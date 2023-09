Fico, Klaus, Babiš. „To jsme nevěděli.“ Moravec se rozjel u Slováků. Je zle. Výzva řediteli ČT

reklama

V dobách Petra Dvořáka ve vedení veřejnoprávní televize analýzy prokázaly, že Česká televize stranila progresivistickým stranám i politikům, a to jak ve volbách do Poslanecké sněmovny, tak při volbě prezidenta. Novým generálním ředitelem bude od 1. října Jan Souček, na rozdíl od minulého vedení bude podle svých slov trvat na přísném dodržování Kodexu České televize, tedy dokumentu schváleného Poslaneckou sněmovnou, závazného pro všechny zaměstnance a spolupracovníky České televize, uvádí Jana Bobošíková.

Důležitým předpokladem důvěryhodnosti České televize je podle nového generálního ředitele Součka to, aby lidé, kteří jsou tvářemi pořadů televize veřejné služby, proto neprezentovali na veřejnosti své názory a politické preference.

Fotogalerie: - Poplatky ČT se zvýší

poskytl rozhovor slovenskému Denníku N, v němž dal podle Bobošíkové „ostentativně najevo své politické preference, xenofobii, toxické stereotypy i konspirační teorie, které nemají daleko k šíření poplašné zprávy".

„Václav Moravec se ve slovenském Denníku N skutečně rozjel, v obsáhlém rozhovoru věnovaném nadcházejícím slovenským volbám jsme se od něj dozvěděli o slovenských, českých i světových politicích věci, které jsme doposud vůbec netušili,“ pokračuje Bobošíková.

Podle údajně elitního a nestranného moderátora je na Slovensku „horší úroveň politické diskuse“. „Holt vy máte krčmy, máte ty borovičky, máte trochu horké hlavy víc, než máme my, Češi, Moravané a Slezané,“ uvedl Václav Moravec pro slovenský Denník N.

Podle Moravce je nedávná rvačka mezi slovenským expremiérem a ministrem vnitra „úplně jiná liga“, než když Miroslav Macek dal pohlavek Davidu Rathovi. Nebo když někdejší poslanec SPD Lubomír Volný hrozil „flákancem“, v této souvislosti ocenil českého voliče, že násilník Volný ve volbách neuspěl. „Volně přeloženo do Moravcova politického výkladu, pokud uspěje Robert Fico nebo Igor Matovič, může za to slovenský nevyspělý volič,“ podotýká Bobošíková.

Podle Moravce je Fico zajímavý tím, že něco jiného říká před volbami a něco jiného dělá, když získá hlasy. Roberta Fica přirovnává k Andreji Babišovi. „Andrej Babiš a Robert Fico mají mnoho společného. Andrej Babiš neuspěl v pozici prezidentského kandidáta, Robert Fico neuspěl v pozici prezidentského kandidáta, oba si v sobě nesou hořkou porážku, a to je to, co je motivuje. Když se podíváte na to, jak antievropským politikem se v rétorice stává Andrej Babiš, oni jsou si podobní,“ řekl Moravec. V hodnocení Andreje Babiše a Roberta Fica pak Moravec pokračuje: „Ne nadarmo jsou oba Slováci,“ prohlásil moderátor ČT.

A pustil se i do Václava Klause: „Václav Klaus není názorově konzistentní. Václav Klaus se sice vydával za pravicového ekonoma s volnou rukou trhu, ale podívejte se, jakým způsobem privatizoval přes české banky a ingeroval jako premiér a jeho vláda do bankovního socialismu, který tady byl,“ dodal Václav Moravec, podle něj byla transformace dohodnutým přechodem od komunismu k demokracii.

Fotogalerie: - Schvalování pořadu

Podle Moravce si chce Václav Klaus obhájit, že se nemýlil ve Vladimiru Putinovi. „Václav Klaus potřebuje obhájit, že se nemýlil ve Vladimiru Putinovi, to znamená, že teď, když česká a slovenská veřejnost jsou unaveny válkou na Ukrajině, Václav Klaus potřebuje zlegitimizovat to, že byl gubernátorem Vladimira Putina v České republice. A on potřebuje, aby Robert Fico vyhrál,“ uvedl. Klaus podle něj ve vítězství Fica ve volbách vidí naději v to, že „by střední Evropa mohla opět směřovat k tomu, že se opět stane satelitem Ruska“.

„Sdělení, že se Slovensko po případném vítězství Roberta Fica může stát satelitem Ruska a s ním se satelitem Ruska stanou i ostatní země, se vine rozhovorem jako červená nit,“ poznamenává Bobošíková. Moravec Ficovi také vyčítá, že je ochoten chodit do tzv. dezinformačních médií. Nakonec i jeho Moravec označil za „ruského gubernátora“.

Od Moravce to rovněž schytal Donald Trump, který podle jeho slov měl podporovat útok na Kapitol a legitimizuje fake média a fake news. Robert Fico se podle něj od Trumpa inspiruje a zkouší jeho styl aplikovat na Slovensku.

Téma může posloužit k tomu, aby nový generální ředitel České televize Jan Souček předvedl, že svá slova o tom, že „když moderátor dává mimo Českou televizi najevo svou inklinaci určitým směrem, ztrácí možnost být vnímán jako nezávislý člověk“, myslí vážně. „Pokud nechce ztratit tvář, měl by Václav Moravec okamžitě začít moderovat pořad Sama doma nebo Počasí a zmizet z politické debaty veřejnoprávní televize,“ podotýká moderátorka pořadu.

