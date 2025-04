Fialovy německé platy už jsou v Česku. Vrcholní úředníci berou 500, 600, i 750 tisíc

Guvernér České národní banky Aleš Michl, kterého na post prosadil na konci svého mandátu Miloš Zeman, si podle serveru Hlídač státu přijde na příjemných 746.510 Kč měsíčně. Jeho kolega z Německa, Joachim Nagel, prezident německé spolkové banky, si měsíčně přijde v přepočtu přibližně na 854.000 korun. Michlovi tak na Fialou slibovaný německý plat chybí mrzutých sto tisíc. Zdá se, že někteří vrcholoví manažeři Fialovu slibu můžou věřit už teď. Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 11% Nemám 80% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 4340 lidí

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová si přijde na podobně sympatický obolus. V přepočtu jí na účtu za měsíc přistane v přepočtu 877.725 korun. Nejlépe z šéfů centrálních bank se má Andrew Bailey, který kormidluje britskou centrální banku. Ten si měsíčně přilepší (v přepočtu) o 1.208.333 korun. Oproti britskému kolegovi je tedy Aleš Michl stále chudý příbuzný z východu.

Ani členové bankovní rady České národní banky nepřicházejí zkrátka. Ten první, hned po Michlovi, měsíčně dostává 612.747 Kč. Druhý pak měsíčně 609.329 Kč.

Kdyby chtěla kuchařka v české školní jídelně dosáhnout na jeden roční plat guvernéra České národní banky, musela by vařit svou univerzální hnědou omáčku plných 30 let. Kdyby chtěla dohnat jeden roční plat německého prezidenta spolkové banky, musela by vařit 35 let.

Ale není to jen guvernér České národní banky, kdo se svým platem blíží k těm německým. Přímo démonickou výplatu si užívá i se služebním autem generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky David Kostka. Ten podle Hlídače státu na výplatnici měsíc co měsíc najde 666.667 Kč.

Teplé místečko ve státním si našel i generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, ten podle serveru Hlídač státu domů měsíc co měsíc donese 577.753 korun. A pěšky chodit nemusí. Z pozice své funkce využívá výhody služebního vozidla i s přiděleným řidičem.

A na kolik nás přijde člen představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy, který poslední tři roky obkružuje kauza Dozimetr? Jeden člen si přijde na příjemných 548.685 Kč. Abychom tedy měli na výplatu pro jednoho člena představenstva, musí si celodenní jízdenku na metro koupit 4572 cestujících. Přičemž DPP má nikoli jen jednoho člena představenstva, ale rovnou tři. Aby bylo na jejich skývu chleba, musí se s celodenní jízdenkou MHD Prahou projet 13.716 cestujících měsíčně.

