidi, lepší život," radoval se premiér.

Připustil, že jsme prožili těžké období. „Vůbec nejsem rád, že jsme museli zvyšovat daně. Bylo to ale tím, co se tady dělo kolem, co se dělo s energiemi. Museli jsme pomoci občanům, podnikatelům s energiemi. Museli jsme řešit obrovskou inflaci, kterou tady rozpoutala Babišova vláda. Museli jsme se vyrovnávat s následky války na Ukrajině. Tak jsme některé daně zvýšili. Některé daně jsme ale snížili. Zrušili jsme silniční daň, zvýšili jsme paušály a limity na DPH. Udělali jsme spoustu věcí, které podnikatelům pomohly. Například tři antibyrokratické balíčky," vyjmenoval. „Ale hlavně tato země není v žádné krizi, rozvíjí se. Podnikání roste. Ekonomika roste. Platy rostou," domníval se Petr Fiala.

To už se debata chýlila k závěru. Petr Fiala ve své poslední řeči upozornil, že většina zemí světa není demokratická. „Jsou tu státy, které opakovaně v historii mají imperiální ambice. Třeba Rusko. My se jim můžeme ubránit jenom tak, když jsme dostatečně silní na to, aby si na nás netroufli. Tak to funguje celé dějiny. Jinak to být nemůže. Proto musíme mít Severoatlantickou alianci, proto musíme dávat peníze do své obrany, abychom žili v bezpečí, abychom tu neměli cizí velmoc, abychom žili ve svobodě. Musíme dávat tři procenta na obranu. Jinak by tu vládla jiná velmoc a my bychom žili jako otroci," uzavřel Petr Fiala.

Příští zastávka jeho debatního turné je 3. června v Pardubicích. Následuje Ostrava, Praha, Hradec Králové.